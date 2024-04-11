Кабмин должен разработать законопроект о ротации и нормативной базе для выделения 70 тыс. гривен бойцам на передовой, - Рада. ДОКУМЕНТ
Кабинет Министров должен разработать необходимые нормативно-правовые акты для ротации украинских защитников и выплаты дополнительного разового вознаграждения военным "на нуле".
Такое решение парламент принял на заседании 11 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.
Постановление, поддержанное 321 депутатом, предусматривает, что Кабмин должен в ближайшее время разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект о ротации.
Также правительство должно выделить дополнительные выплаты в 70 тыс. грн военным, выполняющим боевые задания на передовой.
Таким образом, предусмотрено, что воюющие на передовой защитники Украины будут получать 20-25 тыс. грн зарплаты, 100 тыс. боевых и еще 70 тыс. грн дополнительно.
Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении закон о мобилизации.
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Та ну вас зегниди на-х...іба.
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Третій рік воюю. Бачу мабуть треба йти в СЗЧ, бо по нормально з цими дебілами від влади не вийде.