Командующих ВСУ Ковальчука и Литвинова не уволили, а перевели на высшие звенья, - Сухопутные войска

Командующих оперативных командований "Південь" и "Захід" Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова не уволили из рядов ВСУ, а перевели на другие высшие должности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщили в Командовании Сухопутных войск ВСУ.

Как отмечается, их перевели в рамках продвижения по службе на высшие звенья.

В частности, генерал-майор Литвинов был назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины. А генерал-майор Андрей Ковальчук – начальником Военной академии в Одессе.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных Силах Украины продолжается кадровая перестановка. Тогда уволили еще двух командующих, речь шла о генерал-майоре Андрее Ковальчуке и генерал-майоре Сергее Литвинове.

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