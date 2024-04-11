312 воинов ВСУ удостоены звания Героя Украины с начала вторжения РФ

С начала широкомасштабного вторжения РФ на территорию Украины 312 военнослужащих ВСУ были удостоены звания Героя Украины.

Об этом сообщает АрміяInform, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, наивысшей степенью отличия в Украине с 23 августа 1998 является звание "Герой України". Его присваивают гражданам Украины, в частности, за совершение выдающегося геройского поступка.

Так, в Кадровом центре Вооруженных Сил Украины сообщили, что с начала широкомасштабного вторжения Российской Федерации на территорию Украины 312 военнослужащих ВСУ были удостоены звания Героя Украины.

Герою Украины, совершившему выдающийся геройский поступок, вручается орден "Золота Зірка", а также выплачивается разовое денежное вознаграждение.

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