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Новости
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Россия не планирует останавливаться в Украине. Она представляет хроническую угрозу для всего мира, - Каволи

каволі

Командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американский генерал Кристофер Каволи заявил, что РФ представляет "хроническую угрозу" миру. Помощь Украине в борьбе с российской агрессией имеет решающее значение.

Об этом он сказал на заседании Комитета по вооруженным силам Палаты представителей США, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

По словам Каволи, спустя более двух лет после начала полномасштабного вторжения российский диктатор Владимир Путин не демонстрирует никаких признаков прекращения агрессии.

"РФ не намерена останавливаться в Украине. Россия представляет хроническую угрозу... Мы переживаем, мягко говоря, сложные времена на Европейском театре", - отметил американский генерал, добавив, что Европейское командование реагирует на угрозу НАТО усилением своих сил и средств сдерживание по всему континенту.

Читайте: Преимущество России над Украиной в артиллерийских боеприпасах в ближайшее время может составить 10 к 1, - Каволи

Он подчеркнул, что российские войска в Украине разрушают города и уносят жизнь невинных людей в масштабах, "которых мы не видели со времен Второй мировой войны".

Генерал также выразил обеспокоенность зависимостью России от Китая, Ирана и Северной Кореи в поддержке ее военной кампании против Украины.

"Эти страны формируют взаимосвязанные стратегические партнерства, пытаясь бросить вызов нынешнему порядку. Это глубоко вражеские действия национальным интересам США", - добавил Каволи.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без поддержки США Украина может проиграть, - Каволи

Автор: 

россия (95420) Каволи Кристофер (56)


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Топ комментарии
+9
Генерал Каволі, добре знає, що такого ПРОТИСТОЯННЯ, яке здійснюють Українці московитам, не зможе здійснити жодна з Європейських країн!!
Розові поні у Європі з Гретами таумберг, на це НЕ ЗДАТНІ!!

Меркель із Шредером та саркозі з берлусконі це підтвердили…
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11.04.2024 11:48
+8
Нет нельзя. Ведь тогда Украина сможет вернуть свои земли, что приведет с очередному переделу власти на московии. Подскочат цены на газ, нефть.
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11.04.2024 11:43
+7
Переслухав думки сотень різних ікспєрдів , військових і політиків , наших і закордонних ,, всі в один голос кажуть - і тд. .!! Але застосовувати її ніхто не хоче .
Навпаки , навіть Україні це забороняють . Театр абсурду бл..
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11.04.2024 12:08
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Черговий триздобол. А можна замість глибокої стурбованості хоч тисяч сто снарядів?
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11.04.2024 11:41 Ответить
Нет нельзя. Ведь тогда Украина сможет вернуть свои земли, что приведет с очередному переделу власти на московии. Подскочат цены на газ, нефть.
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11.04.2024 11:43 Ответить
Рижий становить хронічну загрозу для всього світу. Не дай бог чи диявол на його голову появиться новий Оскальд Лі.... От пуйло буде плакати.
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11.04.2024 11:44 Ответить
Розумний дядько
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11.04.2024 11:41 Ответить
Генерал Каволі, добре знає, що такого ПРОТИСТОЯННЯ, яке здійснюють Українці московитам, не зможе здійснити жодна з Європейських країн!!
Розові поні у Європі з Гретами таумберг, на це НЕ ЗДАТНІ!!

Меркель із Шредером та саркозі з берлусконі це підтвердили…
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11.04.2024 11:48 Ответить
Так кажуть шо москалі вже ВСЕ-ЗДОХЛИ...навіть танки т54 закінчуються
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11.04.2024 12:00 Ответить
Переслухав думки сотень різних ікспєрдів , військових і політиків , наших і закордонних ,, всі в один голос кажуть - і тд. .!! Але застосовувати її ніхто не хоче .
Навпаки , навіть Україні це забороняють . Театр абсурду бл..
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11.04.2024 12:08 Ответить
Так сцикотно ж усім. Тільки українці нічого не бояться.
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11.04.2024 12:17 Ответить
рашистський @уйловський рейх повинен бути знищений в нуль.
Це єдиний план для Заходу, інакше - @уйлостан за підтримки Китаю знищить Захід в нуль
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11.04.2024 12:12 Ответить
Що можна сказати вам командувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі американський генерал Каволі. Х*й ложили Конгрес і взагалі все керівництво США і НАТО на вашу думку і на долю Європи та тим більше України.
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11.04.2024 12:15 Ответить
Одне бла бла,і все!
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11.04.2024 12:23 Ответить
Трамповскому очкарику как и его шефу пох
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11.04.2024 12:42 Ответить
 
 