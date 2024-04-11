НАТО должна готовить свои армии к потенциальному конфликту с Россией, - президент Финляндии Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб призвал других лидеров стран НАТО быть менее "воинственными" в своей риторике по отношению к России и готовить свои армии к потенциальному конфликту с ней.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Financial Times.

"Я немного обеспокоен этими достаточно воинственными разговорами о том, что Россия собирается проверить статью 5 (о коллективной обороне НАТО. – Ред.), и что следующей на очереди является Европа. Я думаю, что нам следует к этому готовиться, но я считаю это маловероятным", – отметил Стубб.

По его словам, недавние публичные предупреждения о российской агрессии за пределами Украины отвлекают европейские страны от того, на чем им действительно следует сосредоточиться: на немедленной помощи Киеву и подготовке своих вооруженных сил - хотя он и не верит, что Москва нападет на страны НАТО до 2030 года.

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"Я призываю все европейские страны стать более финскими. Другими словами, более подготовленными. Надо готовиться к худшему, чтобы этого избежать", – добавил президент Финляндии.

Стубб подчеркнул, что поддержка Киева в ближайшие месяцы имеет первостепенное значение, поскольку российский диктатор Владимир Путин "чувствует себя очень уверенно" и нацелился на "окно возможностей", чтобы прорвать оборону Украины в период до сентября.

Также он призвал страны НАТО "поддерживать Украину столько, сколько нужно, а на этом этапе это почти все, что нужно", чтобы отразить весеннее наступление России.

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