Трамп может использовать военную помощь США для того, чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров, - CNN
Дональд Трамп рассчитывает вынудить Россию и Украину начать переговоры о прекращении боевых действий.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.
По данным издания, много европейских послов якобы узнали, что Дональд Трамп хочет продвигать идею "двухуровневого НАТО": чтобы страны, тратящие на оборону менее 2% ВВП, не были защищены 5 статьей НАТО.
Иностранные дипломаты, отмечается в материале, услышали план Трампа по прекращению войны в Украине, он заключается в том, что Трамп хочет посадить Москву и Киев за стол переговоров и побуждать их к договоренности для прекращения боевых действий.
"Если Трамп победит в ноябре, он, скорее всего, свяжется с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы приступить к координации переговоров", - рассказал источник.
Собеседник заявил, что Трамп, скорее всего, использует военную помощь США Украине как рычаг, чтобы привлечь обе стороны к столу переговоров.
"Если Украина стремится к постоянному потоку помощи, им придется садиться за стол переговоров. И если Россия не хочет, чтобы мы оказали большую новую поддержку Украине, то ей тоже придется садиться и вести переговоры… Это не означает уступок Украине или что мы дадим Путину все , что он захочет", – объяснил источник.
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Да, такая вероятность есть, но всё ещё вовсе не так очевидно . . . Я бы, например, больше поставил на победу Байдена. А если бы старик Джо проявил творческий подход, заявил о том, что Америка глубоко расколота (как показали последние выборы) и поэтому он в целях национального единства предлагает должность вице-президента республиканке Ники Хейли, которая уступила Трампу праймериз, но достаточно сильно популярна, то вся Америка вместе с Трампом прифигела бы - Байден с Хейли собрали бы столько голосов, что разрыв с Трампом составил бы не до 5%, а процентов 30 в пользу Байдена. Более того, можна заявить - я стар, и обещаю через 3 из 4 лет уйти в отставку, вот только путина добью и восстановлю мировой порядок - и тогда власть перейдёт к другой партии + первая женщина-Президент будет, мол США будет единой и демократичной страной, лишь бы не авторитарный и безответственный популист Трамп. Думаю, это было бы сильным ходом.
Впрочем, настолько креативного подхода от Белого Дома ожидать не приходится, к сожалению . . .
А найбільша країна Європи не зможе того що зробив школяр? Ти де диплом купляв?
2) "коди" потрібні для запуску носіїв а не для підриву боєголовки, бо боєголовка підривається за тисячі кілометрів "від того місця де вводяться коди"
3) жодна цифрова електроніка боєголовку не підриває, бо в електроніки занадто мала швидкість роботи
Про це https://www.reuters.com/world/us/biden-has-marginal-1-point-lead-over-trump-reutersipsos-poll-shows-2024-03-14/ пише Reuters.
За підсумками п'ятиденного опитування, близько 41% респондентів сказали, що проголосували б за Байдена. У той час за Трампа свої голоси віддали б 37%.
Oder ist er nur bei fremden Ländereien, so großzugig. Ist ja fast wie der Vatikan der die Kapitulation vorschlägt und selbst Jahrhundertelang mit Gewalt die Religion verbreitete und das nicht nur zu Kreutz-Zugzeiten.
Есть у них избранная власть или только собрание говорунов по интересам?
Дайте цьому поцу сєльоткі та посадіть на ланцюга у в'язницю.
Війни не закінчуються переговорами а перемогами чи поразками
Трамп хоче допомогти Путіну, тому говорить про переговори
І якщо Україні не потрібні переговори
Війна йде два роки, це для того щоб сісти за стіл переговорів і йти на поступки Путіну ?
Україні треба зброя а не переговори бо заморозка призведе в майбутньому до війни
То чому CNN про це не пише? Що Байден зливає Украіну, не дає ій зброї не то що на перемогу, а навіть для захисту і весь час його Салівани та Остіни розповідають що треба сідатати за стіл переговорів з ***********, звичайно за рахунок України. Стаття розрахована на лохів демокрачної партіі США.
If the politics now is breaking the rules, then the rules are worthless and nothing is off limits. And it is always a few little extra ounces that break dam.
Майже все, що зараз заробляє Україна, йде на оборонні витрати. Але це лише половина всіх витрат скарбниці. Усі мирні статті - зарплати, пенсії та інша - фактично фінансуються за рахунок західних донорів та кредиторів.
Провідна західна ділова газета FT писала на початку березня, що загальні видатки українського бюджету на цей рік заплановані на рівні 87 млрд доларів, а доходи прогнозуються у розмірі лише 46 млрд. Якщо Захід не закриє дефіцит, доведеться йти на болючі заходи - різати соціальні витрати, підвищувати податки, намагатися приватизувати держмайно та друкувати гроші.
А нова хвиля мобілізації вимагатиме ще більших асигнувань. Тут як ніколи стали б в пригоді застряглі в американському Конгресі 60 млрд доларів.
І мова тільки про 2024 рік.
Навіть якщо американці дивом розблокують нинішній пакет допомоги, переговори про фінансування на 2025 рік розпочнуться цього жовтня - за місяць до президентських виборів у США. Нічого хорошого вони не обіцяють.
Допомогу блокують прихильники Трампа в Палаті представників Конгресу. Їхня мета - паралізувати адміністрацію Байдена до листопадових виборів, щоб представити його слабким президентом і підвищити шанси Трампа на перемогу.
Прихильники Трампа не дають спікеру Джонсону винести законопроєкт на голосування. І ніякий тиск на них не діє.
Останніми, хто спробував переконати американців, були їхні головні союзники - британці. Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон цього тижня приїхав до Вашингтона з посланням про важливість допомоги Україні.
Спікер Джонсон відмовився зустрічатися з ним, пославшись на зайнятість.
Кемерон насамперед здійснив візит Трампу - ще до того, як вирушив на Капітолій. Але його шарму не вистачило, щоб зрушити з мертвої точки позицію прихильників Трампа у запитанні про допомогу Україні, яку ще до візиту відставного британського прем'єра висловила Марджорі Тейлор Грін, що представляє Джорджію в нижній палаті Конгресу.
Вона запропонувала британському міністру "поцілувати її в дупу" і не втручатися у внутрішню американську політику.
мова в пакетах, які відмовилися голосувати республіканці йшла не тільки про Україну, тому все й застрягло
Грощі від КДБ нераз виручали Трампа ще коли він був простим бізнесменом.
Кремляді прополоскали Трампу мізкі різними мєтодами ще у 80 х, багато "пряників", лубянка вербувати вміє. З однополярного світу де США були єдиним Альфа гравцем світ став двуполярним де з'явився Китай як другий гравець і противага США, не по маштабам і силі, а по напрямку і це сталося не при Трампі, а раніше. Не тільки республіканці протидіяли Україні на користь Параши, це робив і демократ Обама, підігруючи Китаю. Республіканці вважають Парашу союзником Китаю і частиною ворожого табору, туди вони записують і Україну, тому вважають що ця війна марна трата часу і Україну треба повернути під контроль кремля, бо по їх планах ще не настав час війни з Китаєм, схоже вони до неї будуть готуватись.