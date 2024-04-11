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Без демобилизации через 36 месяцев и с е-кабинетом военнообязанного: Основные нормы законопроекта о мобилизации. ПЕРЕЧЕНЬ
11 апреля Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Букви.
Ключевые нормы закона о мобилизации:
- Убрали норму о демобилизации военнослужащих спустя 36 месяцев (3 года) службы. Этот вопрос обещают решить отдельным законом, на разработку которого уйдет около 8 месяцев, считают в МО.
- Военнообязанные должны сами обратиться в военкоматы для обновления данных.
- Мужчины с 18 до 60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг (ЦНАП) или в электронном кабинете призывника.
- Также военнообязанные должны иметь и носить при себе военно-учетные документы и предоставлять их по требованию полиции или работников ТЦК.
- Без военно-учетных документов украинцы за границей не смогут получить консульские услуги (оформить паспорт, в частности).
- Местные государственные администрации и органы местного самоуправления обязаны содействовать мобилизации.
- Регистрация электронного кабинета военнообязанного добровольна.
- Отменена отсрочка для аспирантов на контракте и студентов, получающих последующее образование, не выше предыдущего
- Введена "базовая военная подготовка" вместо срочной службы. БВП начнется с 1 сентября 2025 года.
- ТЦК через суд сможет лишать водительских прав уклоняющихся от мобилизации. Также увеличены штрафы за это нарушение.
- ТЦК может обращаться в полицию для задержания. Если задержание невозможно, ТЦК будет направлять гражданину заказное письмо с требованием явиться в военкомат. Такое письмо считается врученным, даже если человек его фактически не получил. Срок прибытия в ТЦК – 10 календарных дней. В дальнейшем ТЦК имеет право обратиться в суд с требованием лишить человека водительских прав.
- Лица, не прошедшие военную службу или базовую военную подготовку, не смогут работать на государственной службе, в органах прокуратуры или полиции.
Также, заявил нардеп Железняк, Рада одобрила постановление, обязывающее Кабмин принять постановление о 70 тыс. для тех, кто на передовой (выполняющих боевые задания). Также в ближайшее время внести законопроект о ротации.
Далее законопроект должен подписать президент Владимир Зеленский.
Только после этого закон будет официально обнародован и вступит в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации.
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То ж, найбільший друг України Борис Джонсон тепер тепер теж "працює на кремль", чи як?
Покладатися на Трампа у цій ситуації це як бензином гасити пожежу. Трамп вже все сказав.
Люди не ведіться. Коли такий рівень агресії на країну й небезпека знищення нації то нажаль але воювати доводиться всім без винятку, там було у Японії, Британії, ср4ному совку та іньших країнах, по іньшому не буває. Україна ще не стала повністю на "війскові рейки" але схоже цього не уникнути. Звісно це багатьом не сподобається бо вони бажають щоб хтось за їх воював але це нічого не змінить.
Щоб там не було... призивати з 20... навчати з 18. Горілку продають з 18 років, а воювати не можна до 25!??
2. Паспорт взяв до Європи, а посвідчення військовозобов'язаного - ні? Як це? Наче поки що ніхто не вимагає військово-облікові документи якогось певного зразка та свіжості. За це жодного слова немає в законопроекті.
3. В кого добігає кінця - був час на оформлення нового. Історія почалася наприкінці жовтня - часу було навалом. Ніхто не забороняв оголосити паспорт загубленим та оформити новий, доки була можливість.
Наслідків для громадян України, що перебувають за кордоном не бачу ніяких, навіть за умови перебування на обліку в посольстві. Тому чесно - взагалі якось похєр. Мене більше турбує що в Україні відбувається і які правові наслідки все це несе.
Але в жодному разі поки що для них ніяких підстав для хвилювань не бачу.
По-друге. Чоловіків призовного віку приблизно 650 тисяч. Всих інших ця норма не стосується.
ДРУГИЙ ВАРІАНТ - Кацапія надає громадянство всім хто народився в СРСР. Тобто, любий українець, якщо спливає термін його паспорта може запросити кацапське громадянство в кацапському консульстві в країні де перебуває і дальше подавати на громадянство країни де перебуває уже не з просроченим українським паспортом , а з кацапським паспортом. Але цей варіант не стосується біженців...
В любому випадку втрачає Україна. Зе-шобла нічого хорошого для України зробити просто не в змозі.
Хто піде в те довбане ТЦКа сам?
Чим воювати?
При тому з відповідною мотівацією людей мобіутілізуватися. Війна відверто перейде на вулиці міст і сіл в тилу. Війна з ТЦК і іншими представниками зрадницької зеленобоювотної влади, яка показала українцям, що воно змагається з пуйлом, хто з них більше відноситься до своїх громадян, як до м'яса. І зеля перемагає. Бо пуйло навіть вбивць демобілізував після півроку війни за нього. Зеля відпускає лише вперед ногами.
Ротації? Відпустки? Та хер там. Вас поставили на сектор і там вже немає можливості вас кудись відпускати.
Якщо і з'являється на тиждень така "можливість", черга до вас ніколи не дійде.
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А ще це закон - про "виштовхування громадян України в громадянство інших держав".
Тому що через порушення законів ї@аними військкоматами (у яких "не було" бланків військових квитків" десятиріччями), більшість громадян України за кордоном, які з вагомих причин там знаходяться (багато хто - за десятки років до війни, але все ще мав громадянство України), і не можуть собі дозволити поїхати на батьківщину (знову запитати, "а чи не з'явилися бланки військових квитків нарешті?") щоб застрягти рабом зеленої блювоти там назавжди. Бо для зелеблювоти всі громадяни - раби преза. Навіть добровольцям, що приїхали з-за кордону (де мешкали 10ки років але не порушували закони України і не отримували громадянство інших держав) на початку війни захищати державу, не дозволено поїхати побачити родину вдома. Жодного разу за 2+ роки!!
А ті, хто опиниться за кордоном з відмовою держави від своїх громадян (без консульських послуг) просто вимушені будуть звертатися за документами до держав, де знаходяться, і зрештою - вимушені будуть отримувати громадянство відповідних держав.
Він також призваний виштовхнути закордонних українців в громадянства інших країн. Назавжди. При спічах про "нас 60 мільйонів".
Хто ця зелена по$ань, яка це робить? Чи не зрадники України, ні?!!
Здається без перевиборів цю війну ніяк не вистояти.. 😢