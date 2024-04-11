Критическая ситуация с лекарствами сложилась в оккупированном Рубежном на Луганщине. Жители ищут препараты через объявления на подъездах и заборах

Во временно оккупированном Рубежном на Луганщине местные жители ищут лекарства через объявления, поскольку в городе сложилась критическая ситуация с медицинскими препаратами.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

"О нехватке медицинских препаратов на захваченных в 2022 году территориях говорят постоянно. Инфраструктуру россияне уничтожили, а создавать что-то с нуля они и не собирались. Сделать регулярные доставки тоже не могут", - отметил глава области.

По словам Лысогора, в оккупированном Рубежном с лекарством сложилась критическая ситуация.

"Горожане вынуждены искать препараты по соседям и через объявления. Интернета в населенном пункте нет уже достаточно долго. Поэтому соответствующие текстовые сообщения размещают на подъездах и заборах", - добавил он.

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