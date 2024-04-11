Одна ночь в Харькове изменила бы мнение тех, от кого зависят поставки "Patriot" для Украины, - Кулеба

Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил важность передачи Украине систем ПВО Patriot для защиты от российских баллистических ракет.

Об этом он сообщил в соцсети X, информирует Цензор.НЕТ.

Кулеба отметил, что в эту ночь Россия выпустила более 80 ракет и БПЛА по Украине, преимущественно - по объектам критической инфраструктуры. Шесть из воздушных целей были баллистическими.

"Украина остается единственной страной в мире, которая сталкивается с баллистическими ударами. Другого места для "Patriot" пока нет. Я уверен, что если бы те, от кого зависит их предоставление Украине, провели хотя бы одну ночь в Харькове, все необходимые решения были бы приняты быстро. И я был бы готов ехать вместе с ними", - добавил министр.

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