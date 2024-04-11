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Новости Война
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Ракеты РФ ночью двигались вдоль границы с Беларусью в направлении Львовщины, - Воздушные силы

ілля,євлаш

В ночь на 11 апреля российские крылатые ракеты зашли в воздушное пространство Украины с северной части и двигались вдоль границы с Беларусью в направлении Львовщины.

Об этом спикер Воздушных сил ВСУ Илья Евлаш сказал на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Hromadske.

20 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 россияне запустили по Украине из девяти самолетов стратегической авиации Ту-95 ТС. Они поднялись с авиабазы "Оленья", недалеко от города Оленегорск Мурманской области РФ, а запускали ракеты из Саратовской области.

"В основном эти ракеты зашли в наше воздушное пространство с северной части Украины и двигались вдоль границы с Беларусью в сторону Львовской области", - рассказал Евлаш.

Из 20 таких крылатых ракет Силы обороны сбили 16. Также россияне запустили 6 гиперзвуковых ракет Х-47М2 "Кинжал" из истребителей МиГ-31К.

"К сожалению, достаточно мощное оружие. Не удается нам еще в полной мере отражать такие атаки врага, поскольку для этого нам необходимы средства, уже неоднократно проявившие свою эффективность - ПВО типа Patriot", - сказал Евлаш.

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Он добавил, что системы Patriot сейчас крайне необходимы для того, чтобы сражаться с такими комбинированными атаками.

Кроме того, ночью оккупанты применили 4 управляемые авиационные ракеты Х-59 (две из них сбили). А также - 40 беспилотников, которые отвлекали внимание, когда зенитные ракетные комплексы С-300/400 наносили удары.

39 из 40 запущенных беспилотников были сбиты. Евлаш подчеркнул, что Россия не отказывается от планов по уничтожению критической и энергетической инфраструктуры.

Как сообщал Цензор.НЕТ, ночью на 11 апреля российские войска нанесли очередной массированный авиационный удар по Украине. Воздушная тревога продолжалась с 21:40 10 апреля и почти до 6:00 11 апреля.

Всего оккупанты в течение ночи выпустили 82 средства воздушного нападения. Украинские военные уничтожили 57 воздушных целей – 18 ракет и 39 ударных дронов.

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обстрел (27016) ракеты (3561) Воздушные силы (2273)


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Топ комментарии
+4
Прутін уже вимазав самозваного, у крові Українській…
Злочинці, обоє!
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11.04.2024 15:19
+3
Ну казали що з бульбостану почнеться у західну частину України. Ну о це тренування.
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11.04.2024 15:13
+2
Щось тут не клеїться з арифметикою.
Так, ща словами цього речника, всього ворог випустив по Україні 82 засоби повітряного нападу, з яких:
20 - крилатих ракет Х-101/Х-555 з Ту-95мс прямували у Львівську область;
40 - дронів "шахедного" типу;
4 - авіаційні ракети Х-59;
6 - "кинжалів";
12 - С-300/С-400 по Харкову.
За інформацією https://t.me/the_first_online джерела , всі ракети Х-47М2"Кинжал" рашисти випустили по об'єктах біля Стрия Львівської області.
Питання: чим тоді так гучно влучили по енергоблоках і турбінному залу Трипільської ТЕС, що перебувала під захистом Patriot Київської системи ППО?
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11.04.2024 15:58
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Правила форума Совет форумчан
Ну казали що з бульбостану почнеться у західну частину України. Ну о це тренування.
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11.04.2024 15:13 Ответить
Британці вже порекомендували своїм громадянам не відвідувати бульбостан саме через можливі воєнні дії.
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11.04.2024 15:29 Ответить
Тому що ракети заходили з білорусі!!! І адекватна повинна була бути відповідь( думають так британці) але наші провластні підари будуть нести любу несінитницю ,аби тільки відбілити білорашу!!!
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11.04.2024 16:07 Ответить
Ракеты выпускались из Саратовской области и пошли по территории Украины вдоль границы с Беларусью. Или по русски и не понимаете? Так новость написана и украинской.
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11.04.2024 18:11 Ответить
Осміліли тварюки, на тлі бездіяльності заходу.
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11.04.2024 16:38 Ответить
Прутін уже вимазав самозваного, у крові Українській…
Злочинці, обоє!
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11.04.2024 15:19 Ответить
капітан ачєвідность)))
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11.04.2024 15:21 Ответить
Дуже "цінна" інформація! І що, там не можна їх збивати?! А чого в нас зауваження до Польщі при подібній ситуації чи кордони Білорусі з території котрої на нас відбувся напад для нас "недоторкані"?!
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11.04.2024 15:29 Ответить
Так отож. До бульбостану нам зась, бо він, бач, "не воює з Україною". А може би замість Білгородщини оті наші "партизани" пошаруділи би в бульбостані, може то і корисніше було б.
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11.04.2024 15:36 Ответить
Ще раз!! З білораші була інтервенція на територію України!!! І повинна бути адекватна відповідь. А поц наш може тільки по роялю х. Стукати
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11.04.2024 16:09 Ответить
Нахіба ти це повідомив, прутень ти поголений? Більше нічого сказати людям? 2-3 залпи?..
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11.04.2024 15:33 Ответить
Ця тактика пересування траєкторією уздовж кордону України з іншою державою має на меті провокування відкриття вогню силами ППО України в бік території іноземної держави, можливе падіння уламків пошкоджених цілей та зенітних ракет на території суміжних держав, з можливим ураженням людей та цивільних обʼєктів суміжної держави. Схоже, що вона застосовується і з використанням кордонів Україна-Польща, Україна-Румунія, Україна-Молдова.
Якою була б реакція Лукашенко, якби уламки українських зенітних ракет впали б на території Білорусі? Адже загальновідомо,що зенітні ракети є універсальною зброєю і рашисти давно використовують ракети "земля-повітря" для атаки наземних цілей на території України.
Можна очікувати звинувачення в обстрілі території Білорусі з демонстрацією уламків, пошкоджень і "жертв", як мінімум. МЗС України, після широкого розголошення на міжнародному рівні цієї підступної, провокаційної тактики рашистів, слід попередити сусідні країни, що ППО України розглядатиме ракети рашистів на таких "спірних" траєкторіях, як законні цілі, а відповідальність за всі наслідки інцидентів з падінням уламків цілей та українськиї зенітних ракет на території суміжних держав лягає на керівництво РФ.
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11.04.2024 15:57 Ответить
Територія білораші є законною ціллю!!!! Вона є учасником війни!!! війська заходили на територію України, ракети летять теж звідти,паливо йде параші теж звідти,**********, солдати.
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11.04.2024 16:14 Ответить
Як же так ? Беларусь така братська країна !
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11.04.2024 15:57 Ответить
Щось тут не клеїться з арифметикою.
Так, ща словами цього речника, всього ворог випустив по Україні 82 засоби повітряного нападу, з яких:
20 - крилатих ракет Х-101/Х-555 з Ту-95мс прямували у Львівську область;
40 - дронів "шахедного" типу;
4 - авіаційні ракети Х-59;
6 - "кинжалів";
12 - С-300/С-400 по Харкову.
За інформацією https://t.me/the_first_online джерела , всі ракети Х-47М2"Кинжал" рашисти випустили по об'єктах біля Стрия Львівської області.
Питання: чим тоді так гучно влучили по енергоблоках і турбінному залу Трипільської ТЕС, що перебувала під захистом Patriot Київської системи ППО?
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11.04.2024 15:58 Ответить
Туман війни...
Максимальне значення функції Y = sin(х) у воєнний час може досягати значення Y=4.
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11.04.2024 16:06 Ответить
Звісно. Якщо під "туманом війни" розуміти гіперболічну функцію, для якої Y=F(y), F=1/y.
Тоді маємо F(y) = sin(x) при y=4.
Розв'язок: sin(x)=1/4, тобто x~ пі/12,6 в радіанах.
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11.04.2024 23:04 Ответить
А що стосується питання Трипільськлї ТЕС, то як повідомляють ЗМІ, у серпні 2023 році уряд виділив додаткові 9,7 млрд грн на захист критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. У тому ж 2023-му генеральний директор ПАТ «Центренерго» Андрій Чуркін запевняв, що Трипільська ТЕС на 100% захищена фізично від обстрілів та падіння уламків.
А вийшло так, що під уламками збитого "шахеда" вартістю нуль грн. згоріли не лише ті виділені на захист 9.7 млрд. грн., а і енергоблоки самої ТЕС вартістю не менш як 40 млрд. грн.
Ось Вам формула "туману війни" в дії.
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11.04.2024 23:29 Ответить
"Трипільська ТЕС на 100% захищена фізично від обстрілів та падіння уламків."
Зовсім незначні зміни тексту, а який ефект в тумані війни
Ознайомтесь з оригінальним текстом:

"Фізичний захист критично важливих елементів обʼєктів ТЕС від падіння уламків ракет, непрямих атак БПЛА та інших ушкоджень виконується шляхом влаштування штучних захисних споруд навколо них. Так на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування, та 70% на Зміївській ТЕС".

100% виконаних робіт мабуть не тотожні 100% фізичному захисту.
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12.04.2024 00:51 Ответить
Ось тут - https://kyivschina24.com/news/na-zasoby-fizychnogo-zahystu-vid-obstriliv-znyshhenoyi-trypilskoyi-tes-uryad-vydilyav-9-7-mlrd-grn/ повідомлення про те, що саме сказав той Чуркін.
Тому цитата наведена вірно. А те, що слова поставленого на господарку в ТЕС йолопа не відповідають суті справи, то "ето другоє".
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12.04.2024 07:47 Ответить
У матеріалі за наведеним вами посиланням є цитата:

«Зараз тривають планові ремонтні роботи на Зміївській та Трипільській ТЕС та продовжуються відновлювальні роботи, спрямовані на ліквідацію наслідків влучань по промислових майданчиках під час ракетних обстрілів з боку РФ, на Трипільській ТЕС виконано вже 100% робіт з облаштування та 70% на Зміївський ТЕС», - заявив тоді Андрій Чуркін."

І є судження невідомого автора, який ототожнює обсяги виконання робіт з облаштування у відсотках з фізичною захищеністю у відсотках Трипільскої ТЕС:

"Генеральний директор ПАТ «Центренерго» Андрій Чуркін, також запевняв, що Трипільська ТЕС на 100% захищена фізично від обстрілів та падіння уламків..."
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12.04.2024 15:33 Ответить
"11 квітня 2024 року, під час масованого ракетного обстрілу України, було використано Х-69 для обстрілу https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%A2%D0%95%D0%A1 Трипільської ТЕС https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-69#cite_note-:3-7 [7]"
Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5-69
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12.04.2024 00:55 Ответить
Зрозуміло. Ракетнмй дебет з кредитом не зійшлись (див. вище), тому і придумали ці утаємничені Х-69. Та ще у Вікіпедію запхали.
Але попри те чомусь більше віриться ось цьому
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12.04.2024 07:36 Ответить
Коментар виглядає, IMHO, переконливим, особливо в частині опису гасіння пожежі, щоправда застосування Х-69 він не спростовує. Атака мабуть була комбінованою.
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12.04.2024 15:40 Ответить
якщо малий біляш вважає, що Франківщина на кордоні з білоруссю...

ну дуже цінного кадра надбали зенітники)

із державних засобів ппо на Львівщині лише пекельні сурми, решта вся надія на Отченаш
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11.04.2024 16:27 Ответить
почему молчим что с территории бульбафюрера происходит обстрел Украини и днем и ночью. почему до сих пор не разорвали дипотношения с подху#ловскими ублюками?
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11.04.2024 19:09 Ответить
Яке розумне і сімпатічне пацаня, а головне все знає. От маладєц!
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11.04.2024 19:52 Ответить
 
 