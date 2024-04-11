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Госдеп в активном диалоге с Конгрессом по пакету помощи для Украины, - Прайс

прайс,нед

Государственный департамент США ведет с Конгрессом США активный разговор по поводу необходимости утверждения дальнейшей безопасности помощи Украине.

Об этом заместитель представителя США в ООН Нед Прайс заявил на Международном саммите мэров в Кишиневе (Молдова), сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы четко осознаем постоянную потребность поддерживать Украину не только на словах, но и реальными ресурсами. И потому уже многие месяцы мы ведем очень активный разговор с Конгрессом, и этот разговор продолжается", - сказал Прайс.

Читайте: Стрейзанд, Пенн, Imagine Dragons и другие американские звезды, ученые и активисты призвали Конгресс США оказать помощь Украине. ОБРАЩЕНИЕ

По его словам, "мы изо дня в день слышим от Конгресса, от демократов и республиканцев, что они поддерживают продолжение политики солидарности с Украиной".

"Я знаю, что продолжение помощи имеет преимущественную поддержку американского народа, преимущественную поддержку обеих партий, американского народа, Конгресса Соединенных Штатов и, безусловно, наша администрация понимает необходимость продолжать поддерживать Украину", - заявил дипломат.

Читайте также: Конгрессмены продолжают активно обсуждать варианты дальнейших действий относительно помощи Украине, - Джонсон

Автор: 

Госдепартамент США (1824) Конгресс США (1231) помощь (7784) Прайс Нед (109)


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Топ комментарии
+8
Держдеп і Конгрес злилися в активному діалозі,- як не дати зброю Україні
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11.04.2024 14:29
+4
ой да скільки можна... хай вже всі ідут ***** там.... як же все це *******, кінчені імпотенти
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11.04.2024 14:30
+3
****** в нас "союзнички"
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11.04.2024 14:34
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Держдеп і Конгрес злилися в активному діалозі,- як не дати зброю Україні
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11.04.2024 14:29 Ответить
ой да скільки можна... хай вже всі ідут ***** там.... як же все це *******, кінчені імпотенти
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11.04.2024 14:30 Ответить
Дивись там в Німеччині не спереживайся дуже=)
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11.04.2024 14:31 Ответить
я вже переїхав в Нідерланди поки ти писав.
іди дивись марафон, хлопчику.
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11.04.2024 14:34 Ответить
Скидається на те, що американці зараз перебувають у стадії інтенсифікації переговоріа з ******.
Аргументована думка щодо цього - https://www.facebook.com/100000541433652/posts/8073736805987620/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v тут .
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11.04.2024 14:32 Ответить
****** в нас "союзнички"
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11.04.2024 14:34 Ответить
Завтра підер джонсон їде на прийом до лідора РИжого. Будуть вирішувати яку відмазку ще придумати.
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11.04.2024 14:46 Ответить
а тим часом, росіяни завдають ударів по харкову: у місті лунають вибухи.

бачу, всі на трампа накинулись. нагадайте мені, хто президент в сша? не трамп? а хто?
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11.04.2024 14:50 Ответить
В США працює закон, і президент там не всесильний, як у нас Ермак.
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11.04.2024 15:35 Ответить
Якось одночасно й Закон про Мобілізацію не приймається, й американська допомога Україні не приймається...
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11.04.2024 14:51 Ответить
"Ми чітко усвідомлюємо постійну потребу підтримувати Україну не лише на словах, а й реальними ресурсами. І тому вже багато місяців ми ведемо дуже активну розмову з Конгресом,(ЗАЙМАЄМОСЯ БАГАТО МІСЯЦІВ АКТИВНИМ 3,14СТАБОЛЬСТВОМ .А НЕ РЕАЛЬНОЮ ДОПОМОГОЮ і ця розмова триває", - сказав Прайс. Любій країні ЄС ,чи то НАТО ,або якісь іншій країні не варто вірити США ні на йоту. Їхня лицемірна ,фальшива активна,брехня - не вартує шкарлупи ,яйця,котре з'їли .
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11.04.2024 14:53 Ответить
Необходимо не вести диалог, а подать в международный суд на США за невыполнение своих гарантий о безопасности Украины взамен на отдачу ядерного вооружения. Фактически США отдали Украину Путину для бомбежек, убийства мирных жителей, женщин, детей. Цинизм в высказываниях высших должностных лиц США зашкаливает, здесь не пахнет демократией, свободой, независимостью.
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11.04.2024 14:53 Ответить
Держдеп сходив відсосати у путіна,а потім рішуче засудив удари України по болотним НПЗ,на наступний день орда знищила повністю Трипільську ТЕС-держдеп знову відсосав у путіна,але вже стоячи на колінах,і звернувся до конгресу,щоб конгресмени активно допомогли прибрали,з губ урядовців, залишки оральних відносин держдепу і терористів з рф.
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11.04.2024 15:00 Ответить
Таке як проститутка вдає з себе цнотливу
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11.04.2024 15:07 Ответить
це схоже на якийсь 3.14здьож - дивлячись на це не скажеш що америка світовий лідер....
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11.04.2024 15:12 Ответить
В що перетворюєтся Америка коли авантюрист і шахрай Трамп перетворив конгрес і його спікера на зборище нікчемних слуг, що дуже допомагає ворогу нищити Україну.
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11.04.2024 15:15 Ответить
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11.04.2024 15:25 Ответить
Я вже втомився оце постійно слухати бла бла бла-одна балаканина без справ-відчуття що тебе дурять
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11.04.2024 15:31 Ответить
Биба в активном диалоге с Бобой!
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11.04.2024 16:22 Ответить
Велика ГАНЬБА таким діям держдепу та СОРОМ за президента демократа .
Подібний СОРОМ був за дії лідера християнських демократів - меркель.
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11.04.2024 17:25 Ответить
 
 