Трамп может использовать военную помощь США для того, чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров, - CNN

Дональд Трамп рассчитывает вынудить Россию и Украину начать переговоры о прекращении боевых действий.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале CNN.

По данным издания, много европейских послов якобы узнали, что Дональд Трамп хочет продвигать идею "двухуровневого НАТО": чтобы страны, тратящие на оборону менее 2% ВВП, не были защищены 5 статьей НАТО.

Иностранные дипломаты, отмечается в материале, услышали план Трампа по прекращению войны в Украине, он заключается в том, что Трамп хочет посадить Москву и Киев за стол переговоров и побуждать их к договоренности для прекращения боевых действий.

"Если Трамп победит в ноябре, он, скорее всего, свяжется с президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским на следующий день после избрания или на следующий день после инаугурации, чтобы приступить к координации переговоров", - рассказал источник.

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Собеседник заявил, что Трамп, скорее всего, использует военную помощь США Украине как рычаг, чтобы привлечь обе стороны к столу переговоров.

"Если Украина стремится к постоянному потоку помощи, им придется садиться за стол переговоров. И если Россия не хочет, чтобы мы оказали большую новую поддержку Украине, то ей тоже придется садиться и вести переговоры… Это не означает уступок Украине или что мы дадим Путину все , что он захочет", – объяснил источник.

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