Кабмин должен разработать законопроект о ротации и нормативной базе для выделения 70 тыс. гривен бойцам на передовой, - Рада. ДОКУМЕНТ

Кабинет Министров должен разработать необходимые нормативно-правовые акты для ротации украинских защитников и выплаты дополнительного разового вознаграждения военным "на нуле".

Такое решение парламент принял на заседании 11 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

Постановление, поддержанное 321 депутатом, предусматривает, что Кабмин должен в ближайшее время разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект о ротации.

Также правительство должно выделить дополнительные выплаты в 70 тыс. грн военным, выполняющим боевые задания на передовой.

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Таким образом, предусмотрено, что воюющие на передовой защитники Украины будут получать 20-25 тыс. грн зарплаты, 100 тыс. боевых и еще 70 тыс. грн дополнительно.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении закон о мобилизации.

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