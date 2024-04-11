Госдеп в активном диалоге с Конгрессом по пакету помощи для Украины, - Прайс
Государственный департамент США ведет с Конгрессом США активный разговор по поводу необходимости утверждения дальнейшей безопасности помощи Украине.
Об этом заместитель представителя США в ООН Нед Прайс заявил на Международном саммите мэров в Кишиневе (Молдова), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы четко осознаем постоянную потребность поддерживать Украину не только на словах, но и реальными ресурсами. И потому уже многие месяцы мы ведем очень активный разговор с Конгрессом, и этот разговор продолжается", - сказал Прайс.
По его словам, "мы изо дня в день слышим от Конгресса, от демократов и республиканцев, что они поддерживают продолжение политики солидарности с Украиной".
"Я знаю, что продолжение помощи имеет преимущественную поддержку американского народа, преимущественную поддержку обеих партий, американского народа, Конгресса Соединенных Штатов и, безусловно, наша администрация понимает необходимость продолжать поддерживать Украину", - заявил дипломат.
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іди дивись марафон, хлопчику.
Аргументована думка щодо цього - https://www.facebook.com/100000541433652/posts/8073736805987620/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v тут .
бачу, всі на трампа накинулись. нагадайте мені, хто президент в сша? не трамп? а хто?
Подібний СОРОМ був за дії лідера християнських демократів - меркель.