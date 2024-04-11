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Новости Война
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Кабмин должен разработать законопроект о ротации и нормативной базе для выделения 70 тыс. гривен бойцам на передовой, - Рада. ДОКУМЕНТ

шеврон

Кабинет Министров должен разработать необходимые нормативно-правовые акты для ротации украинских защитников и выплаты дополнительного разового вознаграждения военным "на нуле".

Такое решение парламент принял на заседании 11 апреля, сообщает Цензор.НЕТ.

Постановление, поддержанное 321 депутатом, предусматривает, что Кабмин должен в ближайшее время разработать и внести на рассмотрение Рады законопроект о ротации.

Также правительство должно выделить дополнительные выплаты в 70 тыс. грн военным, выполняющим боевые задания на передовой.

постанова ВР від 11 квітня 2024 року

Также читайте: Без демобилизации через 36 месяцев и с е-кабинетом военнообязанного: Основные нормы законопроекта о мобилизации. ПЕРЕЧЕНЬ

Таким образом, предусмотрено, что воюющие на передовой защитники Украины будут получать 20-25 тыс. грн зарплаты, 100 тыс. боевых и еще 70 тыс. грн дополнительно.

Как сообщалось, Верховная Рада приняла во втором чтении закон о мобилизации.

Читайте также: Из-за отсутствия демобилизации и ротации законопроект о мобилизации опасен для страны и армии, - Порошенко

Автор: 

ВР (29234) выплаты (644) Кабмин (14025) ротация (259)


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Топ комментарии
+3
Чергове окозамилювання. Ця влада доведе країну до повної руйняції та винищення населення.
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11.04.2024 13:57
+2
🔥ПОРОШЕНКО ВИКРИВ УСЮ БРЕХНЮ ВЛАДИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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11.04.2024 13:59
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Та ну вас зегниди на-х...іба.
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11.04.2024 13:41 Ответить
Відверто кажучи я зовсім не сприйняв інформацію про виплати у 10 тисяч та у 70 тисяч як якісь додаткові до 30-ти та 100 тисяч котрі виплачуються на цей час. З інформації котра надійшла до відкритих джерел все виглядає так що 30 тисяч зменшуються до 10-ти, а 100 до 70-ти. Опублікованого затвердженого тексту закону поки не знаходжу, а старий з правками до нього не має значення, бо незрозуміло що саме змінилось наприкінці обговорень та прийняття. Тож почекаю офіційної публікації в "Урядовому кур'єрі" перш ніж робити якісь висновки!!!
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11.04.2024 13:47 Ответить
В тексті на фото: "одноразової".
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11.04.2024 13:56 Ответить
Чергове окозамилювання. Ця влада доведе країну до повної руйняції та винищення населення.
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11.04.2024 13:57 Ответить
🔥ПОРОШЕНКО ВИКРИВ УСЮ БРЕХНЮ ВЛАДИ ЗЕЛЕНСЬКОГО ПРО МОБІЛІЗАЦІЮ
https://www.youtube.com/watch?v=***********
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11.04.2024 13:59 Ответить
Беручи до уваги девальвацію гривні така собі історія...
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11.04.2024 14:07 Ответить
Гундосий кинув м'яч на верховну зезраду, ті побуцали і кинули м'яч на кабмін. Йшов третій рік війни. Ми повторюємо помилки 100 річної давнини. Результатом цієї політичної імпотенції буте остаточна втрата державності. Суки! Гундосий Голобородько-виходь постріляй зеленобільшість, к у кіно режисера бєні
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11.04.2024 14:38 Ответить
В постанові не знайшов терміну виконання. Є передчуття, що гроші пустять на дороги, тєлємарафон,, з/плату поважним державним слугам.
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11.04.2024 14:53 Ответить
Які додаткові виплати? Тут сидимо під мінами і КАБами, на кордоні з рашкою, а нам кажуть, що це не зона бойових дій.
Третій рік воюю. Бачу мабуть треба йти в СЗЧ, бо по нормально з цими дебілами від влади не вийде.
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11.04.2024 15:11 Ответить
А хіба, починаючи з 2019 року, в Україні є Кабінет Міністрів?
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11.04.2024 15:33 Ответить
Зараз коштів по факту немає щоб набрати 200 тис на мобілізацію ,це 100 мільярдів грн.Це щоб тільки забезпечити.Тому оці 70 тис це звичайна брехня.
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11.04.2024 15:47 Ответить
Замало грошей.
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12.04.2024 09:03 Ответить
 
 