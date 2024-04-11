Франция наращивает поставки газа из РФ, пока Макрон позиционирует себя как одного из самых ярых защитников Украины в Европе, - Politico
С начала 2024 года Франция заплатила России более 600 млн евро за поставки газа. Между тем, президент Эмманюэль Макрон позиционирует себя как одного из самых ярых защитников Украины на Западе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Politico.
Отмечается, что за первые три месяца этого года поставки российского сжиженного природного газа во Францию выросли больше, чем в любую другую страну ЕС по сравнению с прошлым годом.
"Не может быть так, чтобы Франция, с одной стороны, говорила, что мы должны быть жесткими с Россией, а с другой – платит ей большие деньги", – сказал дипломат из одной страны ЕС.
"Рост газовой торговли Парижа с Россией происходит в то время, когда Макрон пытается занять более жесткую позицию в поддержку Киева через два года после того, как Москва начала полномасштабное вторжение в Украину. В прошлом месяце французский лидер не исключил отправку войск в Украину и призвал союзников не быть "трусами", защищая Киев, что ознаменовало резкий поворот от его предыдущих призывов не "унижать" российского президента Владимира Путина", - пишет издание.
Представитель министерства экономики Франции отметил, что увеличение российского газа было частично связано с забастовками, "значительно нарушившими" нормальные потоки в прошлом году.
Кроме того, Париж "регулярно обсуждает" усилия по сокращению российского импорта ископаемого топлива со своими союзниками по ЕС. Представитель утверждает, что "высокий уровень" газа проходит через Францию и помогает поставлять его в другие страны, в частности, в Италию.
Правительство "изучает возможность альтернативных поставок... без угрозы европейской энергетической безопасности", подчеркнул представитель, добавив, что Франция поддерживает полное постепенное прекращение поставок до 2027 года.
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обідгаз за розкладом. 🤮
Тобто ротацію в ЗСУ оте зелене проводити не хоче, і війська НАТО в Україні теж розміщувати не хоче! А хто замінить вбитих та поранених захисників? 95 квартал? Зеленська монобільшість? Офіс преЗЕдента? Угу, від них хіба що відкритого переходу на бік ворога можна дочекатися.
І до речі: а чого це раптом війська НАТО в Україні так не до вподоби зельонському? Може тому, що вони заважатимуть йому та його шоблі безперешкодно красти та зраджувати?
Нічого особистого, просто бізнес.
А які саме "преференції"? У чому вони полягають? х7йло через санкції змушений продавати газ Китаю та Індії по демпінговим цінам (а потім мучатися з юанями та рупіями), тож він сам готовий запропонувати будь-які "преференціїї" і просто щасливий, якщо хоч хтось з Європи в нього хоч щось купить, та ще й заплатить не рупіями.
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До прибутку від продажу газу в 500 млн. $ в день добавте прибуток від продажу нафтопродуктів, добрив металів і побачите, що РФ отримує в день приблизно 1.2 млрд.-1.5 млрд. $, які використовує щоб нас убивати.
Зараз російська експортна https://biz.censor.net/tag/1921/nafta/news/page/1 марки Urals коштує близько $75 за барель при відвантаженні з портів Балтійського і Чорного морів Джерело: https://biz.censor.net/n3483638
при собівартості добичі і транспортуванні до портів відвантаження в середньому 22$, РФ з кожного бареля заробляє 53$ тобто добуваючи 8,3 млн. барелів в день, РФ отримує прибутку ~439.9 млн. $ щоденно.
https://biz.censor.net/news/3483638/****************************************************************************************#comment_81686340
Kpler: морской экспорт российской нефти вырос почти до 3,8 млн баррелей в сутки
"Пекельні саннкції", ****...
***** кожного дня майже мільярд $ дають за ресурси
ніяких петріотів не вистачить при таких умовах