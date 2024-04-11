Удар по Харькову: есть серьезные попадания и разрушения энергетической системы, движение транспорта ограничено

Утром 11 марта оккупанты нанесли ракетные удары по Харькову. В городе наблюдается крайне трудная ситуация с электроснабжением.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщил городской голова Харькова Игорь Терехов.

"Что касается электроснабжения, то сегодня утром наш враг нанес удары по энергетической инфраструктуре города Харькова. И сегодня очень трудная будет ситуация с электроснабжением. Не работает сейчас метрополитен, но нам удалось запустить маршруты трамваев и троллейбусов. Кроме того, работают муниципальные автобусы", – сообщил городской голова.

Он отметил, что были очень серьезные попадания и разрушения энергетической системы в области, заживляющей Харьков.

"Поэтому сейчас работают наши коммунальные предприятия вместе с энергетиками относительно того, как перезапустить систему энергоснабжения. Не говорю, что нет энергетики по всему городу, но есть трудности и мы понимаем это, потому что сегодня критически не хватает напряжения в сетях для устойчивого энергообеспечения всего города" , – рассказал Терехов.

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