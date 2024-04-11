Правый берег Херсонщины хорошо укреплен. Враг не имеет никакого шанса на продвижение, - ОК "Південь"

Враг не сможет вернуться на правый берег Херсонщины, потому что там обустроены оборонительные рубежи. Кроме того, россияне не оставляют попыток штурмовать село Крынки.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила представитель ОК "Південь" Наталия Гуменюк.

"Продолжая тему вражеского ИПСО, хочу подчеркнуть, что правый берег крепко укреплен. Враг не имеет никакого шанса на продвижение. Они попробовали это во время своих псевдовыборов. Но поняли, что даже на половине пути у них не хватит ни ресурса, ни сил, ни сил, ни возможностей", - сказала Гуменюк.

Она отметила, что оккупанты часто используют дроны не только по позициям военных, но и по мирным жителям.

"Ежедневно имеем сообщение об ударах таким образом по частному дому, по частному автомобилю, по месту скопления людей вокруг пункта несокрушимости", - сказала Гуменюк.

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Ситуация в районе Крынков и Казачьих Лагерей

"Россияне выискивают способы, которые дадут им хоть крошечный результат. Уже в течение нескольких месяцев они пытаются штурмовать наши плацдармы. У них ничего не получается, кроме как терять свой личный состав. Минус 60% - это устойчивый показатель результата таких штурмов", - сообщила Гуменюк.

За минувшие сутки враг совершил шесть штурмов. На прошлой неделе россияне попытались совершить 15-16 штурмов за день.

"Они немного изменили тактику. Это "тактика тараканов" - они рассредоточились маленькими кучками для того, чтобы и наши усилия рассредоточить. Однако им это не удалось. Мы просчитали такой штурм и дали отпор. Россияне вернулись к постоянной тактике, которую имеют сейчас - проводят 5-6 штурмов в день", - добавила спикер ОК "Південь".

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