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Новости Война
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У россиян есть еще много фугасных бомб, переделанных под КАБы, - Воздушные силы

каб

Российские оккупационные войска имеют много фугасных бомб времен СССР, переделываемых под КАБы.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш.

"У РФ есть много фугасных бомб от Советского союза, которые они модифицируют и переделывают под управляемые авиационные бомбы. Делают специальные приборы, позволяющие управлять ими с самолета за счет его скорости. Они могут доставлять эти бомбы на дистанцию 70-80 километров", - отметил он.

По словам Евлаша, россияне КАБами постоянно бьют по Сумам, Запорожью, Харькову, другие города также страдают от них. И количество этих бомб у РФ еще достаточно велико.

Читайте: Россияне КАБами обстреляли центральную часть Харькова: четверо людей получили ранения (обновлено)

Автор: 

Евлаш Илья (138) КАБ (352)


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Топ комментарии
+3
Ну для того чтобы работать с англоговорящими инструкторами, чтобы полностью и быстро понимать что он говорит даже в полете, чтобы читать документацию - школьного уровня явно недостаточно. Другой вопрос - почему их у нас не готовили заранее, проблемы найти человека, который бы на волонтерские деньги занимался бы с группой и учил языку? Думаю как нибудь скинулись бы. Проблема была учить специализированному языку военных? Ведь нереально же предложить 10 тысяч долларов в месяц отставному американскому летчику, который бы приехал в Украину в частном порядке и учил бы курсантов военному английскому? На спутник скинулись - как нибудь бы и на учителя наскребли бы. Пригодилось или нет - другой вопрос, но пилоты в этом аспекте уже были бы подготовлены.
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11.04.2024 14:04
+2
У кацапів усього, ще є багато бо вони готувалися до нападу, а в Україні не має нічого для оборони і навіть немає презедента українця.
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11.04.2024 13:46
+2
за те у нас є патужний телемарахвон)))) правда зебоби?????
ПС злочин і кара.... тобто вибрали- не скігліть)
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11.04.2024 13:48
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Може Ф - 16 будуть іхні літачки збивати?
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11.04.2024 13:45 Ответить
Пілоти досі англійську мову вчать. Без знання англійської вони не знайдуть гашетку.
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11.04.2024 13:52 Ответить
Якось трохи з цією мовою стрьомно - це офіцери - школа інститут - чого не вчили?
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11.04.2024 13:56 Ответить
Ну для того чтобы работать с англоговорящими инструкторами, чтобы полностью и быстро понимать что он говорит даже в полете, чтобы читать документацию - школьного уровня явно недостаточно. Другой вопрос - почему их у нас не готовили заранее, проблемы найти человека, который бы на волонтерские деньги занимался бы с группой и учил языку? Думаю как нибудь скинулись бы. Проблема была учить специализированному языку военных? Ведь нереально же предложить 10 тысяч долларов в месяц отставному американскому летчику, который бы приехал в Украину в частном порядке и учил бы курсантов военному английскому? На спутник скинулись - как нибудь бы и на учителя наскребли бы. Пригодилось или нет - другой вопрос, но пилоты в этом аспекте уже были бы подготовлены.
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11.04.2024 14:04 Ответить
бо було не на часі. не вспівали вчити пілотів асфальтотехніки
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11.04.2024 15:04 Ответить
У кацапів усього, ще є багато бо вони готувалися до нападу, а в Україні не має нічого для оборони і навіть немає презедента українця.
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11.04.2024 13:46 Ответить
за те у нас є патужний телемарахвон)))) правда зебоби?????
ПС злочин і кара.... тобто вибрали- не скігліть)
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11.04.2024 13:48 Ответить
не багато , а дуже докуя..(
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11.04.2024 14:21 Ответить
багато бомб, це значить склади, а в нас багато фахівців по ліквідації складів
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11.04.2024 15:57 Ответить
 
 