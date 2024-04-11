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Новости мобилизации
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Без демобилизации через 36 месяцев и с е-кабинетом военнообязанного: Основные нормы законопроекта о мобилизации. ПЕРЕЧЕНЬ

зсу,армія,мобілізація

11 апреля Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации.

Об этом сообщает  Цензор.НЕТ со ссылкой на Букви.

Ключевые нормы закона о мобилизации:

  • Убрали норму о демобилизации военнослужащих спустя 36 месяцев (3 года) службы. Этот вопрос обещают решить отдельным законом, на разработку которого уйдет около 8 месяцев, считают в МО.
  • Военнообязанные должны сами обратиться в военкоматы для обновления данных.
  • Мужчины с 18 до 60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг (ЦНАП) или в электронном кабинете призывника.
  • Также военнообязанные должны иметь и носить при себе военно-учетные документы и предоставлять их по требованию полиции или работников ТЦК.
  • Без военно-учетных документов украинцы за границей не смогут получить консульские услуги (оформить паспорт, в частности).
  • Местные государственные администрации и органы местного самоуправления обязаны содействовать мобилизации.
  • Регистрация электронного кабинета военнообязанного добровольна.
  • Отменена отсрочка для аспирантов на контракте и студентов, получающих последующее образование, не выше предыдущего
  • Введена "базовая военная подготовка" вместо срочной службы. БВП начнется с 1 сентября 2025 года.
  • ТЦК через суд сможет лишать водительских прав уклоняющихся от мобилизации. Также увеличены штрафы за это нарушение.
  • ТЦК может обращаться в полицию для задержания. Если задержание невозможно, ТЦК будет направлять гражданину заказное письмо с требованием явиться в военкомат. Такое письмо считается врученным, даже если человек его фактически не получил. Срок прибытия в ТЦК – 10 календарных дней. В дальнейшем ТЦК имеет право обратиться в суд с требованием лишить человека водительских прав.
  • Лица, не прошедшие военную службу или базовую военную подготовку, не смогут работать на государственной службе, в органах прокуратуры или полиции.

Также, заявил нардеп Железняк, Рада одобрила постановление, обязывающее Кабмин принять постановление о 70 тыс. для тех, кто на передовой (выполняющих боевые задания). Также в ближайшее время внести законопроект о ротации.

Далее законопроект должен подписать президент Владимир Зеленский.

Только после этого закон будет официально обнародован и вступит в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации.

Читайте: Законопроект о мобилизации принят в целом

Автор: 

ВР (29234) законопроект (3220) мобилизация (2748)


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Топ комментарии
+44
Який ще, до дідька, "дракон"? В дзеркало на себе дивилися, "дракони"? Просрали країну, повністю роззброїли, обрали дегротів клоунських у владу, які не здатні керувати країною, повністю втратили суб'єктність у залежності від подачок партнерів, а тепер з голою сракою, будете корчити з себе "дракона" і перетворювати країну на концтабір, бо більше ніна що не здатні? Не має в цього наріту розуму, і схоже, ніколи вже й не буде.
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11.04.2024 12:26
+30
Дивлюся, у психіатрів після війни буде дуже багато роботи. Якщо у людини конфіскувати майно - який сенс людині воювати взагалі? Спробуйте пристрелити когось із відвідувачів ресторана "BOHO". Я хочу на це подивитися
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11.04.2024 12:26
+26
Ні, у них такого трешака і близько немає.
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11.04.2024 12:25
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та вони і так їх вже мають .. зародження нової еліти ..
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11.04.2024 13:43 Ответить
Неа, на Жигулі і таврії
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11.04.2024 14:37 Ответить
Кожний повинен воювати за Україну, і в першу чергу чиновники, поліція та інша срань.
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11.04.2024 13:23 Ответить
Аспірантам залишили відстрочку!!! Все нормально. Журналісти як завжди не компетентни! Аспірантура це наступний послідовний рівень вищої освіти згідно закону України про вищу освіту.
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11.04.2024 13:33 Ответить
народ хто залишився в Україні у вас ще є шанс зараз вийти і скинути цю зелену погань, як найменш для прихильників неначасі - заставити президента не підписувати таке лайно, бо це не закон - це піздець якись
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11.04.2024 13:45 Ответить
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11.04.2024 13:45 Ответить
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11.04.2024 13:59 Ответить
Борис Джонсон, наприклад, іншої думки, і вважає, що в разі перемоги Дональда Трампа на виборах в США, допомога Україні від Штатів суттєво збільшиться.
То ж, найбільший друг України Борис Джонсон тепер тепер теж "працює на кремль", чи як?
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11.04.2024 14:32 Ответить
А хто зараз блокує допомогу?
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11.04.2024 16:26 Ответить
Боріс Джонсон людина і має свою думку, всі люди помиляються, це нормально.
Покладатися на Трампа у цій ситуації це як бензином гасити пожежу. Трамп вже все сказав.
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12.04.2024 01:38 Ответить
так їх Володя. души щоб пищали та згадували 2019
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11.04.2024 14:00 Ответить
Розвели тут балаган ухилянти й фсбшна ср4нь - провокатори.
Люди не ведіться. Коли такий рівень агресії на країну й небезпека знищення нації то нажаль але воювати доводиться всім без винятку, там було у Японії, Британії, ср4ному совку та іньших країнах, по іньшому не буває. Україна ще не стала повністю на "війскові рейки" але схоже цього не уникнути. Звісно це багатьом не сподобається бо вони бажають щоб хтось за їх воював але це нічого не змінить.
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11.04.2024 14:03 Ответить
Тобі з Британії краще видно? "Всім без винятку" це популістичний висер, такого ніде не було. Не може країна воювати коли в тилу одні клоуни і мажори.
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11.04.2024 14:36 Ответить
Юра до чого тут Британія? Вчись нормально вести дискусію.
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11.04.2024 16:20 Ответить
Брехню пишешь. В СРСР під час WW2 було мобілізовано десь 34% чоловічого полу. Решта працювала в оборонпромі, на полі, в будівництві. Були молоді, або старі. Старше 45 на нуль не посилали, працювали на будівництві, або в ТРО.
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11.04.2024 15:23 Ответить
.... ну пане Сергій. поперше не 34 відсотки, а мобілізовано було біля 35 міліонів взагалом. Скільки загинуло ніхто не знає. На початку війни призвали біля 5 млн. 1905... 1918 року народження А от у 1942 році начали вимітати всіх від 1890 і до 1924 року ... а потім добралися і до 1928 року...Колись у військовиій академії був розділ... Вивчали таке поняття, як мобілізаційний ресурс у роки війни! І він мав гриф..ДСВ. Так що не читайте вікіпедію на ніч!))))
Щоб там не було... призивати з 20... навчати з 18. Горілку продають з 18 років, а воювати не можна до 25!??
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11.04.2024 16:06 Ответить
Так, 35 мільонів, я з цієї цифри і виходив, з врахуванням того, що в СРСР було біля 200 мільонів населення у 1941. тобто десь 100 мільонів чоловіків. Мінус приблизно мільон мобілізованих жінок. Ось і 34 %
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12.04.2024 02:51 Ответить
Ті що працюють на оборонку теж мобілізовані. Не знаю де ти Сергій вичитав що після 45 не брали на фронт, бо те що розповідали мені мої дід та бабуся - всіх чоловіків з села забрали, вже потім розподіляли але мобілізували всіх.
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11.04.2024 16:22 Ответить
Будья яку статю про мобілізацію подіймить. Не всю правду вони вам казали, чи ви не так зрозуміли. Після 45-50 вже тоді називалися дідами, а не чоловіками. ) І знову ж таки ви кажете, розподіляли їх. Мобілізація була в СРСР від 17 до 45(55) років. Старше 40-45 брали на будівництво, у тил, в ополченіє. А на такі позиції ,як танкист, снайпер, артиллеріст, десантник старалися брати тільки молодь до 35 років, і то, щоб було відношення і добра характеристика з міста работи. або учоби. Ви з Західної України?
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11.04.2024 16:38 Ответить
Мені цікаво, тепер люди які втекли за кордон ніяк не зможуть легалізуватися?
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11.04.2024 14:17 Ответить
Та ну. Чому? В кого свіженький загран - взагалі нема про що турбуватися. А в кого не зовсім свіжий - доведеться почекати доки це все закінчиться. Але я не думаю, що таких вже зовсім багато. Не більшість явно. В мене родичі за кордоном вже четвертий рік - жодного разу в посольстві не були. Дружина - теж іноземка. Жодного разу в посольстві своєї країни не була.
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11.04.2024 14:43 Ответить
Елементарно, документи можно загубить, або їх можуть вкрасти десь у лагерях. І як новий паспорт отримати тоді?
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11.04.2024 15:31 Ответить
1. В будь-якому випадку - це не масове явище. Буде стимул краще пильнувати свої документи, а не ставитись на пох****ях.

2. Паспорт взяв до Європи, а посвідчення військовозобов'язаного - ні? Як це? Наче поки що ніхто не вимагає військово-облікові документи якогось певного зразка та свіжості. За це жодного слова немає в законопроекті.

3. В кого добігає кінця - був час на оформлення нового. Історія почалася наприкінці жовтня - часу було навалом. Ніхто не забороняв оголосити паспорт загубленим та оформити новий, доки була можливість.

Наслідків для громадян України, що перебувають за кордоном не бачу ніяких, навіть за умови перебування на обліку в посольстві. Тому чесно - взагалі якось похєр. Мене більше турбує що в Україні відбувається і які правові наслідки все це несе.
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11.04.2024 15:47 Ответить
Так ви не відповили про питання як їм отримати новий паспорт, якщо загубили квітка? Ніяк? Вони стануть апартридами? Так їм ще краще буде. Мене теж більше хвилює, що тут буде, це просто щоб відволіктися і ткнути дурнів у Раді носом в те, що вони проголосували.
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11.04.2024 16:08 Ответить
А я ніде й не казав, що їм потрібно отримувати новий паспорт. Рано чи пізно все це скінчиться - от тоді будуть думати (хоча сенсу ніякого від цього вже не буде). А доки є статус - той паспорт взагалі не потрібен. Є місцеві документи, видані місцевою владою. Там діють саме вони. Ніхо там нікого на вулиці не просить показати паспорт. В нас в іноземців, доречі, теж. Ба більше - діє постанова КМУ про дійсність навіть протермінованих посвідок на проживання до закінчення воєнного стану (чому ми з дружиною несказанно раді). До закінчення цієї катавасії можна прекрасно жити і без заграна, тим більше, що пускали до ЄС і без нього і якось оформлювали документи на підставі внутрішніх паспортів. Так шо це на лохів місцевого розливу розраховано. На тих, які тут кричали: ну зробіть їм там за кордоном хоч якусь каку - бо шо вони там радіють життю! Їм кинули подачку. Але без будь яких наслідків.
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11.04.2024 16:21 Ответить
Місцеві документи іноді вклеюють у наш загранпаспорт. Мий дядько виїхав по місцевому, потім їздив у консульство отримувати загранпаспорт. Але зараз лавочка виїхати по місцевому вже прикрита ЄС,
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11.04.2024 17:28 Ответить
Ну от бачите - оформив. Красунчик. Та й які можуть бути з обліком проблеми в тих, хто виїхав на законних підставах? А от пловцям та ще й з протермінованими загранами - туди їм і дорога. Бо готуватися до втечі слід ретельніше, а не на авось ))))
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11.04.2024 18:36 Ответить
Оформив, бо квітка війського не потребували тоді. А зараз не знаю, чи зміг би оформити.
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12.04.2024 00:15 Ответить
Чому не більшість? Коли люди тікали в перші дні війни, то в них не було часу робити нові паспорти.
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11.04.2024 15:32 Ответить
Хто в перші дні - може й так. Але це не більшість, явно. За одну добу не думаю, що багато набралося таких. І ті переважно з заходу країни. А потім лавчонку з виїздом прикрили. Тому те, що люди які мали всі законні підстави на виїзд після 25 любого 2022 року не оформили заздалегідь собі документи, які даватимуть право легалізуватися за кордоном - то їхня тепер проблема.

Але в жодному разі поки що для них ніяких підстав для хвилювань не бачу.
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11.04.2024 15:57 Ответить
Паспорт видається на 10 років, по теорії вірогідності десь 30% людей, виходить, мали паспорт, кому залишилося три роки, два роки, або рік. ВІд 7,5 мільонів, що виїхали, це десь 2,5 мільони людей мають паспорта, що закінчуються, це багато. Так вони могли це зробить заздалегідь, але хто знав, що ці зелені дурні таке утнуть?? Такої дурнини не було за всю історію людства. Значить сотні тисяч українських громадян без паспорта стануть апартридами, це в 10 разів краще, чим біженцем. І хер колись сюди повернуться.
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11.04.2024 16:14 Ответить
Та ні. Просто будуть дійсні місцеві документи, видані місцевою владою. Ось і все. Думаю, ці норми є на такий випадок. До закінчення активних бойових дій як мінімум. Це раз.

По-друге. Чоловіків призовного віку приблизно 650 тисяч. Всих інших ця норма не стосується.
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11.04.2024 16:27 Ответить
"Думаю, ці норми є на такий випадок." - не думаю, не факт. За всю історію людства не було такої фігні, щоб не оказували консульских послуг без військового квитка.
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12.04.2024 00:22 Ответить
По вашій теорії вірогідності може й так, а по математичній теорії ймовірностей не обов'язково
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11.04.2024 18:22 Ответить
Я думаю що я обидві) знаю краще ,чем ви. Це по-перше. По-друге я ніколи не казав, що у меня п'ятірка з мови були, або літератури. Математика ,фізика, хімія, інформатика -подібні науки мені більше подобалися.
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12.04.2024 00:18 Ответить
Воно й видно по вашій відповіді Ще видно те, що свій висновок, що ваші знання з математики, фізики, хімії і інформатики кращі за мої, ви зробили за своєю "теорією вірогідності"
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14.04.2024 15:17 Ответить
У вас логика нульова, і це факт. Якщо ви дійсно вебдевелопер, то програмисти іноді плавають у логиці, яка виходить за рамки двоїчної). По-друге, ви нагло брешете. Я не казав про те, що мої знання з математики, фізики, хімії і інформатики краще за ваші. Я казав лише за теорію ймовірності. Якби ви її знали, то ваші заперечення були би по суті і по фактах теорій ймовірності, а не доколупування до граматики.
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14.04.2024 15:38 Ответить
Можуть і запросто. Просто тепер будуть просити не ТИМЧАСОВИЙ ПРИХИСТОК, а СТАТУС БІЖЕНЦІВ - один варіант. З Африки тисячі таких біженців прибуває кораблями і мало у кого є документи.

ДРУГИЙ ВАРІАНТ - Кацапія надає громадянство всім хто народився в СРСР. Тобто, любий українець, якщо спливає термін його паспорта може запросити кацапське громадянство в кацапському консульстві в країні де перебуває і дальше подавати на громадянство країни де перебуває уже не з просроченим українським паспортом , а з кацапським паспортом. Але цей варіант не стосується біженців...

В любому випадку втрачає Україна. Зе-шобла нічого хорошого для України зробити просто не в змозі.
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11.04.2024 15:42 Ответить
Зеленський не підпише, бо він герой і лідор нації!!!
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11.04.2024 14:35 Ответить
До речі, яка вірогідність що ЗЕ накладе вето?
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11.04.2024 14:40 Ответить
Висока, рейтинг для нього головне, а вето буде для нього як доза для наркомана
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11.04.2024 14:46 Ответить
Нема в нього вже ніякого рейтингу. І легітимність дуже спірна
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11.04.2024 15:27 Ответить
Вже ніякої, він тільки що похвалив закон.
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11.04.2024 18:55 Ответить
Вірогідність майбутньої події це нісенітниця. Розберіться з значеннями слів https://sbt.localization.com.ua/ukrainian_tip/bu-vchit-19-imovirnij-chi-virohidnij/
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11.04.2024 18:44 Ответить
Чого це йому не підписати закон, якій він сам створив руками своїх маріонеток?! Тим більше, що він про цей закон вже висловився https://censor.net/ua/news/3483863/uhvalenyyi_radoyu_zakon_pro_mobilizatsiyu_posylyt_kontrol_za_uhylyantamy_ta_dopomoje_viyiskovomu_kerivnytstvu
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11.04.2024 19:44 Ответить
******* цирк.
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11.04.2024 14:39 Ответить
ну як може ухилянт тиловий тцкашнік позбавити прав керування? Міністерство оборони не забезпечує безпеку громадян на території держави ....ідуть обстріли -і людина чи була вона в тцк чи не була буде використовувати транспорт для евакуації а ці казнокради і кадрові отказнікі тцкашники будуть людям забороняти покидати швидко небезпечні зони....тим більше .що в україні уже немає безпечних місць і держава це незабезпечує.....то тоді як це називається? геноцид.....ну нічого .хто вижеве непростить цим оголтелим казнокрадам те що вони понаприймали...головне дожити до виборів і дати цим ***** оцінку
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11.04.2024 15:22 Ответить
Украинская власть взяла целую страну в заложники. Не дает выезжать из Украины, бежать от войны. И как настоящие террористы требуют денег от других стран, прикрываясь людьми. С чего бы ей о машинах беспокоится?
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11.04.2024 20:49 Ответить
Нічого не можу сказти про цей закон хороший він чи поганий але одне сказати можна зі 100% впевненістю - Україну це не врятує на превеликий жаль!
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11.04.2024 15:33 Ответить
Де ці ідіоти були зі своїм законом два роки тому?
Хто піде в те довбане ТЦКа сам?
Чим воювати?
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11.04.2024 15:49 Ответить
І таких питань на які немає жодної відповіді тисячі!
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11.04.2024 16:52 Ответить
Як на мене: 1. питання можливості звільнення з військової служби. 2. забезпечення реального навчання мобілізованих та матеріального забезпечення (йти на м'ясо якось не хочеться) і ще купа запитань
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11.04.2024 15:54 Ответить
Зеленський очікує коли люди зі зброєю будуть захищати своє майно. Він хочу крові !!! Нехай попробує експерементатор херов
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11.04.2024 17:40 Ответить
Тобто ухилянт боїться менеше бурята ніж своєї армії і тому навіть здатен взяти і руки зброю проти ЗСУ?
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11.04.2024 22:13 Ответить
У тилової сикоти вже ЗСУ вороги? Серйозно?
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12.04.2024 08:40 Ответить
Помаринують ще трохи мобілізованих на передовій вас потім і не так піздити будуть.
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13.04.2024 11:14 Ответить
Ти не правильно зрозумів, ЗСУ як раз і будуть 'тилових хомячків' піздити. І чим більша несправедливість тим більша піздюліна.
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13.04.2024 15:52 Ответить
Взагалі то так і є) цікавіше за все це те що ви сприймаєте це по різному. Хоті в би я подивитись як умовно ухилянти які бояться потрапити на війну будуть оборонятися зі зброєю.
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12.04.2024 08:00 Ответить
Якщо Ви народ самі не захистите своє майно, свою сім'ю то держава забере у вас все !!! Життя, майно, сім'ю. От і думайте які цінності вам важливіші !!!
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11.04.2024 17:41 Ответить
Те що чечени пустять по колу твою Галю тебе ж це мало хвилює, головне тут ТЦК не попасится?
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11.04.2024 22:15 Ответить
Голосували за зеДебілів,а тепер чухаєти дупу
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11.04.2024 17:41 Ответить
"військовозобов'язані повинні мати і носити при собі військово-облікові документи та надавати їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК" - а вони не планують для початку зробити ці документи придатними для постійного носіння при собі? Бо зараз тимчасове посвідчення це картонка формату А5, яку в кишені якось не дуже поносиш.
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11.04.2024 19:37 Ответить
Війна. На передовій да і в тилу люди гинуть, становляться інвалідами, хтось у полоні під страшними тортурами та катуванням голодом. А хтось під час війни збагачується.
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11.04.2024 21:01 Ответить
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11.04.2024 21:04 Ответить
Цензор, будь уважніше!!! Аспірантам також відстрочка. Здобуття доктора філософії це наступний послідовний рівень здобуття вищої освіти згідно Закону Про вищу освіту. Не треба вводити в оману народ.
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12.04.2024 11:52 Ответить
Ще раз. Можна відверто всіх привітати з перетворенням "Закону про мобілізацію" вже в прямо і відверто - в закон "Про утилізацію".

При тому з відповідною мотівацією людей мобіутілізуватися. Війна відверто перейде на вулиці міст і сіл в тилу. Війна з ТЦК і іншими представниками зрадницької зеленобоювотної влади, яка показала українцям, що воно змагається з пуйлом, хто з них більше відноситься до своїх громадян, як до м'яса. І зеля перемагає. Бо пуйло навіть вбивць демобілізував після півроку війни за нього. Зеля відпускає лише вперед ногами.
Ротації? Відпустки? Та хер там. Вас поставили на сектор і там вже немає можливості вас кудись відпускати.
Якщо і з'являється на тиждень така "можливість", черга до вас ніколи не дійде.
[
А ще це закон - про "виштовхування громадян України в громадянство інших держав".
Тому що через порушення законів ї@аними військкоматами (у яких "не було" бланків військових квитків" десятиріччями), більшість громадян України за кордоном, які з вагомих причин там знаходяться (багато хто - за десятки років до війни, але все ще мав громадянство України), і не можуть собі дозволити поїхати на батьківщину (знову запитати, "а чи не з'явилися бланки військових квитків нарешті?") щоб застрягти рабом зеленої блювоти там назавжди. Бо для зелеблювоти всі громадяни - раби преза. Навіть добровольцям, що приїхали з-за кордону (де мешкали 10ки років але не порушували закони України і не отримували громадянство інших держав) на початку війни захищати державу, не дозволено поїхати побачити родину вдома. Жодного разу за 2+ роки!!
А ті, хто опиниться за кордоном з відмовою держави від своїх громадян (без консульських послуг) просто вимушені будуть звертатися за документами до держав, де знаходяться, і зрештою - вимушені будуть отримувати громадянство відповідних держав.
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13.04.2024 14:00 Ответить
Закон "про утилізацію" повністю блокує мобілізацію, бо тільки самогубець тепер погодиться "мобілізуватися" і ніякими погрозами штрафів не можна з нормальної людини зробити камікадзе. Перетворюючі людей на "м'ясо за законом" ви не прирівняли, ви відверто виставили себе авторитарною владою ще гірще за пуйло. Який сенс тим, хто добровільно пішов захищати Батьківщину 2+ років тому, тепер продовжувати захищати таку тупу і гнилу авторитарну владу, що показала себе по факту гірше за пуйло? Який сенс будь-кому тепер ставати ще одним новим солдатом-камікадзе в масі смертників "м'яса зелених"? У м'яса з наркотних республік виявляється ще й більші шанси вижити, хоча у обох сторін за задумом єдина нагорода - смерть.

Він також призваний виштовхнути закордонних українців в громадянства інших країн. Назавжди. При спічах про "нас 60 мільйонів".

Хто ця зелена по$ань, яка це робить? Чи не зрадники України, ні?!!
Здається без перевиборів цю війну ніяк не вистояти.. 😢
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13.04.2024 14:03 Ответить
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