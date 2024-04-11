Франция наращивает поставки газа из РФ, пока Макрон позиционирует себя как одного из самых ярых защитников Украины в Европе, - Politico

С начала 2024 года Франция заплатила России более 600 млн евро за поставки газа. Между тем, президент Эмманюэль Макрон позиционирует себя как одного из самых ярых защитников Украины на Западе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.

Отмечается, что за первые три месяца этого года поставки российского сжиженного природного газа во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС по сравнению с прошлым годом.

"Не может быть так, чтобы Франция, с одной стороны, говорила, что мы должны быть жесткими с Россией, а с другой – платит ей большие деньги", – сказал дипломат из одной страны ЕС.

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"Рост газовой торговли Парижа с Россией происходит в то время, когда Макрон пытается занять более жесткую позицию в поддержку Киева через два года после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину. В прошлом месяце французский лидер не исключил отправку войск в Украину и призвал союзников не быть "трусами", защищая Киев, что ознаменовало резкий поворот от его предыдущих призывов не "унижать" российского президента Владимира Путина", - пишет издание.

Представитель министерства экономики Франции отметил, что увеличение российского газа было частично связано с забастовками, "значительно нарушившими" нормальные потоки в прошлом году.

Кроме того, Париж "регулярно обсуждает" усилия по сокращению российского импорта ископаемого топлива со своими союзниками по ЕС. Представитель утверждает, что "высокий уровень" газа проходит через Францию и помогает поставлять его в другие страны, в частности, в Италию.

Правительство "изучает возможность альтернативных поставок... без угрозы европейской энергетической безопасности", подчеркнул представитель, добавив, что Франция поддерживает полное постепенное прекращение поставок до 2027 года.

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