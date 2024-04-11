Стрейзанд, Пенн, Imagine Dragons и другие американские звезды, ученые и активисты призвали Конгресс США оказать помощь Украине. ОБРАЩЕНИЕ

Американские артисты, активисты и ученые, среди которых - Барбра Стрейзанд, Шон Пенн, Тимоти Снайдер и другие, обратились в Конгресс США с просьбой помочь Украине победить в войне.

К конгрессменам они обратились через колонку на сайте CNN, сообщает Цензор.НЕТ.

Авторы текста напомнили, что украинцы борются за свое существование, а лидеры России открыто заявляют, что их цель - уничтожение Украины как государства и украинцев как народа. Они подчеркнули, что украинцы, сопротивляясь российской диктатуре, защищают также и базовые американские интересы, а также показывают, что "демократия может защитить себя". Артисты подчеркивают, что, защищая границы Украины, украинские Вооруженные силы защищают международный порядок, сдерживают хаос и "делают невозможными другие войны в Европе".

Также читайте: Война в Украине приблизится к завершению, когда в Конгрессе вынесут на голосование помощь от США, - Байден

Приводим полный текст обращения

Вместе мы призываем Конгресс сделать правильный выбор.

Украинцы борются за свое существование. На территории, которую Россия оккупировала, она пытает украинских граждан, похищает украинских детей и убивает украинских лидеров. На территории, до которой Россия может дотянуться своим оружием, она наносит удары по гражданскому населению и спасателям. Российские ракеты, беспилотники и бомбы разрушают церкви и памятники Холокоста. Российская оккупация грозит украинским мусульманам, крымским татарам.

Российские лидеры открыто заявляют, что их цель - уничтожение украинского государства и ликвидация украинского народа. Российские пропагандисты ежедневно угрожают геноцидом. Прямо сейчас Россия использует ракеты и планерные бомбы, чтобы уничтожить старинный и красивый город Харьков, где когда-то проживало 1,5 миллиона человек, так же, как Россия уничтожила Мариуполь, Алеппо и Грозный.

Также читайте: Украина теряет позиции на поле боя в течение нескольких месяцев из-за бездействия Конгресса, - Белый дом

Украинцы также сражаются за нашу безопасность и свободу каждого из нас. Сопротивляясь российской диктатуре, они показывают, что демократия может защитить себя. Защищая свои границы, они защищают интернациональный порядок и сдерживают хаос. Сражаясь с Россией в одиночку, они защищают Европу. Показывая, насколько тяжелы наступательные операции, украинцы делают войну Китая в Тихом океане менее вероятной. Ведя обычную войну против ядерного государства, они делают распространение ядерного оружия и ядерную войну менее вероятными.

Украинские вооруженные силы защищают основные американские интересы. Они делают то, что американцы не могут сделать для себя сами. Забирая на себя всю российскую атаку, они делают невозможными другие войны в Европе. Они сдерживают Китай, никоим образом не провоцируя Пекин. Показывая, что ядерному государству можно противостоять, они учат другие страны, что им не нужно создавать ядерное оружие. В течение двух лет украинцы защищали нас и свой народ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Палате представителей заявили, что пропаганда РФ "инфицировала" Конгресс США: Это усложняет передачу помощи Украине

Большинство американцев это понимают и хотят помочь Украине. И большинство избранных представителей тоже.

Но мы подводим украинцев. Прошло 474 дня с того момента, как Конгресс принял закон в поддержку Украины. Это большая часть времени с момента вторжения России в феврале 2022 года. За время нашего бездействия Россия возобновила свою армию. Она готовит новое наступление, испытывает Украину по всему фронту и незаконно использует химическое оружие, чтобы выбить украинских солдат из окопов.

Если Россия прорвется, это будет наша вина. И тогда мы поймем, чего мы лишились. Все, что Украина делает для нас, может быть сведено на нет. Если Украина потерпит поражение, мы окажемся в гораздо более опасном мире. Это будет мир, где мы можем ждать войны в Европе и войны в Азии. Мир, в котором Россия может отрезать Ближний Восток и Африку от продовольствия, поставляемого сейчас Украиной. Мир без правил и мир, полон ядерного оружия.

И тогда будет слишком поздно сделать то, что сейчас кажется простым: помочь союзнику, ведущему борьбу за свою жизнь, приняв закон в Конгрессе. Потратить пять центов с доллара оборонного ведомства, копейку из общего бюджетного доллара, большая часть которого, так или иначе, остается в Соединенных Штатах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина теряет позиции на поле боя в течение нескольких месяцев из-за бездействия Конгресса, - Белый дом

Мы не должны подвести наших союзников. Во всем мире все, кто смотрит на нас, считают, что Украина – это легкий выбор для нас. Это демократия, а мы утверждаем, что поддерживаем демократию. Ее солдаты делают для нас то, чего мы не можем сделать сами. Украина борется сама, а не просит американские войска. То, что Америка должна сделать для поддержки Украины, минимально. Если мы не сможем выполнить свои обязательства перед Украиной, никто не поверит, что мы будем поддерживать кого-либо из наших союзников в будущем. Это ослабит нас, и создаст мир войны.

А украинцы – впечатляющие союзники. Они хорошо воюют на очень длинном фронте. Они очистили Черное море от российского флота, что позволило украинскому сельскому хозяйству кормить Ближний Восток и Африку. Они разработали и развернули собственное оружие. Они делают все, что в их силах, и каждый день несут болезненные человеческие потери. Но для продолжения борьбы им нужны вещи, которые можем предоставить только мы.

Украинцы дают нам шанс. Шанс для американцев сделать правильные вещи, для них, для нас, для порядочности, человечности. Украина может защитить себя и принести стабильность по всему миру. Если же мы позволим Украине проиграть, мы навлекаем катастрофу для них и катастрофу для себя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Конгрессмены продолжают активно обсуждать варианты дальнейших действий относительно помощи Украине, - Джонсон

Конгресс возвращается к сессии во вторник. Времени очень мало, а новые опасности могут появиться очень быстро. Вместе мы призываем Конгресс сделать правильный выбор прямо сейчас. Поддержите Украину.

Обращение подписали: