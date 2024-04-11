Задержан вражеский приспешник, помогавший рашистам похищать украинцев во время боев за Харьков, - СБУ

Служба безопасности и Национальная полиция задержали вражеского приспешника, длительное время скрывавшегося от правосудия на Харьковщине. Им оказался 46-летний житель поселка Казачья Лопань, который в период оккупации этого населенного пункта стал "помощником" местного предателя.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Отмечается, что на этой должности вражеский приспешник принимал участие в похищении жителей громады и ограблении их частного имущества. Для этого фигурант "наводил" оккупантов на квартиры украинских патриотов и их родственников.

В первую очередь, он сдавал семьи бывших военнослужащих и должностных лиц правоохранительных органов.

По данным следствия, рашисты вдирались в дома людей и, угрожая расстрелом, вывозили их в российский застенок.

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Во время таких "налетов" захватчики вместе со своим приспешником грабили дома. Большую часть украденного, особенно компьютерную и бытовую технику, россияне отправляли в РФ.

После деоккупации региона фигурант остался в поселке, где пытался "залечь на дно", почти не выходя из частного дома.

На основании собранных доказательств ему поставлено в известность о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору).

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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