Украинские пилоты находятся на завершающем этапе подготовки учений на истребителях F-16 в Дании и США, - Воздушные силы
Обучение украинских пилотов на F-16 в США и Дании на завершающем этапе: непосредственно оттачивают мастерство на задачах, которые будут поставлены перед ними в Украине.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время брифинга заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш.
"Сейчас у нас проходят обучение сразу несколько групп, несколько из них уже на завершающих этапах. В частности, пилоты, проходящие подготовку в Дании и США, уже непосредственно тренируются оттачивать свое мастерство на задачах, которые будут поставлены перед ними в Украине, реальными", – сказал спикер.
Евлаш добавил, что украинские пилоты отрабатывают удары по малоразмерным целям, в том числе таким, как "шахеды", по крылатым и управляемым авиационным ракетам.
"По состоянию на сегодняшний день у нас еще проходят подготовку в Великобритании. Это первые курсы такие они проходят именно по изучению языка – английского и непосредственно наземной подготовки. Еще одна такая группа уже закончила подобные курсы и переместилась в другую страну воздушной коалиции – Францию. В настоящее время они проходят подготовку на легкомоторных самолетах для того, чтобы увеличить количество налета в часах и освоить систему управления. Это переходный этап перед тем как пересесть уже на более серьезный истребитель реактивный и получить там ценный опыт, который они потом будут оттачивать на F-16", - рассказал Евлаш.
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Їх що, навчають "з нуля"?
Мабуть там справа якраз в тому, що пише "Volodymyr Serdiuk". Легше вчити заново, аніж перенавчати...
"Як їх відбирають? Чому не відправили [на навчання на F-16] Андрія з шикарним знанням [англійської], з повною підготовкою? Він сам це організував. А відправили інших хлопців, скромніших, можливо, їх повернули. І це все затримки. А чому?Це все амбіції, які не дали просто відправити його. Якби він був за кордоном, він би був живий. І в цьому в мене основна претензія."
Джерело:
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/pilot-dzhus-dosi-ne-geroy-vin-voyuvav-proti-rabstva-v-povitryanih-silah-mati-novini-ukrajini-50387280.html
Оце і є відповідь, як у нас відбирають людей.
Ммм... Це гарно
Ніяких повітряних боїв - будуть удари з безпечної дистанції
без входу в зону дії ворожої ППО.
МіГ - 29 і Су-27 із західним озброєнням
Відповідаючи на запитання про те, чи існують застереження для України щодо F-16, речник Міністерства оборони США заявив, що Захід бачить використання винищувачів Україною лише в межах її суверенної території.
"Ми говоримо про надання Україні унікального повітряного потенціалу, знову ж таки, який має на меті зосередитися на захисті України своєї суверенної території всередині суверенних кордонів України", - сказав Райдер.
І крім них є і інші типи ******** літаків.
Може методично доцільніше було б готувати інструкторів F-16 з Данії, США та інших країн НАТО - партнерів України безпосередньо в небі України на бойових завданнях ППО?