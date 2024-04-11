Россия не планирует останавливаться в Украине. Она представляет хроническую угрозу для всего мира, - Каволи

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что РФ представляет "хроническую угрозу" миру. Помощь Украине в борьбе с российской агрессией имеет решающее значение.

Об этом он сказал на заседании Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Каволи, спустя более двух лет после начала полномасштабного вторжения российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков прекращения агрессии.

"РФ не намерена останавливаться в Украине. Россия представляет хроническую угрозу... Мы переживаем, мягко говоря, сложные времена на Европейском театре", - отметил американский генерал, добавив, что Европейское командование реагирует на угрозу НАТО усилением своих сил и средств сдерживание по всему континенту.

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Он подчеркнул, что российские войска в Украине разрушают города и уносят жизнь невинных людей в масштабах, "которых мы не видели со времен Второй мировой войны".

Генерал также выразил обеспокоенность зависимостью России от Китая, Ирана и Северной Кореи в поддержке ее военной кампании против Украины.

"Эти страны формируют взаимосвязанные стратегические партнерства, пытаясь бросить вызов нынешнему порядку. Это глубоко вражеские действия национальным интересам США", - добавил Каволи.

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