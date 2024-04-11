У россиян есть еще много фугасных бомб, переделанных под КАБы, - Воздушные силы
Российские оккупационные войска имеют много фугасных бомб времен СССР, переделываемых под КАБы.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш.
"У РФ есть много фугасных бомб от Советского союза, которые они модифицируют и переделывают под управляемые авиационные бомбы. Делают специальные приборы, позволяющие управлять ими с самолета за счет его скорости. Они могут доставлять эти бомбы на дистанцию 70-80 километров", - отметил он.
По словам Евлаша, россияне КАБами постоянно бьют по Сумам, Запорожью, Харькову, другие города также страдают от них. И количество этих бомб у РФ еще достаточно велико.
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+3 Dmitry Begemotovich
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ПС злочин і кара.... тобто вибрали- не скігліть)