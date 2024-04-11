312 воинов ВСУ удостоены звания Героя Украины с начала вторжения РФ
С начала широкомасштабного вторжения РФ на территорию Украины 312 военнослужащих ВСУ были удостоены звания Героя Украины.
Об этом сообщает АрміяInform, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, наивысшей степенью отличия в Украине с 23 августа 1998 является звание "Герой України". Его присваивают гражданам Украины, в частности, за совершение выдающегося геройского поступка.
Так, в Кадровом центре Вооруженных Сил Украины сообщили, что с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины 312 военнослужащих ВСУ были удостоены звания Героя Украины.
Герою Украины, совершившему выдающийся геройский поступок, вручается орден "Золота Зірка", а также выплачивается разовое денежное вознаграждение.
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Як до прикладу Хижак або Двіж (Олексій з Кривого Рогу), яких до речі, не відзначено Зіркою Героя
Перелік Героїв України за 2022-2024 роки
Генерал 11
Полковник 51
Капітан 1 рангу 1
Підполковник 41
Капітан 2 рангу 1
Майор 50
Майор НАБУ 1
Капітан 40
Лейтенант 63
Штаб-старшина 1
Сержант 85
Солдат 32
Матрос 2
Что 2/3 из этих людей
Которых уже не вернёшь
В 2019 голосовали за Зеленского
Вот такая плата за свой выбор......