Госдеп в активном диалоге с Конгрессом по пакету помощи для Украины, - Прайс

Государственный департамент США ведет с Конгрессом США активный разговор по поводу необходимости утверждения дальнейшей безопасности помощи Украине.

Об этом заместитель представителя США в ООН Нед Прайс заявил на Международном саммите мэров в Кишиневе (Молдова), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы четко осознаем постоянную потребность поддерживать Украину не только на словах, но и реальными ресурсами. И потому уже многие месяцы мы ведем очень активный разговор с Конгрессом, и этот разговор продолжается", - сказал Прайс.

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По его словам, "мы изо дня в день слышим от Конгресса, от демократов и республиканцев, что они поддерживают продолжение политики солидарности с Украиной".

"Я знаю, что продолжение помощи имеет преимущественную поддержку американского народа, преимущественную поддержку обеих партий, американского народа, Конгресса Соединенных Штатов и, безусловно, наша администрация понимает необходимость продолжать поддерживать Украину", - заявил дипломат.

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