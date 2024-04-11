25 систем Patriot нужно Украине, чтобы обезопасить города от российских обстрелов, - Воздушные силы

Украине необходимо 25 систем ПВО Patriot, чтобы оградить воздушное пространство от российских атак.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украине нужно 25 систем ПВО типа Patriot, которые могли бы обезопасить наши города от атак врага. Конечно, нам не хватает и многих других средств, которые могли бы прикрывать воздушное пространство. Также необходимы переносные комплексы, применяемые мобильными огневыми группами", - пояснил он.

По словам Евлаша, сейчас есть необходимость в развитии целой системы противовоздушной обороны, глубоко эшелонированной, которая будет включать средства ПВО малого, среднего и большого радиуса действия при поддержке истребительной авиации.

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"Если мы говорим о малых комплексах, то это ПВО преимущественно Сухопутных войск, такие как "Кроталь", "Эвенджер", "Гепард", которые достаточно эффективно себя зарекомендовали. Говорили о передаче нам установок "Скайнекс" – это так называемые истребители дронов". Средний радиус действия – это такие как IRIS-T, NASAMS и другие средства, которые позволят нам прикрывать города и уничтожать ракеты и дроны. И большого радиуса действия – Patriot и SAMP/T", - добавил представитель Воздушных сил.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что 5-7 систем Patriot от США разблокируют небо и ослабят Путина.

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