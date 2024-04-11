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Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья: Запланировано подписание нового соглашения о безопасности

зеленський

В четверг, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров.

Об этом Зеленский сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Запланированы важные встречи и подписание нового двустороннего соглашения о безопасности. Главное сейчас - сделать все для укрепления нашей ПВО, обеспечения насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки, чтобы мы могли преодолеть российский террор", - отметил он.

"Российское зло – это угроза не только для Украины, но и для каждого граничащего с Россией народа и всех, кто ценит международное право", - добавил президент.

Также читайте: Армия РФ запустила ночью более 40 ракет и еще около 40 дронов - часть удалось сбить, - Зеленский

Автор: 

визит (3074) Зеленский Владимир (20271) Литва (2450)


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Від Польщі рольники приїхали?
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11.04.2024 11:16 Ответить
Головне зараз - зробити всіх разом
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11.04.2024 11:17 Ответить
Потрібно - бо б"ють у газосховища - хочуть підірвати
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11.04.2024 11:19 Ответить
А що ж ти, обдолбане продажне падло, робило всі ці роки, щоб "покращити ППО і ПРО?
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11.04.2024 11:21 Ответить
Як це - ЩО?!!! А "відосики" кожен день?!!!
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11.04.2024 11:30 Ответить
Pandamonium

@RudijLis

В день прийняття скандального закону про мобілізацію Зе-влада втекла з України - Зельц в Литві, а Шмигаль в Словенії, обіймається з русосвинею Фіцо
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11.04.2024 14:00 Ответить
 
 