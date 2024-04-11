Из-за отсутствия демобилизации и ротации законопроект о мобилизации опасен для страны и армии, - Порошенко

Пятый президент и лидер "Европейской Солидарности" Петр Порошенко подчеркнул, что фракция продолжит борьбу за возвращение демобилизации военных, прослуживших 36 месяцев.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы.

"Вчера во время выступления с этой трибуны я четко подчеркнул наши претензии, которые делают закон о мобилизации чрезвычайно опасным для страны и для армии. Там было несколько ключевых пунктов. Первое - это отсутствие четких законодательных гарантий своевременного увольнения для военнослужащих, прослуживших 36 месяцев, из них 18 на первой линии. Второе – это ротация, которая должна состояться для восстановления боеспособности человека и части. Третье – это финансовая мотивация по выплате дополнительно 70 тысяч и доведения до 200 тысяч каждому, кто в БР находится на линии фронта. Четвертое - это гарантированная позиция, чтобы 50% силовиков, которые сейчас кошмарят бизнес, разрушают экономику, наконец-то ушли на фронт, защищая украинское государство", - подчеркнул Порошенко.

По словам пятого президента, эти предложения были отвергнуты, несмотря на договоренности на согласительном совете. Сегодня закон был проголосован без них.

Порошенко призвал прекратить политиканство вокруг этого вопроса, когда на парламент опрокидывают ответственность за репрессивные нормы, а Офис Президента и Правительство берет себе мотивационные, в частности, доплаты военным на фронте.

"Я хочу подчеркнуть: борьбу за ротацию, борьбу за 36 месяцев, борьбу за то, что силовики были на фронте мы продолжим и победим", - подытожил лидер "ЕС".

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