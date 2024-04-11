Из-за отсутствия демобилизации и ротации законопроект о мобилизации опасен для страны и армии, - Порошенко
Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко подчеркнул, что фракция продолжит борьбу за возвращение демобилизации военных, прослуживших 36 месяцев.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.
"Вчера во время выступления с этой трибуны я четко подчеркнул наши претензии, которые делают закон о мобилизации чрезвычайно опасным для страны и для армии. Там было несколько ключевых пунктов. Первое - это отсутствие четких законодательных гарантий своевременного увольнения для военнослужащих, прослуживших 36 месяцев, из них 18 на первой линии. Второе – это ротация, которая должна состояться для восстановления боеспособности человека и части. Третье – это финансовая мотивация по выплате дополнительно 70 тысяч и доведения до 200 тысяч каждому, кто в БР находится на линии фронта. Четвертое - это гарантированная позиция, чтобы 50% силовиков, которые сейчас кошмарят бизнес, разрушают экономику, наконец-то ушли на фронт, защищая украинское государство", - подчеркнул Порошенко.
По словам пятого президента, эти предложения были отвергнуты, несмотря на договоренности на согласительном совете. Сегодня закон был проголосован без них.
Порошенко призвал прекратить политиканство вокруг этого вопроса, когда на парламент опрокидывают ответственность за репрессивные нормы, а Офис Президента и Правительство берет себе мотивационные, в частности, доплаты военным на фронте.
"Я хочу подчеркнуть: борьбу за ротацию, борьбу за 36 месяцев, борьбу за то, что силовики были на фронте мы продолжим и победим", - подытожил лидер "ЕС".
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Якщо вірити ТаймЗє, всі закони, підписані зєлєй після 1 квітня, є неконституційними і нелегітимними, отже, необов'язковими до виконання.
влаштовує , бо чхати вони хотіли на Украіну і укрвінців 😠
прийнято "Закон про ДЕМОРАЛІзацію ЗСУ"
ЗЄвлада напередодні лютого 2017 р.
Безмізка зможе офороняти незламного лідора
"добровольців першої хвилі" на фронті аж до їх винищення,
бо вони - пряма загроза їх царюванню.
І не відлякувати свій електорат "какаяразніц" мобілізацією.
У ЕС позиція прямо протилежна, точно з тих же причин.
Фокус у тому, що політична боротьба під час війни неможлива.
Малоросія вже окупувала Київ і легітимно захищає себе.
Не кризових (через падіння влади) варіантів виходу
з глухого кута не проглядається.
Зелю-геть!
А виходить "Ввечері гроші, а стільці зранку" 🙄
@proctolog
Монобільшість Верховної Ради («Слуги народу») та Президент України показали своє реальне ставлення до мобілізації - відсутністю у залі «слуг», Верховного Головнокомандуючого, премʼєр міністра та міністра оборони України при розгляданні поправок до закону про мобілізацію -
https://www.google.com/search?q=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2+&sca_esv=4b723428e1eceb0a&sxsrf=ACQVn0-zNBwAyVxhK9OT5KJXjLilvvkmBA%3A1712838475921&ei=S9cXZrzkN92Xxc8Pk-Kn4Ag&udm=&ved=0ahUKEwj8tajHlLqFAxXdS_EDHRPxCYwQ4dUDCBA&uact=5&oq=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82+%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2+&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAiKdCw0YPQtNC40YIg0LLRltC50YHRjNC60LAg0LfQvdCw0LnRiNC-0LIgMgUQIRigATIFECEYoAEyBRAhGKABMgUQIRigAUisLlDmAljEH3ABeACQAQCYAXegAcIHqgEDMS44uAEDyAEA-***********************************************&sclient=gws-wiz-serp аудит війська знайшов
Нічому ненавчені ? Так вони швидко все здадуть.
Кожне рішення по кожному такому питанню повенне бути обрахованим і спрогнозованим. Це ж ясно, що 36 і 18 - це є політичні числа. Ніяких розрахунків немає. Щоб виконати 36 і 18 та ще й забезпечити ротацію, необхідно мобілізувати певну кількість громадян і навчити їх.
Коли є дані, а вони в Генштабі і Міноборони повинні бути, щодо наших безповоротних втран, демобілізованих через поранення і хвороби, терміну відновлення при хворобах і після поранення. По родах військ. З урахуванням майбутніх сценаріїв дій путлєрфюрера. З урахуванням наявності у нас і у ворога озброєння, фортифікацій і т.п. З урахуванням цих даних і повинна відбуватись мобілізація.
Як можна без цих розрахунків вкидати такі гасла???