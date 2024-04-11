Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья: Запланировано подписание нового соглашения о безопасности
В четверг, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский прибыл с визитом в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров.
Об этом Зеленский сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.
"Запланированы важные встречи и подписание нового двустороннего соглашения о безопасности. Главное сейчас - сделать все для укрепления нашей ПВО, обеспечения насущных потребностей Сил обороны Украины, а также консолидации международной поддержки, чтобы мы могли преодолеть российский террор", - отметил он.
"Российское зло – это угроза не только для Украины, но и для каждого граничащего с Россией народа и всех, кто ценит международное право", - добавил президент.
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@RudijLis
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