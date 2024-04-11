В результате вражеского удара полностью разрушена Трипольская ТЭС. "Центрэнерго" потеряло 100% генерации (обновлено)

В результате массированной ракетной атаки в ночь на 11 апреля вражеские войска полностью разрушили Трипольскую ТЭС в Киевской области.

Об этом сообщил глава наблюдательного совета ЧАО "Центрэнерго" Андрей Гота в комментарии "Інтерфакс-Україна".

По его словам, в результате попадания произошел масштабный пожар в турбинном цехе. На предприятии ведутся работы по локализации огня.

Все работники, которые были на смене при обстреле, живы, добавил Гота.

Как позже заявили в компании, 11 апреля – черный день в истории "Центрэнерго". Компания потеряла100% генерации. Трипольская ТЭС являлась крупнейшим поставщиком электроэнергии в Киевскую, Черкасскую и Житомирскую области.

"Масштабы разрушений – ужасны. Деньгами это не оценить. Это для нас самый большой вызов за всю историю предприятия. Но я убежден – мы с ним справимся", – добавил председатель наблюдательного совета "Центрэнерго".

Напомним, 22 марта была полностью уничтожена Змиевская ТЭС в Харьковской области, а 25 июля 2022 года российские войска оккупировали Углегорскую ТЭС в Донецкой области.

Как сообщалось, в ночь на 11 апреля российские военные атаковали дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской и Одесской областях.

За ночь враг выпустил по Украине 82 воздушные цели: 20 крылатых ракет, 6 "Кинжалов", 12 ракет С-300, 4 КАР Х-59 и 40 "Шахедов". Силам ПВО удалось сбить 57 воздушных целей.