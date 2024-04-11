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Европарламент не одобрит финансирование Совета ЕС, пока Украина не получит дополнительные Patriot

patriot

Европейский парламент отказался одобрить решение о финансировании Совета ЕС из-за несостоятельности стран Евросоюза передать Украине дополнительные батареи системы ПВО Patriot.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Многолетний евродепутат, бывший премьер-министр Бельгии Ги Верхофстадт из фракции Renew предложил убрать утверждение бюджета Европейского совета из повестки дня, пока страны-члены не смогут найти семь систем Patriot, которые сейчас крайне необходимы Украине.

Верхофстадт напомнил слова главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, что европейские страны имеют сотню систем Patriot, когда в Украине нуждаются в семи.

Читайте: У западных армий есть около 100 батарей Patriot, и они до сих пор не могут предоставить 7 из них, о которых просит Украина, - Боррель

Предложение евродепутата было встречено бурными аплодисментами. Решения называют беспрецедентным событием. Его поддержали 515 евродепутатов, против было 62.

"Парламент отказывается выполнять бюджет Рады, пока Европейский совет не примет решение о поддержке Украины дополнительными противоракетными комплексами Patriot!" – отметил Верхофстадт.

"Только что: Европейский парламент приостановил решение о финансировании Совета ЕС из-за срыва поставок систем Patriot в Украину", - сообщил евродепутат, экс-премьер Литвы Андрюс Кубилюс.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Без поддержки Украины следующие поколения значительно дороже заплатят за победу РФ, - Боррель

Автор: 

Европарламент (1799) Евросоюз (17089) Patriot (268)


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Топ комментарии
+25
Молодці депутати. Нам би таких.
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11.04.2024 14:57
+22
Подивимося, що з того буде. В усякому разі прецедент не буде зайвим.
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11.04.2024 14:55
+22
оце так Парламентаризм !

круто! дякуємо !
і варто самим задуматись: яка у нас зРада !
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11.04.2024 15:00
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Рада ЄС тепер буде без грошей сидіти?
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11.04.2024 14:55 Ответить
Чи без грошей, чи таки бюрократи зашевелять задами.
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11.04.2024 14:56 Ответить
було б добре, але нажаль новину зробили з нічого. По факту це фейк.
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11.04.2024 18:35 Ответить
Молодці депутати. Нам би таких.
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11.04.2024 14:57 Ответить
Нашим сидіти без грошей - це смерті подібно. Але які виборці - такі і депутати
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11.04.2024 14:59 Ответить
оце так Парламентаризм !

круто! дякуємо !
і варто самим задуматись: яка у нас зРада !
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11.04.2024 15:00 Ответить
Я б не сильно радів. Русня зараз докладе зусиль, аби перетворити Раду ЄС на Конгрес США. Де всі важливі рішення блокуються одним засранцем за вказівкою іншого.
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11.04.2024 15:03 Ответить
Не забувайте і про нашого засранця. Зараз послухав новини по німецькому радіо. Цілий блок присвятили Україні, і зокрема Харкову. "Харків - друге за величиною місто в Україні. Розташований на сході поруч з кордоном з рф. Постійно під обстрілами москви. Кажуть, що рф вирішила його зробити непридатним для життя..." Далі інтерв,ю німецької кореспондентки з власницею місцевого кафе "Спочатку було важко без світла, а потім встановили генератор. До нас часто приходять люди просто підзарядити телефони..." Далі думка якогось енергетика про те, що Харкову конче потрібна нова електростанція, а може й не одна... Потім цитата якогось військового фахівця про те, що Україні катастрофічно не вистачає систем ППО, бо вона змушена залишати без захисту або міста, або військо. Далі висловлювання Аналени Бербок про те, що Харків терміново потребує системи Патріот...
Ну думаю: "Правильно все розуміють німці... Молодці..."
Але тут вмикається голос зельонського, який розказує (у перекладі): "Все нормально. Харків захищений. І Харківська область захищена. Ми контролюємо ситуацію..."
ЩО??? Що ти верзеш, довбодятл?
Який висновок після таких слів зробить будь-який європеєць? "Ну оскільки цілий український президент каже "все нормально", значить все дійсно нормально. Президент же не може брехати. Він же не буде в черговій гонитві за рейтингами так відверто всіх обманювати?!"
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11.04.2024 16:27 Ответить
Одне питання: він це свідомо робить, або жага справити враження за будь-яку ціну зруйнувала залишки здорового глузду?
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11.04.2024 16:29 Ответить
Ну так после дорожки кокса все у нього звичайно нормально.
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11.04.2024 17:50 Ответить
А шо, у нас є Рада? Є якесь збіговасько ЗЕбанутих ідіотів і риго.аналів, яких турбує не Україна, а власний карман.
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11.04.2024 16:00 Ответить
А кто эту Раду выбирал? Инопланетяне?
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11.04.2024 16:46 Ответить
ну майже так, інопланєтянє) чи лунатіки) безуглу хтось же вибрав просто через розвішені білборди по Києву) так шо...смішно, смішно але ж....
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11.04.2024 17:44 Ответить
За безуглу отдельное спасибо населению Оболони
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12.04.2024 11:40 Ответить
Подивимося, що з того буде. В усякому разі прецедент не буде зайвим.
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11.04.2024 14:55 Ответить
Тьху,тьху,тьху, аби не наврочити!
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11.04.2024 14:58 Ответить
А що ж тепер заспіває прихвостень путлєра в Європейському Союзі?
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11.04.2024 14:59 Ответить
Життя Українців, має свою ціну…
Дякуємо Західним Партнерам, за допомогу Україні у протистоянні московській навалі убивць!
Асфальт, від зеленського+разумкова, виявився КРИВАВИМ!
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!

Так званні «слуги» з ВРУ, десь повтікали із зали…

На момент закриття вчорашнього засідання Верховної Ради України в залі знаходилось 52 народних депутати. Саме цікаве, що система реєстрації фіксувала 302.

ВСІ рішення Верховної Ради за цей рік - результат апаратної фальсифікації результатів голосування….!
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11.04.2024 15:01 Ответить
фото залу зРади під час голосування не горять
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11.04.2024 15:02 Ответить
Цікаво, що краще: хоч якісь, нехай і фальсіфіковані рішення, чи взагалі ніяких рішень?
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11.04.2024 15:04 Ответить
Якщо немає корисних рішень, то тоді краще вже взагалі ніяких.
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11.04.2024 15:07 Ответить
Можете подивитись хід пленарних засідань і оцінити, скільки серед рішень корисних, а скільки - ні.
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11.04.2024 15:14 Ответить
щось мені здається, що ЄС пошле трампа куди подалі...
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11.04.2024 15:01 Ответить
В Єс є один недолік. В них мало ядерної зброї.. Тому ці лякання ядерною дубиною не припиняться. Чомусь алкоМедвєдев рідко каже, що треба бомбити Нью-Йорк і Вашингтон. але часто що треба знести Париж, Берлін і Варшаву
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11.04.2024 15:06 Ответить
нема поняття, мало чи багато ядерної зброї.
достатньо однієї бомби.
кине один, кинуть всі!
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11.04.2024 15:27 Ответить
Є таке поняття , як ядерний парітет. не даремно його придумали. При всій повазі до Британії або Франції- так, в них є декілька сотен ядерних ракет. Але в рашці їх кілька тисяч.
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11.04.2024 15:35 Ответить
як же я втомився спілкуватися с імбецилами.

Взаємне гарантоване знищення - ядерне стримування!
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11.04.2024 15:40 Ответить
"достаточно одной таблеткі" - ядєрной

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11.04.2024 15:42 Ответить
не вірете ?
тоді спитайте у Кіма ! нєт, ви все ж таки спитайте у Кіма куди він послав рудого клоуна!

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11.04.2024 15:47 Ответить
Імбецил в тебе в дзеркалі, я першу газету про політику вже в 4 роки розумів. І закінчив спецклас з математики, а ти мамкин пірожечок або двійошник. Якби було так все просто, то достатньо було б однієї ракети з десятьма боєголовками, щоб забеспечити стримування. Чомуж ніхто не робить по одній ракеті, а нарощують їх випуск?) Вивчи про ядерний парітет, потім прийдешь на перездачу до мене.)
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11.04.2024 15:44 Ответить
я першу газету про політику вже в 4 роки розумів

це була "Правда" чи "Ізвєстія" ?
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11.04.2024 15:49 Ответить
Правда ,Ізвестія і журнал Огоньок) Такі як ти ржали, коли я казав влітку 2021, що путін нападе. Такі як ви ржали, у 2019, коли я писав під старим ніком. Що не можна брати у президенти людину, яка нічого не вміє, немає досвіду в держуправлінні, навіть помічником депутата сільскої ради не була. Що Зе буде вчитися керувати країною на нашому горбу, на наших сльозах, поті і крові, я казав. Поржали?) Пуйло неврівноважена людина, і від нього можна чого завгодно чекати, як він казав- мене не буде, не буде росії. А не буде росіїї ,казав- навіщо тоді взагалі світу існувати? Пока уровень ядерної загрози Defcon -3(три), але ще рік не закінчився. Я теж сподіваюся на краще, не хочеться ядерної зими, але іноді хочеться, щоб скинули бомбу на урядовий квартал. Достали зелені клоуни...Це лірика)
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11.04.2024 15:58 Ответить
слухай, Шешеня, подивись на ютюбі ролік гордона з Суворовим про карібську кризу

зараз, звичайно, ситуація гірше в сенсі кількості та якості ядерного спорядження, але психологія людей залишилась та сама

там, до речі, цікаві прізвища зрадників лунали : сєров, наприклад . . .
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11.04.2024 16:15 Ответить
Ні, не та сама психологія. Хрущов, Брежнєв і т.д. воювали на війні, вони на власній шкурі знали, що таке війна ,смерті , трагедія, що таке посилати людей на смерть і дивитись їм у очі. Путін сидить у бункері під землею, власноруч не воював, це криса, як дивиться на світ скрізь монітор , для нього це все лише стратегічна гра. З ньго станеться шо завгодно.
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12.04.2024 09:38 Ответить
значить не дивився ролік, або не зрозумів, що справа була не в хрущові, а в генералах : саме вони злили через пєньковського компромат
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12.04.2024 10:22 Ответить
Там п'ять часових інтерв'ю з Суворовим, без назви. Що дивиться? Але я і так вивчав про карибську кризу. Тоді просто повезло, що Хрущев погодився прибрати ракети з Куби на те, що США погодяться забрати свої ракети Юпітер з Турції. Але пуйло не факт, що піде на компроміс, він завди казав, що всі слабаки і Хрущев слабак, він би на їх місці діяв жорсткіше.
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12.04.2024 14:01 Ответить
та не в хрущові справа, він блефував, а совіцькі генерали знали що не витягнуть ядерну війну, тому злили американцям ці факти неготовності

психологія тих генералів, хто воював другу світову війну, була така, що не хотіли ядерної війни

***** може віддати наказ - але його ніхто не виконає бо й ці генерали вже повоювали

і зараз зливають американцям, як злили дату початку війни в 2022-му

просто Україна не була "в класі імперій", тому з нами не рахувався ніхто, ні москалі ні американці, а зараз ми "своїм горбом" доказуєм що "през шаблю маєм права"

з тієї історії можна й про Кеннеді зробити висновки, але це вже не для вас занадто складні розклади
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12.04.2024 16:26 Ответить
"психологія тих генералів, хто воював другу світову війну, була така, що не хотіли ядерної війни" - вірно, ви мене нарешті зрозуміли.

"***** може віддати наказ - але його ніхто не виконає, бо й ці генерали вже повоювали" -де вони воювали, у Чечні? То не те пальто. Тому і мене терзає сумнів
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12.04.2024 22:09 Ответить
Я навіть пам'ятаю радянські карікатури про дядю Сема і Першинг2 А після просмотра у дитинстві американського фільму "На наступний день"
Фільм розповідає про конфронтацію між НАТО та радянським блоком, що перейшла у повномасштабну ядерну війну. - то мене нічні жахіття мучили кілька днів. -Там дуже натурально показана була ядерна війна.
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11.04.2024 16:04 Ответить
Труд за три капєйкі
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11.04.2024 17:52 Ответить
а навіщо, ти, в чотири роки розумів політичні газети?
спецклас для розумово відсталих? вам математику на паличках викладали?
нє, я не двійошник. я трієчник.
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11.04.2024 15:49 Ответить
Бо дитячі книжки було нецікаво.
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11.04.2024 15:57 Ответить
ядерний парітет ?

обмеження стратегічних озброєнь - основні ядерні паритетчики США та СССР зрозуміли що десять разів знищувати планету Земля безглуздо
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11.04.2024 15:40 Ответить
Так про США забудь. Якщо прийде Трамп. Європа з голою сракою залишиться.
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11.04.2024 15:53 Ответить
Этим "тысячам" еще вылететь из шахт нужно. А это проблема.
Регламенты просрочены, сроки гарантии истекли или подходят к этому.
Да и еще не известно, запустятся ли двигатели ракет? Недавнее показательное испытание показало, что ракеты не спешат покидать шахты.
А сигнал о пусках пройдет в США и Великобританию. И они это воспримут как атаку (никого не будет интересовать, что она неудачная).
Когда в тебя стреляют и у врага произошла осечка, это не означает, что опасность исчерпана...
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11.04.2024 17:00 Ответить
Як сказав один з кометаторів каналу Стерненка"здається що Європа у США яйця ********".
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11.04.2024 15:04 Ответить
Хлопці ну ви так радієте цій новині, головне не розчаруйтесь потім

Це все буде не з сьогодні на завтра і навіть не на після завтра
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11.04.2024 15:05 Ответить
Це краще ніж ніколи, я розумію що вам з Польщі зрадонька зрадна всюди бачиться, але нам тут жити, не вам же.
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11.04.2024 15:11 Ответить
Вкраїнчик, я розумію , що ви чомусь вважаєте , що у повіривших у шашликі більше прав на цю країну ані ж у тих хто не робив помилку 2019

Та дарма

І мова не про зраду , а про реалії. Трохи відволякейтесь від марафону, добре
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11.04.2024 18:33 Ответить
Я не голосував за Зеленського і так,прав в мене більше ніж у бігунця за кордон. Якщо ти був за пороха, так Порох тут, робить щось для України. І нікуди не тікав як ти. А марафон свій засунь собі в дупу, утікант їбаний.
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13.04.2024 17:52 Ответить
Ні , такі ж і навіть меньше

З огляду на те ,як чоловіків на вулицях викрадає ТЦК

Бо ви зараз не на 0 , і я не бачу , що туди збераєтесь

Отже різниці між тобою і мільйонами українців , що не повірили у шашлики лише 2 :

1) Ми здатні прораховувати дії на кілька кроків уперед

2) Ми - фінансово підтрумуєм ЗСУ
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14.04.2024 00:10 Ответить
А чому я повинен бути на нулі, коли я там був вже?В вас одна надія, що такі як я, вже списані в тил, нехай воюють,а ти весь такий крутий у кущиках відсидишся? ***** ти тоді тут потрібен?
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15.04.2024 15:39 Ответить
І чому викрадає? Нормальна людина, якщо до нього підійде військомат, скаже на яку дату йому зручніше виписати повістку і він піде туди по ній. Такий як ти,хитровихбаний, просто буде робити все, щоб було у підсумку не по людські.Я значить 24го лютого 22р сам приперся у військомат і чекав як дурень до 8ї, бо в них нарада була,а якійсь підор їбаний, що чекає тут на русню, робить все щоб туди не йти, хоча по конституції забов'язаний і такі як ти,типу які за Пороха, волають "праізвол,какоє ані імєют права?" . Думаєш що при Пороху не було б повномасштабної? Була б 100% і ви би так само бігали і волали "праізвол і бла бла бла".
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15.04.2024 15:49 Ответить
ну хоч одна якась гарна новина,хоча не ясно чи призведе вона в підсумку до гарних подій
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11.04.2024 15:05 Ответить
Вопрос не только в самом Пэтриот, вопрос ещё чтоб из него разрешили бить по самолётам которые в воздушном пространстве расеи
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11.04.2024 15:10 Ответить
Невже ж нарешті вони за себе дійсно злякались??!! Дай то Бог!!!
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11.04.2024 15:19 Ответить
Респект дядькові!
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11.04.2024 15:21 Ответить
Список 62 в студію! Звісно це орбанівська та фіцівська шайка...
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11.04.2024 15:22 Ответить
ооо...
оце, я розумію, замєс пішов!
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11.04.2024 15:23 Ответить
Украина отдала ядерное оружие на гарантии безопасности. Вся ответственность за разрушение Украины, убийство мирных жителей, женщин, детей лежит на США и России, которые не обеспечили гарантии безопасности Украины. Путин зразу же напал, а США, которые разоружили Украину, теперь отказываются выполнять свои международные гарантии. Украине уже нечего терять, каждый день гибнут люди, Поэтому необходимо подавать в международный суд на США за невыполнение гарантий безопасности. Не знаю, поможет это или нет, но весь мир будет знать, что США это страна обманщиков с которыми нельзя вести дела и заключать всякие договора
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11.04.2024 15:26 Ответить
не было никаких гарантий безопасности ни от раши ни от америки, Украину развели на ядерку, смирись. В какой суд будешь подавать иск?
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11.04.2024 15:40 Ответить
Печерский
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11.04.2024 16:21 Ответить
Договір не втсупив в силу.... його мали затвердити парламенти... але тодішнім президентам, та народу було пох... головне кредит який дали та дешевий газ

Потім Ющ знищив більшу частину ***********, знову ж таки під гарантії та гроші із штатів... які привіз тоді ще сенатор Обама...

і це знищення совкового запасу *********** та озброєння не робилося за один день... всі приклались до цього... при мовчазній згоді людей які жили телевізором і моя хата скраю... поки мене це не стосується...
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11.04.2024 16:40 Ответить
Не віддала а продала. Нуа гроші ? Ясна річ, що розійшлися по кубишкам в Україні.
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11.04.2024 17:56 Ответить
Все было рассчитано заранее,развал Украины тоже и европейские суды это фикция. И голосовать не было за кого, чтобы поломать их планы.Не удивился бы,если бы мы узнали,что штаты действовали вместе с рашкой. Мир сошел с ума.
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13.04.2024 08:24 Ответить
Юліан Рйопке вже написав що судячи з наслідкив останніх обстрілів у України взагалі закінчилися ракети для систем ППО.
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11.04.2024 16:06 Ответить
Через день они проголодаются, через неделю тосковать будут, а через месяц умными станут !
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11.04.2024 16:15 Ответить
Трохи дивна історія. Рада ЄС не має ніякого відношення до передачі ПВО. Ну і Боррель явно схибив - в ЕС мабуть сотня пускових установок, тобто десь 20-25 систем. Нам же треба 25 систем як щойно заявили повітряні сили (так само заявляли і експерти) - плюс тисячі ракет. При цьому греки нам ПВО точно не дадуть, румуни теж бо воно захищає ключову базу НАТО, залишаються німці, іспанці, голандці і шведи - може по 1 системі вони таки скинуться...
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11.04.2024 16:52 Ответить
А тим часом в Україні закінчилися ракети для Patriot та IRIS-T

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11.04.2024 17:06 Ответить
Мощно.
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11.04.2024 17:59 Ответить
Мова йде про бюджет на 2022рік )) Не про виділення коштів, а про затвердження вже потрачених. Тому ніякого сенсу тут немає, це черговий глум над нами від "партнерів"
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11.04.2024 18:12 Ответить
Дурний думкою багатіє, почитайте спочатку про який бюджет йдеться, за 22 рік,гроші давно використані. Вони сміються з нас
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11.04.2024 18:54 Ответить
Європарламент респект! Мають яйця.
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11.04.2024 19:05 Ответить
Розпочнуться гойдалки як в штатах, знайдуться не мало противників.
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13.04.2024 08:17 Ответить
 
 