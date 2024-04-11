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Правый берег Херсонщины хорошо укреплен. Враг не имеет никакого шанса на продвижение, - ОК "Південь"

зсу,окопи

Враг не сможет вернуться на правый берег Херсонщины, потому что там обустроены оборонительные рубежи. Кроме того, россияне не оставляют попыток штурмовать село Крынки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила представитель ОК "Південь" Наталия Гуменюк.

"Продолжая тему вражеского ИПСО, хочу подчеркнуть, что правый берег крепко укреплен. Враг не имеет никакого шанса на продвижение. Они попробовали это во время своих псевдовыборов. Но поняли, что даже на половине пути у них не хватит ни ресурса, ни сил, ни сил, ни возможностей", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты часто используют дроны не только по позициям военных, но и по мирным жителям.

"Ежедневно имеем сообщение об ударах таким образом по частному дому, по частному автомобилю, по месту скопления людей вокруг пункта несокрушимости", - сказала Гуменюк.

Читайте: Оккупанты продолжают терроризировать Херсонщину, сбрасывая взрывчатку с дронов, - ОК "Південь"

Ситуация в районе Крынков и Казачьих Лагерей

"Россияне выискивают способы, которые дадут им хоть крошечный результат. Уже в течение нескольких месяцев они пытаются штурмовать наши плацдармы. У них ничего не получается, кроме как терять свой личный состав. Минус 60% - это устойчивый показатель результата таких штурмов", - сообщила Гуменюк.

За минувшие сутки враг совершил шесть штурмов. На прошлой неделе россияне попытались совершить 15-16 штурмов за день.

"Они немного изменили тактику. Это "тактика тараканов" - они рассредоточились маленькими кучками для того, чтобы и наши усилия рассредоточить. Однако им это не удалось. Мы просчитали такой штурм и дали отпор. Россияне вернулись к постоянной тактике, которую имеют сейчас - проводят 5-6 штурмов в день", - добавила спикер ОК "Південь".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты сформировали большое количество малых штурмовых групп, которыми по "методике тараканов" пытаются штурмовать в районе Крынков, - ОК "Південь"

Автор: 

боевые действия (3990) Гуменюк Наталья (577) Херсонская область (4736)


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Думаю що правда посередині і обидві сторони добряче вовтузять одна одну на Дніпрі і біля нього.
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11.04.2024 11:13 Ответить
Редкая птица правда долетит до середины Днепра!
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11.04.2024 11:29 Ответить
ще б пак!

Господь Бог попрацював на славу - цілий Дніпро викопав

дбл.! 👿
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11.04.2024 11:18 Ответить
Наташа - не валнуйся - ти помреш -після тебе мільйон таких Наташ будуть в конвульсіх битися, що Дніпро є...
А Дід Дніпро тихо буде пливсти, посміхатися у вуса щирим Українцям і допомагати топити москаля у своїх темних водах
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11.04.2024 12:37 Ответить
так само, як ракет лишилося на 2-3 залпи. втім, кацапи планомірно й ефективно нищать нашу енергетику. таким темпом до зими ми не матимем потужностей
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11.04.2024 11:20 Ответить
В загалі-то, нас цікавив лівий берег та наш плацдарм на ньому...
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11.04.2024 11:43 Ответить
 
 