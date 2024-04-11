Ракеты РФ ночью двигались вдоль границы с Беларусью в направлении Львовщины, - Воздушные силы

В ночь на 11 апреля российские крылатые ракеты зашли в воздушное пространство Украины с северной части и двигались вдоль границы с Беларусью в направлении Львовщины.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.

20 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 россияне запустили по Украине из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС. Они поднялись с авиабазы "Оленья", недалеко от города Оленегорск Мурманской области РФ, а запускали ракеты из Саратовской области.

"В основном эти ракеты зашли в наше воздушное пространство с северной части Украины и двигались вдоль границы с Беларусью в сторону Львовской области", - рассказал Евлаш.

Из 20 таких крылатых ракет Силы обороны сбили 16. Также россияне запустили 6 гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.

"К сожалению, достаточно мощное оружие. Не удается нам еще в полной мере отражать такие атаки врага, поскольку для этого нам необходимы средства, уже неоднократно проявившие свою эффективность - ПВО типа Patriot", - сказал Евлаш.

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Он добавил, что системы Patriot сейчас крайне необходимы для того, чтобы сражаться с такими комбинированными атаками.

Кроме того, ночью оккупанты применили 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (две из них сбили). А также - 40 беспилотников, которые отвлекали внимание, когда зенитные ракетные комплексы С-300/400 наносили удары.

39 из 40 запущенных беспилотников были сбиты. Евлаш подчеркнул, что Россия не отказывается от планов по уничтожению критической и энергетической инфраструктуры.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ночью на 11 апреля российские войска нанесли очередной массированный авиационный удар по Украине. Воздушная тревога продолжалась с 21:40 10 апреля и почти до 6:00 11 апреля.

Всего оккупанты в течение ночи выпустили 82 средства воздушного нападения. Украинские военные уничтожили 57 воздушных целей – 18 ракет и 39 ударных дронов.