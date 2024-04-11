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Франция наращивает поставки газа из РФ, пока Макрон позиционирует себя как одного из самых ярых защитников Украины в Европе, - Politico

макрон,емманюель

С начала 2024 года Франция заплатила России более 600 млн евро за поставки газа. Между тем, президент Эмманюэль Макрон позиционирует себя как одного из самых ярых защитников Украины на Западе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Отмечается, что за первые три месяца этого года поставки российского сжиженного природного газа во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС по сравнению с прошлым годом.

"Не может быть так, чтобы Франция, с одной стороны, говорила, что мы должны быть жесткими с Россией, а с другой – платит ей большие деньги", – сказал дипломат из одной страны ЕС.

Также читайте: Франция больше не заинтересована в дискуссиях с РФ. Пресс-релизы Москвы о содержании разговоров – ложь, - глава МИД Сежурне

"Рост газовой торговли Парижа с Россией происходит в то время, когда Макрон пытается занять более жесткую позицию в поддержку Киева через два года после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину. В прошлом месяце французский лидер не исключил отправку войск в Украину и призвал союзников не быть "трусами", защищая Киев, что ознаменовало резкий поворот от его предыдущих призывов не "унижать" российского президента Владимира Путина", - пишет издание.

Представитель министерства экономики Франции отметил, что увеличение российского газа было частично связано с забастовками, "значительно нарушившими" нормальные потоки в прошлом году.

Кроме того, Париж "регулярно обсуждает" усилия по сокращению российского импорта ископаемого топлива со своими союзниками по ЕС. Представитель утверждает, что "высокий уровень" газа проходит через Францию и помогает поставлять его в другие страны, в частности, в Италию.

Правительство "изучает возможность альтернативных поставок... без угрозы европейской энергетической безопасности", подчеркнул представитель, добавив, что Франция поддерживает полное постепенное прекращение поставок до 2027 года.

Также читайте: Путин первым из глав Кремля применил газ как оружие, - глава МИД Австрии Шалленберг

Автор: 

Газ (10223) россия (95420) Франция (3500) Макрон Эмманюэль (1300)


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Топ комментарии
+6
Ой какой пльохой этот лягушкоед,а то, что у нас страной керуют сын гэрэушника и агент сивковича это ничего,это нормально,мы верим в то,они ведут нас к победе.
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11.04.2024 11:10
+5
Ну так Україна воює з московитами та це не мішає качати московитський газ... бизнєс
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11.04.2024 11:09
+4
То так західні лідери у куйла навчились лецимірити.Говорять одне а справи зовсім інші,точно як у кремлі!
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11.04.2024 11:13
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Добре , що бодай звіздить. Емоціональна підтримка з лихою перевершує користь від поставки літаків.
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11.04.2024 11:06 Ответить
Війна війною, а обід газ за розкладом. 🤮
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11.04.2024 11:08 Ответить
Ну так Україна воює з московитами та це не мішає качати московитський газ... бизнєс
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11.04.2024 11:09 Ответить
Прокачка кацапського газу , через територію України , відбувається весь час
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11.04.2024 12:40 Ответить
Не ототожнюйте різні поняття - "позиціонувати"- це одне, нести язиком бред сивої кобили про францюзьські війська на Дерібасівській в Одесі - це вже друге, а от рашистський газ у францюзьських газосховищах і мільярди євро за нього на ведення війни проти України - це, млять, третє, але зовсім інше!
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11.04.2024 11:10 Ответить
Це хто тут вирішив, що французькі війська в Одесі, то маячня? "Найвеличніший зелений лідор **********"?
Тобто ротацію в ЗСУ оте зелене проводити не хоче, і війська НАТО в Україні теж розміщувати не хоче! А хто замінить вбитих та поранених захисників? 95 квартал? Зеленська монобільшість? Офіс преЗЕдента? Угу, від них хіба що відкритого переходу на бік ворога можна дочекатися.
І до речі: а чого це раптом війська НАТО в Україні так не до вподоби зельонському? Може тому, що вони заважатимуть йому та його шоблі безперешкодно красти та зраджувати?
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11.04.2024 12:28 Ответить
Ой какой пльохой этот лягушкоед,а то, что у нас страной керуют сын гэрэушника и агент сивковича это ничего,это нормально,мы верим в то,они ведут нас к победе.
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11.04.2024 11:10 Ответить
То так західні лідери у куйла навчились лецимірити.Говорять одне а справи зовсім інші,точно як у кремлі!
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11.04.2024 11:13 Ответить
Мне начинает казаться, что серый импорт товаров двойного назначения на бензоколонке не такой уж и серый. Миром правят деньги, лжецы циники, маньяки гедонисты.
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11.04.2024 11:14 Ответить
Одне другому не мішає - буде газувати
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11.04.2024 11:14 Ответить
Вимушені купляти, бо заокеанські браття свій дорого продають.
Нічого особистого, просто бізнес.
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11.04.2024 11:14 Ответить
Санкції діряві! Ось реальні дії, і не тільки від Франції. Їхній комфорт нам занадто дорого коштує!!! В розмови, то для дурнів.
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11.04.2024 11:18 Ответить
Звичайно в ідеальному світі французькі війська з союзниками окупували б російську Сибір з її промислами. Але ми живемо в реальності. Тому немає в чому звинувачувати Макрона. Нехай тільки більше допомагає Українській державі.
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11.04.2024 11:18 Ответить
Французи піздаболи - нічого нового...
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11.04.2024 11:19 Ответить
Ой, та невже? А зеленський, єрмак, падальяк, шурма, арахамія, стефанчук, гетьманцев, безугла, шмигаль, верещук, умєров ... жодного разу "не" π3даболи? Завжди говорять правду, як вона є?
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11.04.2024 12:34 Ответить
це не новина. Лицемірство це їх основний стиль
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11.04.2024 11:19 Ответить
Кого «їх»? Ваших можновладців?
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11.04.2024 13:39 Ответить
не можна виключати, що макарон затіяв всю цю ***** з військами в Україні, щоб отримати преференції від росії
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11.04.2024 11:21 Ответить
Довго думали перед тим, як дурню написати? Погрожувати війною комусь, щоби від нього "отримати преференції"? Серйозно?
А які саме "преференції"? У чому вони полягають? х7йло через санкції змушений продавати газ Китаю та Індії по демпінговим цінам (а потім мучатися з юанями та рупіями), тож він сам готовий запропонувати будь-які "преференціїї" і просто щасливий, якщо хоч хтось з Європи в нього хоч щось купить, та ще й заплатить не рупіями.
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11.04.2024 12:54 Ответить
Закупаются на следующую зиму дело ясное. Мерзнуть ради Украины французы не станут.
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11.04.2024 11:25 Ответить
Вибір де купити у Франції є і буде, а от куди продати російський газ - тут все складніше.
,
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11.04.2024 11:27 Ответить
Ось так працюють санкції
До прибутку від продажу газу в 500 млн. $ в день добавте прибуток від продажу нафтопродуктів, добрив металів і побачите, що РФ отримує в день приблизно 1.2 млрд.-1.5 млрд. $, які використовує щоб нас убивати.
Зараз російська експортна https://biz.censor.net/tag/1921/nafta/news/page/1 марки Urals коштує близько $75 за барель при відвантаженні з портів Балтійського і Чорного морів Джерело: https://biz.censor.net/n3483638
при собівартості добичі і транспортуванні до портів відвантаження в середньому 22$, РФ з кожного бареля заробляє 53$ тобто добуваючи 8,3 млн. барелів в день, РФ отримує прибутку ~439.9 млн. $ щоденно.
https://biz.censor.net/news/3483638/****************************************************************************************#comment_81686340
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11.04.2024 11:33 Ответить
Россия нарастила вывоз нефти почти до годового максимума

Kpler: морской экспорт российской нефти вырос почти до 3,8 млн баррелей в сутки

"Пекельні саннкції", ****...
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11.04.2024 11:44 Ответить
На это Макроша ответит, что закупает у рашистов больше газа, что бы у них его оставалось меньше.
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11.04.2024 12:04 Ответить
Що ви так розполохались?

***** кожного дня майже мільярд $ дають за ресурси
ніяких петріотів не вистачить при таких умовах
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11.04.2024 12:46 Ответить
Ну французькі бренди не пішли з мордору-Декатлон, Лерой Мерлін, Карефур працюють на повну потужність.
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11.04.2024 13:32 Ответить
Йой! На повну потужність! І це тобі із Іспанії видко?
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11.04.2024 13:37 Ответить
В УКРАЇНІ ВЖЕ ДИКТАТУРА ЕТНІЧНО-КРИМІНАЛЬНОГО УГРУПУВАННЯ НА ЧОЛІ ІЗ АГЕНТОМ РОСІЙСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ РОЗВІДКИ ЄРМАКОМ! А ви тут на Макрона гоните, дебіли.
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11.04.2024 13:36 Ответить
ТАК ШО НЕЛЬЗЯ ОБЕСТОЧИТЬ !?)
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11.04.2024 15:40 Ответить
Макрон з ****** великі друзі. І чим більше один одного лають, тим міцніше тиснуть його руку. У Франції дуже ******* кацапів та їх культуру. Кацапи неймовірно допомагають економіці Франції. Не дивно, що саме Франція в авангарді. Жобоїди тьху на вас.
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11.04.2024 17:18 Ответить
 
 