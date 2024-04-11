Ракеты РФ ночью двигались вдоль границы с Беларусью в направлении Львовщины, - Воздушные силы
В ночь на 11 апреля российские крылатые ракеты зашли в воздушное пространство Украины с северной части и двигались вдоль границы с Беларусью в направлении Львовщины.
Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.
20 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 россияне запустили по Украине из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС. Они поднялись с авиабазы "Оленья", недалеко от города Оленегорск Мурманской области РФ, а запускали ракеты из Саратовской области.
"В основном эти ракеты зашли в наше воздушное пространство с северной части Украины и двигались вдоль границы с Беларусью в сторону Львовской области", - рассказал Евлаш.
Из 20 таких крылатых ракет Силы обороны сбили 16. Также россияне запустили 6 гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.
"К сожалению, достаточно мощное оружие. Не удается нам еще в полной мере отражать такие атаки врага, поскольку для этого нам необходимы средства, уже неоднократно проявившие свою эффективность - ПВО типа Patriot", - сказал Евлаш.
Он добавил, что системы Patriot сейчас крайне необходимы для того, чтобы сражаться с такими комбинированными атаками.
Кроме того, ночью оккупанты применили 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (две из них сбили). А также - 40 беспилотников, которые отвлекали внимание, когда зенитные ракетные комплексы С-300/400 наносили удары.
39 из 40 запущенных беспилотников были сбиты. Евлаш подчеркнул, что Россия не отказывается от планов по уничтожению критической и энергетической инфраструктуры.
Как сообщал Цензор.НЕТ, ночью на 11 апреля российские войска нанесли очередной массированный авиационный удар по Украине. Воздушная тревога продолжалась с 21:40 10 апреля и почти до 6:00 11 апреля.
Всего оккупанты в течение ночи выпустили 82 средства воздушного нападения. Украинские военные уничтожили 57 воздушных целей – 18 ракет и 39 ударных дронов.
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Злочинці, обоє!
Якою була б реакція Лукашенко, якби уламки українських зенітних ракет впали б на території Білорусі? Адже загальновідомо,що зенітні ракети є універсальною зброєю і рашисти давно використовують ракети "земля-повітря" для атаки наземних цілей на території України.
Можна очікувати звинувачення в обстрілі території Білорусі з демонстрацією уламків, пошкоджень і "жертв", як мінімум. МЗС України, після широкого розголошення на міжнародному рівні цієї підступної, провокаційної тактики рашистів, слід попередити сусідні країни, що ППО України розглядатиме ракети рашистів на таких "спірних" траєкторіях, як законні цілі, а відповідальність за всі наслідки інцидентів з падінням уламків цілей та українськиї зенітних ракет на території суміжних держав лягає на керівництво РФ.
Так, ща словами цього речника, всього ворог випустив по Україні 82 засоби повітряного нападу, з яких:
20 - крилатих ракет Х-101/Х-555 з Ту-95мс прямували у Львівську область;
40 - дронів "шахедного" типу;
4 - авіаційні ракети Х-59;
6 - "кинжалів";
12 - С-300/С-400 по Харкову.
За інформацією https://t.me/the_first_online джерела , всі ракети Х-47М2"Кинжал" рашисти випустили по об'єктах біля Стрия Львівської області.
Питання: чим тоді так гучно влучили по енергоблоках і турбінному залу Трипільської ТЕС, що перебувала під захистом Patriot Київської системи ППО?
Максимальне значення функції Y = sin(х) у воєнний час може досягати значення Y=4.
Тоді маємо F(y) = sin(x) при y=4.
Розв'язок: sin(x)=1/4, тобто x~ пі/12,6 в радіанах.
А вийшло так, що під уламками збитого "шахеда" вартістю нуль грн. згоріли не лише ті виділені на захист 9.7 млрд. грн., а і енергоблоки самої ТЕС вартістю не менш як 40 млрд. грн.
Ось Вам формула "туману війни" в дії.
Зовсім незначні зміни тексту, а який ефект в тумані війни
Ознайомтесь з оригінальним текстом:
"Фізичний захист критично важливих елементів обʼєктів ТЕС від падіння уламків ракет, непрямих атак БПЛА та інших ушкоджень виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них. Так на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування, та 70% на Зміївській ТЕС".
100% виконаних робіт мабуть не тотожні 100% фізичному захисту.
Тому цитата наведена вірно. А те, що слова поставленого на господарку в ТЕС йолопа не відповідають суті справи, то "ето другоє".
«Зараз тривають планові ремонтні роботи на Зміївській та Трипільській ТЕС та продовжуються відновлювальні роботи, спрямовані на ліквідацію наслідків влучань по промислових майданчиках під час ракетних обстрілів з боку РФ, на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування та 70% на Зміївський ТЕС», - заявив тоді Андрій Чуркін."
І є судження невідомого автора, який ототожнює обсяги виконання робіт з облаштування у відсотках з фізичною захищеністю у відсотках Трипільскої ТЕС:
"Генеральний директор ПАТ «Центренерго» Андрій Чуркін, також запевняв, що Трипільська ТЕС на 100% захищена фізично від обстрілів та падіння уламків..."
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-69
Але попри те чомусь більше віриться ось цьому
ну дуже цінного кадра надбали зенітники)
із державних засобів ппо на Львівщині лише пекельні сурми, решта вся надія на Отченаш