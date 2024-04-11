Украинские пилоты находятся на завершающем этапе подготовки учений на истребителях F-16 в Дании и США, - Воздушные силы

Обучение украинских пилотов на F-16 в США и Дании на завершающем этапе: непосредственно оттачивают мастерство на задачах, которые будут поставлены перед ними в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш.

"Сейчас у нас проходят обучение сразу несколько групп, несколько из них уже на завершающих этапах. В частности, пилоты, проходящие подготовку в Дании и США, уже непосредственно тренируются оттачивать свое мастерство на задачах, которые будут поставлены перед ними в Украине, реальными", – сказал спикер.

Евлаш добавил, что украинские пилоты отрабатывают удары по малоразмерным целям, в том числе таким, как "шахеды", по крылатым и управляемым авиационным ракетам.

"По состоянию на сегодняшний день у нас еще проходят подготовку в Великобритании. Это первые курсы такие они проходят именно по изучению языка – английского и непосредственно наземной подготовки. Еще одна такая группа уже закончила подобные курсы и переместилась в другую страну воздушной коалиции – Францию. В настоящее время они проходят подготовку на легкомоторных самолетах для того, чтобы увеличить количество налета в часах и освоить систему управления. Это переходный этап перед тем как пересесть уже на более серьезный истребитель реактивный и получить там ценный опыт, который они потом будут оттачивать на F-16", - рассказал Евлаш.

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