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Новости Война
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25 систем Patriot нужно Украине, чтобы обезопасить города от российских обстрелов, - Воздушные силы

patriot

Украине необходимо 25 систем ПВО Patriot, чтобы оградить воздушное пространство от российских атак.

Об этом заявил спикер Воздушных сил Илья Евлаш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украине нужно 25 систем ПВО типа Patriot, которые могли бы обезопасить наши города от атак врага. Конечно, нам не хватает и многих других средств, которые могли бы прикрывать воздушное пространство. Также необходимы переносные комплексы, применяемые мобильными огневыми группами", - пояснил он.

По словам Евлаша, сейчас есть необходимость в развитии целой системы противовоздушной обороны, глубоко эшелонированной, которая будет включать средства ПВО малого, среднего и большого радиуса действия при поддержке истребительной авиации.

Читайте также: В Украине близки к нулю запасы ракет к системам ПВО, - Bild

"Если мы говорим о малых комплексах, то это ПВО преимущественно Сухопутных войск, такие как "Кроталь", "Эвенджер", "Гепард", которые достаточно эффективно себя зарекомендовали. Говорили о передаче нам установок "Скайнекс" – это так называемые истребители дронов". Средний радиус действия – это такие как IRIS-T, NASAMS и другие средства, которые позволят нам прикрывать города и уничтожать ракеты и дроны. И большого радиуса действия – Patriot и SAMP/T", - добавил представитель Воздушных сил.

Президент Владимир Зеленский ранее заявил, что 5-7 систем Patriot от США разблокируют небо и ослабят Путина.

Также читайте: Одна ночь в Харькове изменила бы мнение тех, от кого зависят поставки "Patriot" для Украины, - Кулеба

Автор: 

ПВО (2727) Patriot (268) Евлаш Илья (138)


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Топ комментарии
+8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0) Кільчень (зенітно-ракетна система) - Вікіпедія (wikipedia.org)

ось вам - зеленим пісюнчиком по губах
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11.04.2024 15:16
+5
ТЕЦ була знищена дроном і чого біля критичних об'єктів не було мобільних груп які полюють на шахеди .І 100 Патріотів не допоможе якщо при владі злодії і зрадники .
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11.04.2024 15:14
+4
Іншими словами кажучи, Євлаш повідомив, що зеленський некомпетента нікчема!
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11.04.2024 15:19
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Правила форума Совет форумчан
50 мільярдів долларів не рахуючи ракети
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11.04.2024 15:12 Ответить
ТЕЦ була знищена дроном і чого біля критичних об'єктів не було мобільних груп які полюють на шахеди .І 100 Патріотів не допоможе якщо при владі злодії і зрадники .
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11.04.2024 15:14 Ответить
Радченко.
Від дронів захищають аеростатні системи загороджень, взагалі-то...
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11.04.2024 15:50 Ответить
Є інформація, що рашисти зробили це ракетою Х-69.
"11 квітня 2024 року, під час масованого ракетного обстрілу України, було використано Х-69 для обстрілу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A1 Трипільської ТЕС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-69#cite_note-:3-7 [7]"
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-69 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-69

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12.04.2024 01:19 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_(%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0) Кільчень (зенітно-ракетна система) - Вікіпедія (wikipedia.org)

ось вам - зеленим пісюнчиком по губах
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11.04.2024 15:16 Ответить
В цифрах - це лише 5% від того , що мають США зараз !
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11.04.2024 15:17 Ответить
Іншими словами кажучи, Євлаш повідомив, що зеленський некомпетента нікчема!
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11.04.2024 15:19 Ответить
Нє, Євлаш в черговий раз доказав urbi et orbi, що зеленський найвелічній лідор соврЕмЕнності!
Поняв, порохобот нещасний?
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11.04.2024 15:29 Ответить
Ну я розумію, що багато слів мають складний правопис. Але як можна помилитися в написанні слова підар?
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11.04.2024 15:41 Ответить
Не 24, не 26? Точно 25?
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11.04.2024 15:27 Ответить
Потрібно близько 25...
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11.04.2024 15:31 Ответить
24.99999999999999999999999
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11.04.2024 15:34 Ответить
Ты ублюдок кацапский
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12.04.2024 06:06 Ответить
Ви щойно сказали це, дивлячись у дзеркало? 😂 Повністю згоден.
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12.04.2024 06:50 Ответить
А что тебе так смешно?Что дети гибнут в Украине из-за нехватки этих ПВО?Так ты ещё и в Америке сидишь и глумишься.
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12.04.2024 12:58 Ответить
Забули ще THAAD та Arrow, щоб збивати балістику ще на підльоті до міст. Також дайте відповідне завдання вітчизняним підприємствам/інженерам (Південне, Луч). Вони можуть не гірше і в 5 разів дешевше.
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11.04.2024 15:50 Ответить
А як же ці Patriot пропустили удари по Трипільській ТЕС?
Чи може це свідчити про те, що Київ зараз не захищений від повітряних ударів?
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11.04.2024 16:04 Ответить
" один не сбитый мопед *****, а не ракета, и два подбитых но не сдетонироваашие в воздухе. прилеты ракет только на западе страны в ТЭС ДТЭК.. А через отсутствие стационарной пожарной команды на станции, привет ***** "оптимизаторам" Кубракову с Наеймом, пожар не тушили более 30 минут, пока приехали команды с Украинки развернулись. Обнаружили, что нет генератора на пожарном пруду и стационарные насосы не могут подать давление к объектам (станция горит, нет электричества), нужно дождаться две машины-насоса с Украинки."(с)
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11.04.2024 16:38 Ответить
Цікаво. Секретар Української міської ради Катерина Проценко продовжує розповідати про
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11.04.2024 16:52 Ответить
Тоді виникає питання: чому при повідомленнях про очікуваний нічний ракетний і безпілотний удар не було зупинено ТЕС і не припинено подачу газу?
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11.04.2024 17:01 Ответить
Від ТЕС до центра Києва - 40 км.
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11.04.2024 16:40 Ответить
и что? хоть 2 км от центра ,бывают новые маршруты,и на подоле сбивали шахеды,бывает просачиваються,все сбить все равно нереально.
не ракеты же петриота тратить ну если только не в киевс тес летит, в случае сегодняшнем никто петрика по мопедам не запускал,надеялись на моб.группы.
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11.04.2024 16:57 Ответить
По ТЕЦ каZапи лупили із самого початку широкомасштабного нападу. Але ті атаки відбивались.
Схоже, що інформація про те, що нещодавно каZапи знищили за тиждень більше наших засобів ППО, ніж на попередні два роки, близька до правди.
При Залужному такої фігні не було.
Але головне, що Зе та ОПа задоволені.
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11.04.2024 16:19 Ответить
Один говорит 7, другой 25. Па приколу или как?
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11.04.2024 17:52 Ответить
Немає у нас "повітряних сил". Є повітряні мильні бульбашки.
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11.04.2024 19:11 Ответить
 
 