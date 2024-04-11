Без демобилизации через 36 месяцев и с е-кабинетом военнообязанного: Основные нормы законопроекта о мобилизации. ПЕРЕЧЕНЬ

11 апреля Верховная Рада приняла законопроект о мобилизации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Букви.

Ключевые нормы закона о мобилизации:

Убрали норму о демобилизации военнослужащих спустя 36 месяцев (3 года) службы. Этот вопрос обещают решить отдельным законом, на разработку которого уйдет около 8 месяцев, считают в МО.

Военнообязанные должны сами обратиться в военкоматы для обновления данных.

Мужчины с 18 до 60 лет обязаны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в военкомате, центре предоставления админуслуг (ЦНАП) или в электронном кабинете призывника.

Также военнообязанные должны иметь и носить при себе военно-учетные документы и предоставлять их по требованию полиции или работников ТЦК.

Без военно-учетных документов украинцы за границей не смогут получить консульские услуги (оформить паспорт, в частности).

Местные государственные администрации и органы местного самоуправления обязаны содействовать мобилизации.

Регистрация электронного кабинета военнообязанного добровольна.

Отменена отсрочка для аспирантов на контракте и студентов, получающих последующее образование, не выше предыдущего

Введена "базовая военная подготовка" вместо срочной службы. БВП начнется с 1 сентября 2025 года.

ТЦК через суд сможет лишать водительских прав уклоняющихся от мобилизации. Также увеличены штрафы за это нарушение.

ТЦК может обращаться в полицию для задержания. Если задержание невозможно, ТЦК будет направлять гражданину заказное письмо с требованием явиться в военкомат. Такое письмо считается врученным, даже если человек его фактически не получил. Срок прибытия в ТЦК – 10 календарных дней. В дальнейшем ТЦК имеет право обратиться в суд с требованием лишить человека водительских прав.

Лица, не прошедшие военную службу или базовую военную подготовку, не смогут работать на государственной службе, в органах прокуратуры или полиции.

Также, заявил нардеп Железняк, Рада одобрила постановление, обязывающее Кабмин принять постановление о 70 тыс. для тех, кто на передовой (выполняющих боевые задания). Также в ближайшее время внести законопроект о ротации.

Далее законопроект должен подписать президент Владимир Зеленский.

Только после этого закон будет официально обнародован и вступит в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования.

Напомним, 11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла в целом законопроект о мобилизации.

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