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Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс Война
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Критическая ситуация с лекарствами сложилась в оккупированном Рубежном на Луганщине. Жители ищут препараты через объявления на подъездах и заборах

рубіжне

Во временно оккупированном Рубежном на Луганщине местные жители ищут лекарства через объявления, поскольку в городе сложилась критическая ситуация с медицинскими препаратами.

Об этом сообщил глава ОВА Артем Лысогор, информирует Цензор.НЕТ.

"О нехватке медицинских препаратов на захваченных в 2022 году территориях говорят постоянно. Инфраструктуру россияне уничтожили, а создавать что-то с нуля они и не собирались. Сделать регулярные доставки тоже не могут", - отметил глава области.

По словам Лысогора, в оккупированном Рубежном с лекарством сложилась критическая ситуация.

"Горожане вынуждены искать препараты по соседям и через объявления. Интернета в населенном пункте нет уже достаточно долго. Поэтому соответствующие текстовые сообщения размещают на подъездах и заборах", - добавил он.

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Автор: 

оккупация (10130) Луганская область (6494)


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Расєя їм паможет, головне без біндєр.
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11.04.2024 10:34 Ответить
на парканах пишуть тільки про "закладки"
відать шукають "взбодряюще" - на 9-є победобєсіє
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11.04.2024 12:46 Ответить
Надо сброситься и отправить гуманитарный конвой. Это же наши люди.
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11.04.2024 10:36 Ответить
Так як місто в окупації то передамо їм 155 мм таблетку от головний болі.
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11.04.2024 10:38 Ответить
Та то таке! Вони провели референдум про незалежність, запросили рашенфашистів то хай буде їм щастя! Українців проблеми "кормільцев" не цікавлять!
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11.04.2024 10:53 Ответить
навіщо ждунам ліки, якшо в них тепер є х-ло? нехай заряджають його святим ліком банки з водою і буде їм щастя.
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11.04.2024 10:55 Ответить
руцкій мір прийшов
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11.04.2024 10:58 Ответить
путєн ввєди , путєн ввйол.
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11.04.2024 13:19 Ответить
 
 