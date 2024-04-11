Одна ночь в Харькове изменила бы мнение тех, от кого зависят поставки "Patriot" для Украины, - Кулеба
Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил важность передачи Украине систем ПВО Patriot для защиты от российских баллистических ракет.
Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.
Кулеба отметил, что в эту ночь Россия выпустила более 80 ракет и БПЛА по Украине, преимущественно - по объектам критической инфраструктуры. Шесть из воздушных целей были баллистическими.
"Украина остается единственной страной в мире, которая сталкивается с баллистическими ударами. Другого места для "Patriot" пока нет. Я уверен, что если бы те, от кого зависит их предоставление Украине, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро. И я был бы готов ехать вместе с ними", - добавил министр.
Топ комментарии
+3 Володимир #577208
показать весь комментарий11.04.2024 13:11
+3 Александр Товба
показать весь комментарий11.04.2024 13:13
+3 Kan Kan #518965
показать весь комментарий11.04.2024 13:22
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Например, Харьков, который расположен на расстоянии применения реактивных систем залпового огня, - там вы не развернете Patriot, потому что его уничтожат, перенасытив канальность (количество целей, которые можно одновременно обстреливать - Ред.) различными средствами. Расстояние на самом деле очень важно", - объяснил Чмут."
Джерело: https://strana.today/news/462085-pochemu-v-kharkove-nelzja-razvernut-pvo-patriot.html