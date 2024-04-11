Европарламент не одобрит финансирование Совета ЕС, пока Украина не получит дополнительные Patriot
Европейский парламент отказался одобрить решение о финансировании Совета ЕС из-за несостоятельности стран Евросоюза передать Украине дополнительные батареи системы ПВО Patriot.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Многолетний евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт из фракции Renew предложил убрать утверждение бюджета Европейского совета из повестки дня, пока страны-члены не смогут найти семь систем Patriot, которые сейчас крайне необходимы Украине.
Верхофстадт напомнил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что европейские страны имеют сотню систем Patriot, когда в Украине нуждаются в семи.
Предложение евродепутата было встречено бурными аплодисментами. Решения называют беспрецедентным событием. Его поддержали 515 евродепутатов, против было 62.
"Парламент отказывается выполнять бюджет Рады, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot!" – отметил Верхофстадт.
"Только что: Европейский парламент приостановил решение о финансировании Совета ЕС из-за срыва поставок систем Patriot в Украину", - сообщил евродепутат, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.
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круто! дякуємо !
і варто самим задуматись: яка у нас зРада !
Ну думаю: "Правильно все розуміють німці... Молодці..."
Але тут вмикається голос зельонського, який розказує (у перекладі): "Все нормально. Харків захищений. І Харківська область захищена. Ми контролюємо ситуацію..."
ЩО??? Що ти верзеш, довбодятл?
Який висновок після таких слів зробить будь-який європеєць? "Ну оскільки цілий український президент каже "все нормально", значить все дійсно нормально. Президент же не може брехати. Він же не буде в черговій гонитві за рейтингами так відверто всіх обманювати?!"
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Україні у протистоянні московській навалі убивць!
Асфальт, від зеленського+разумкова, виявився КРИВАВИМ!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Так званні «слуги» з ВРУ, десь повтікали із зали…
На момент закриття вчорашнього засідання Верховної Ради України в залі знаходилось 52 народних депутати. Саме цікаве, що система реєстрації фіксувала 302.
ВСІ рішення Верховної Ради за цей рік - результат апаратної фальсифікації результатів голосування….!
достатньо однієї бомби.
кине один, кинуть всі!
Взаємне гарантоване знищення - ядерне стримування!
тоді спитайте у Кіма ! нєт, ви все ж таки спитайте у Кіма куди він послав рудого клоуна!
це була "Правда" чи "Ізвєстія" ?
зараз, звичайно, ситуація гірше в сенсі кількості та якості ядерного спорядження, але психологія людей залишилась та сама
там, до речі, цікаві прізвища зрадників лунали : сєров, наприклад . . .
психологія тих генералів, хто воював другу світову війну, була така, що не хотіли ядерної війни
***** може віддати наказ - але його ніхто не виконає бо й ці генерали вже повоювали
і зараз зливають американцям, як злили дату початку війни в 2022-му
просто Україна не була "в класі імперій", тому з нами не рахувався ніхто, ні москалі ні американці, а зараз ми "своїм горбом" доказуєм що "през шаблю маєм права"
з тієї історії можна й про Кеннеді зробити висновки, але це вже не для вас занадто складні розклади
"***** може віддати наказ - але його ніхто не виконає, бо й ці генерали вже повоювали" -де вони воювали, у Чечні? То не те пальто. Тому і мене терзає сумнів
Фільм розповідає про конфронтацію між НАТО та радянським блоком, що перейшла у повномасштабну ядерну війну. - то мене нічні жахіття мучили кілька днів. -Там дуже натурально показана була ядерна війна.
спецклас для розумово відсталих? вам математику на паличках викладали?
нє, я не двійошник. я трієчник.
обмеження стратегічних озброєнь - основні ядерні паритетчики США та СССР зрозуміли що десять разів знищувати планету Земля безглуздо
Регламенты просрочены, сроки гарантии истекли или подходят к этому.
Да и еще не известно, запустятся ли двигатели ракет? Недавнее показательное испытание показало, что ракеты не спешат покидать шахты.
А сигнал о пусках пройдет в США и Великобританию. И они это воспримут как атаку (никого не будет интересовать, что она неудачная).
Когда в тебя стреляют и у врага произошла осечка, это не означает, что опасность исчерпана...
Це все буде не з сьогодні на завтра і навіть не на після завтра
Та дарма
І мова не про зраду , а про реалії. Трохи відволякейтесь від марафону, добре
З огляду на те ,як чоловіків на вулицях викрадає ТЦК
Бо ви зараз не на 0 , і я не бачу , що туди збераєтесь
Отже різниці між тобою і мільйонами українців , що не повірили у шашлики лише 2 :
1) Ми здатні прораховувати дії на кілька кроків уперед
2) Ми - фінансово підтрумуєм ЗСУ
оце, я розумію, замєс пішов!
Потім Ющ знищив більшу частину ***********, знову ж таки під гарантії та гроші із штатів... які привіз тоді ще сенатор Обама...
і це знищення совкового запасу *********** та озброєння не робилося за один день... всі приклались до цього... при мовчазній згоді людей які жили телевізором і моя хата скраю... поки мене це не стосується...