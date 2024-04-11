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Командующих ВСУ Ковальчука и Литвинова не уволили, а перевели на высшие звенья, - Сухопутные войска

Командувачів ЗСУ Ковальчука та Літвінова перевели на інші посади

Командующих оперативных командований "Південь" и "Захід" Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова не уволили из рядов ВСУ, а перевели на другие высшие должности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщили в Командовании Сухопутных войск ВСУ.

Как отмечается, их перевели в рамках продвижения по службе на высшие звенья.

В частности, генерал-майор Литвинов был назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины. А генерал-майор Андрей Ковальчук – начальником Военной академии в Одессе.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных Силах Украины продолжается кадровая перестановка. Тогда уволили еще двух командующих, речь шла о генерал-майоре Андрее Ковальчуке и генерал-майоре Сергее Литвинове.

Также смотрите: Зеленский анонсировал новые кадровые ротации: "Это еще не все подготовленные решения". ВИДЕО

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кадры (611) назначение (2170) военнослужащие (6116) ВСУ (6565)


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Топ комментарии
+10
Щось я не зрозумів з якого часу посади у військових навчальних закладах стали "підвищенням" для командувачів напрямків та фронтів?! Вони що, насміхаються?! Це все одно як призначення Залужного послом назвати "підвищенням" у порівняні з командувачем ЗСУ! Клоунада продовжується!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.04.2024 13:33
+8
Не держіть усіх українців за ідіотів! "переведені на вищі посади"... З якого бодуна заступник начальника військового унуверу - посада вища, ніж командувач ОСУВ? Та хоч і начальника академії???
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11.04.2024 13:14
+7
Дивно,чому не послами?Там он Кулеба в ДР Конго посольство відкрив,туди ж інструкторша по мінету не поїде
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11.04.2024 13:27
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Тупе командування і нас за тупих вважає... Як надєну портупєю...
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11.04.2024 13:09 Ответить
🆘 КУДИ ЗНИК Валерій Залужний і ойго команда , звільнені « янетряпкою»⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️ЦЕ ВЖЕ ********* № 2
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11.04.2024 14:34 Ответить
Зулужний дуже завзято чинив опір окупантові, тому буратінці, а відповідно і пуйлу, це не сподобалося.
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11.04.2024 17:55 Ответить
А Залужного та Шапталу на вищі посади? Нє?!
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11.04.2024 13:11 Ответить
Звільнили, бо можливо не справились із завданням Головнокомандувача ЗСУ щодо формування зведених загонів із підлеглих їм тилових частин для скерування в зону бойових дій.
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11.04.2024 13:13 Ответить
Можливо, я так думаю і т.п. це байки заради виправдання продовження хибних рішень при тому ж просто ВИГАДАНІ без будь якої наявності хоч якоїсь достовірної інформації. Послаблення ЗСУ розпочате звільненням Залужного ПРОДОВЖУЄТЬСЯ!!! А звідки взяв що саме послаблення?! А з ФАКТУ поганих наслідків і погіршення ситуації на фронтах. А якщо пояснювати це лише дефіцитом допомоги, то чому дефіцит котрий почався ще з жовтня почав давати взнаки лише з лютого???!!!
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11.04.2024 13:37 Ответить
Це одна з версій. Спростування цьому немає.
Бо Ваша аргументація про "Чим гірше - тим краще" у виконанні Зеленського і К° - непереконлива.
Скоріш за все, погіршення в цілому ситуації для Укрвїни має місце через низьку довіру українців до теперішньої влади некомпетентних і безвідповідальних хапунів і тимчасовців.
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11.04.2024 14:02 Ответить
Не держіть усіх українців за ідіотів! "переведені на вищі посади"... З якого бодуна заступник начальника військового унуверу - посада вища, ніж командувач ОСУВ? Та хоч і начальника академії???
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11.04.2024 13:14 Ответить
Дивно,чому не послами?Там он Кулеба в ДР Конго посольство відкрив,туди ж інструкторша по мінету не поїде
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11.04.2024 13:27 Ответить
Щось я не зрозумів з якого часу посади у військових навчальних закладах стали "підвищенням" для командувачів напрямків та фронтів?! Вони що, насміхаються?! Це все одно як призначення Залужного послом назвати "підвищенням" у порівняні з командувачем ЗСУ! Клоунада продовжується!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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11.04.2024 13:33 Ответить
Цирк поїхав, а клоуни залишилися.
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11.04.2024 14:06 Ответить
Из командующего округом в замначальника училища, это 'повышение'?
А что ж тогда понижением называется
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11.04.2024 14:27 Ответить
Пересічному українцю не перестають сцяти в очі.
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11.04.2024 17:57 Ответить
зеленський, будь ти проклят!
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11.04.2024 19:17 Ответить
"Ето - мексіканскій тушкан" 😁😁😁
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11.04.2024 19:55 Ответить
 
 