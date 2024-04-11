Командующих ВСУ Ковальчука и Литвинова не уволили, а перевели на высшие звенья, - Сухопутные войска
Командующих оперативных командований "Південь" и "Захід" Андрея Ковальчука и Сергея Литвинова не уволили из рядов ВСУ, а перевели на другие высшие должности.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщили в Командовании Сухопутных войск ВСУ.
Как отмечается, их перевели в рамках продвижения по службе на высшие звенья.
В частности, генерал-майор Литвинов был назначен заместителем начальника Национального университета обороны Украины. А генерал-майор Андрей Ковальчук – начальником Военной академии в Одессе.
Ранее сообщалось, что в Вооруженных Силах Украины продолжается кадровая перестановка. Тогда уволили еще двух командующих, речь шла о генерал-майоре Андрее Ковальчуке и генерал-майоре Сергее Литвинове.
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Бо Ваша аргументація про "Чим гірше - тим краще" у виконанні Зеленського і К° - непереконлива.
Скоріш за все, погіршення в цілому ситуації для Укрвїни має місце через низьку довіру українців до теперішньої влади некомпетентних і безвідповідальних хапунів і тимчасовців.
А что ж тогда понижением называется