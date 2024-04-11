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Новости Война
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Одна ночь в Харькове изменила бы мнение тех, от кого зависят поставки "Patriot" для Украины, - Кулеба

дмитро,кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил важность передачи Украине систем ПВО Patriot для защиты от российских баллистических ракет.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба отметил, что в эту ночь Россия выпустила более 80 ракет и БПЛА по Украине, преимущественно - по объектам критической инфраструктуры. Шесть из воздушных целей были баллистическими.

"Украина остается единственной страной в мире, которая сталкивается с баллистическими ударами. Другого места для "Patriot" пока нет. Я уверен, что если бы те, от кого зависит их предоставление Украине, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро. И я был бы готов ехать вместе с ними", - добавил министр.

Также читайте: Самый мощный военный альянс в мире не может найти семь батарей Patriot для Украины, - Кулеба

Автор: 

ПВО (2727) Кулеба Дмитрий (2880) Patriot (268)


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Топ комментарии
+3
Шо там в Конго?
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11.04.2024 13:11
+3
Не хочете знову призначити Клімкіна і його команду , то може попросити , щоб навчив Кулєб працювати .
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11.04.2024 13:13
+3
Якщо витрачати гроші на ракети, то можна втратити заробіток 7 млрд на місяць від укладки асфальту
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11.04.2024 13:22
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Ніч була спокійна клоун, все почалось коли почало світати.
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11.04.2024 13:08 Ответить
Думка може змінитися коли в них настануть харьківські ночі і дні!
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11.04.2024 13:10 Ответить
Шо там в Конго?
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11.04.2024 13:11 Ответить
Стався величезний дипломатичний прорив 😄
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11.04.2024 13:18 Ответить
Да - ***** - літає над Украіною все шо може летіти - аж до Львову
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11.04.2024 13:12 Ответить
Не хочете знову призначити Клімкіна і його команду , то може попросити , щоб навчив Кулєб працювати .
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11.04.2024 13:13 Ответить
І які такі визначні досягнення того картавого валянка?
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11.04.2024 13:18 Ответить
погугли, багато нового дізнаєшься для себе
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11.04.2024 14:01 Ответить
Тим, хто *стомився від війни* при пороху не зрозуміти досягнення Клімкіна.... Тому користуйся Кулябою..
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11.04.2024 14:05 Ответить
Як мінімум - в МЗС не ходили на роботу з собаками та котами. А також без трусів. Наразі в приймальній міністра стоять собачі будки та миски. Коридори обіср@ні .
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11.04.2024 15:01 Ответить
Ось у цьому непрофесійність нашої влади... Як би да каби, ніякої різниці з підорафами...
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11.04.2024 13:13 Ответить
Кулеба то сам в Харкові не був. ...але чув що там творять москалі
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11.04.2024 13:17 Ответить
Це вічкасте чмо теж узяло собі спічрайтера? 🤮
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11.04.2024 13:17 Ответить
цікаво,а Кулеба дуже переймався,коли москалота Грозний знищувала,чи коли на Грузію перли?..то чому він вимагає співчуття і розуміння від ситої і захищеної Європи..
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11.04.2024 13:21 Ответить
Він мабудь тоді підхіхікував разом з косатою, як і переважна частина народонаселенія, яка тепер Байдена прокленає
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11.04.2024 13:24 Ответить
знаєте в чім основний недолік демократії!..в тім,що дебілкуватий недоумок,має таке ж право голосу,як і розумний..(ніколи б не міг подумати,що перших у нас аж 73%)...
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11.04.2024 13:29 Ответить
І не кажіть… Я наткнулася на відео однієї такої блогерки, яка навчає, як готувати вареники. Вона їла руками, говорила неграмотно. Як людина, яка в житті не прочитала жодної книги. 300 тисяч підписників. Почитала коментарі коментаторів. Такі ж самі, як і вона. Жесть. Якийсь паралельний світ..
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11.04.2024 15:08 Ответить
Якщо витрачати гроші на ракети, то можна втратити заробіток 7 млрд на місяць від укладки асфальту
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11.04.2024 13:22 Ответить
Так, це слова Зеленого бомбояя. Щоб ти **** і твої рідні втопилися в людських сльозах!!!
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11.04.2024 15:38 Ответить
є робота така - ******* на право наліво , от це кулєбина тема
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11.04.2024 13:25 Ответить
Ніодна ППО не гарантує 100% захист.Тому покладатися лиш на оборону- це втрачи електростанції,наприклад,аж поки вони не закінчаться.
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11.04.2024 13:29 Ответить
Так, впевнений, що вони б прискорили поставки Патріотів до України. А що ж робили прастиє мальчікі від наріду цілих 5 років? Обгадилися, прокралися, промародерилися, захопивши всю владу, знищивши опозицію і незалежні засоби масової інформації і довели до такого стану Україну? Для мене найбільший ворог кацапи, які напали, але є і внутрішні вороги, які цьому сприяли не підготовкою до війни.
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11.04.2024 13:37 Ответить
"Украинский волонтер Тарас Чмут объяснил, почему Харьков не могут прикрыть американскими зенитными ракетными комплексами Patriot.

"Например, Харьков, который расположен на расстоянии применения реактивных систем залпового огня, - там вы не развернете Patriot, потому что его уничтожат, перенасытив канальность (количество целей, которые можно одновременно обстреливать - Ред.) различными средствами. Расстояние на самом деле очень важно", - объяснил Чмут."
Джерело: https://strana.today/news/462085-pochemu-v-kharkove-nelzja-razvernut-pvo-patriot.html
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11.04.2024 13:38 Ответить
нашли блть авторитета! лачена с притулой еще сюда притяните! 🤮
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11.04.2024 15:48 Ответить
На одній з гілок форуму було посилання на комплекс ППО Кільчень. Погугліть, дізнаєтесь багато цікавого, в тому числі і про можливості враження балістики. На жаль, це вже мабуть ніколи не буде виготоалено, враховуючи долю підприємств-розробників після 2019р.
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11.04.2024 16:02 Ответить
як варіянт: одна ніч з твоєю, дурна кулебо, послицею могла б теж змінити думку когось щодо чого завгодно...
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11.04.2024 14:02 Ответить
Ти про себе спочатку подумай, дипломат хрєноватий. Дипломати не бігають по саммітам у кросівках, мурло ти зелене.
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11.04.2024 14:14 Ответить
Он влюбльон . Маладітся.
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11.04.2024 15:09 Ответить
Нехай у яйла накачає ботоксу. Щоб стирчали як ніс у єрмака.
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11.04.2024 15:31 Ответить
Не знаю: Кулеба просто придурок чи прикидається. Скоріше перше. Він думає, що нам не дають Петріоти бо не знають, що у нас робиться. Вони прекрасно все знають. А Петріоти не дають бо в них задача виграшу України не стоїть. В них задача-виснаження росії. А якщо Україна при цьому зникне, то це їх мало обходить. А дай нам багато зброї, то тоді росія не зможе нам наносити настільки болючих ударів щоб ми були злими. А чим більше ми злі-тим більше мочимо русню. Ось і все казочка ,малята.
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11.04.2024 14:31 Ответить
Кулеба, це ви все наробили, не вішайте "лапшу" на вуха людям. Після всіх змін в ЗСУ, чортзна-що робиться! В Словатчині лежат снаряди, куплені, готові до відправки в Україну, ніхто пальцем не по шевелить, а ви клянчите дайте, дайте! Кому давати, зрадникам?????
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11.04.2024 15:34 Ответить
 
 