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Новости Агрессия России против Украины
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"Центрэнерго" о восстановлении Трипольской ТЭС: Мы знаем, как восстанавливать с нуля и ориентировочные сроки

тэс,трипольская

В "Центрэнерго" рассказали, что им известно уже об ориентировочных сроках, необходимых для восстановления Трипольской ТЭС, но назвать их пока не могут.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.

По словам Гота, сейчас ситуация в энергосистеме, несмотря на уничтожение ТЭС, остается стабильной.

"Я надеюсь, что киевляне не почувствуют сегодня (последствий - ред.). Но это уже вопрос не только к нам, а всей энергосистемы Украины. На сегодня я имею информацию, что ситуация стабильна", - отметил он.

"Это тепловая генерация, это маневренная генерация. То есть мы это почувствуем в пиках потребления электроэнергии", - рассказал глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго".

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Он отметил, что маневренная генерация работает во время пика и удовлетворяет спрос в те моменты, когда другие генерации не могут этого сделать.

"Не ветер, не солнце, не гидро, а вот теплогенерация это может делать. Ну, к сожалению, на сегодня уже не может", - отметил Гота.

Уроме того, он рассказал, что сейчас сроки восстановления станции есть. Он отметил, что в августе 2023 года команда имела похожую "картину". Тогда же блоки не были разрушены, но были остановлены и не способны к работе.

"И мы за несколько месяцев уже входили в зиму почти с максимальной мощностью. Поэтому мы знаем как восстанавливать с нуля и ориентировочные сроки. Но назвать эти сроки не могу в силу объективных причин",- пояснил он.

Напомним, сегодня, 11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.

Как сообщалось, в ночь на 11 апреля российские военные атаковали дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской и Одесской областях.

За ночь враг выпустил по Украине 82 воздушные цели: 20 крылатых ракет, 6 "Кинжалов", 12 ракет С-300, 4 КАР Х-59 и 40 "Шахедов". Силам ПВО удалось сбить 57 воздушных целей.

Автор: 

ТЭС (280) Тарифы на электроэнергию (2163) Центрэнерго (115)


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Топ комментарии
+15
Спонсорами відновлення будуть звичайні споживачі, за кошти яких вже уряд півроку тому побудував 100% фізичний захист
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11.04.2024 15:29
+10
А як не отримати новий ракетний удар під час відновлення, знаєте?
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11.04.2024 15:36
+9
дніпрогес, трипільська, харківська.. ворог планомірно робить непридатною до життя нашу країну.. а ми тішимось що якийсь дрон цистерну у них підпалив
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11.04.2024 15:47
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Правила форума Совет форумчан
Спонсорами відновлення будуть звичайні споживачі, за кошти яких вже уряд півроку тому побудував 100% фізичний захист
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11.04.2024 15:29 Ответить
А як не отримати новий ракетний удар під час відновлення, знаєте?
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11.04.2024 15:36 Ответить
А цю відповідь Вам ніхто не надасть, в світі: 100% захисту не існує в природі. Правда існує єдиний спосіб убезпечитися від майбутніх ударів -- це зробити так, щоб ці удари просто було вже нікому завдавати...
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11.04.2024 16:27 Ответить
Я б на їхньому місці не говорила так голословно, бо до того говорили про трирівневий захист, а воно трохи не вʼяжеться з тим що ракета пробила той захист якось так зразу. То краще мо помовчати
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11.04.2024 15:43 Ответить
Проблема в тому, що для того, щоб наробити великого лиха, достатньо лише ОДНІЄЇ більш-менш потужної ракети (і байдуже, що ще десяток подібних ракет ви зіб'єте). А непробивної ППО не існує в принципі, хоча б тому, що ракетні установки треба час від часу перезаряджати (тож при масованій атаці ППО буде пробита...).
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11.04.2024 16:35 Ответить
нажаль… ви праві, ППО не може збити все і дуже жаль що нам доводиться його клянчити, а партнери викаблучуються
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11.04.2024 17:54 Ответить
Цікавлюсь: як виглядає той "фізичний захист на 100% від обстрілів", про який відзвітувало Центренерго минулого року? На яких принципах фізики він ...працював?
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11.04.2024 15:43 Ответить
на офшорних
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11.04.2024 15:48 Ответить
Ні. Це не з фізики, це з шахрайства. А я цікавлюсь фізикою -- "фізичний захист" бла-бла-бла...
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11.04.2024 16:00 Ответить
Шмигаль, 30.07.23:

"Для відновлення, ремонтів та захисту об'єктів енергетики лише Держагентству з відновлення виділили 10 млрд грн. Також отримуємо допомогу США у розмірі 897 млн доларів - це кошти на генератори, газотурбінні електростанції, трансформатори. Працює європейський Фонд енергетичної підтримки України, в межах якого отримано вже 166 млн євро".

https://www.kmu.gov.ua/news/premier-ministr-uriad-vydilyv-koshty-na-vidnovlennia-enerhetyky-do-opaliuvalnoho-sezonu-postavleni-zavdannia-vchasno-provesty-zaplanovani-zakhody
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11.04.2024 15:49 Ответить
То вони збирались грошима від ракет відбиватись? Чи шо?
Я тупий, я цю "зелену мову" не розумію.
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11.04.2024 16:01 Ответить
щодо "захисту" накизділи (найєм головний казкар за захист), гроші тупо вкрали.
Спишуть на ракетно-дронові обстріли
Тобто, усе як зазвичай у зелених
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11.04.2024 16:04 Ответить
О! Таку мову я розумію.
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11.04.2024 16:10 Ответить
Щоб був 100% фізичний захист треба ТЕС заглибити під землю десь так метрів на 10. А будь-які інші конструкції можуть в кращому випадку захистити лише від ударів збоку. Це може бути актуально у випадку крилатих ракет, що йдуть на невеликій висоті для зменшення вірогідності їх знищення. А "балістика" б'є зверху (якщо кажуть про ПОВНЕ знищення ТЕС, то це має бути саме "балістика", бо БПЛА та крилаті ракети не мають настільки потужної бойової частини).
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11.04.2024 16:42 Ответить
П по відновленню вже точно не прилетить?
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11.04.2024 15:46 Ответить
дніпрогес, трипільська, харківська.. ворог планомірно робить непридатною до життя нашу країну.. а ми тішимось що якийсь дрон цистерну у них підпалив
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11.04.2024 15:47 Ответить
Я вам таємницю відкрию, ми багатократно поступаємось військові могутності московії! І те що десь підпалили це вже дуже добре ,не потрібно цієї іронії накшталт "що це ми до тепер ще не зтерли з обличчя землі москву"
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11.04.2024 16:33 Ответить
зачем ее восстанавливать , сделайте 10 маленьких
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11.04.2024 16:01 Ответить
на те же деньги
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11.04.2024 16:02 Ответить
+100500! Но правительство такого решения не примет. Уверен.
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11.04.2024 16:03 Ответить
Давно вже пора! Та, нажаль, "дорослих" вдома немає...
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11.04.2024 16:11 Ответить
+++
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11.04.2024 17:48 Ответить
ТЭЦ это прошлое , Прибалты от них отказались
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11.04.2024 16:03 Ответить
Литовская ГРЭС в ЭЛЕКТРЕНАЙ Каунасская тец
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11.04.2024 18:56 Ответить
Пробачте, а як же Трипільська ТЕС облаштована фізичним захистом від обстрілів на 100%, - "Центренерго" Джерело: https://biz.censor.net/n3438347 ? Знов набрехали?
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11.04.2024 16:38 Ответить
від падіння уламків ракет, непрямих атак БПЛА та інших ушкоджень
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11.04.2024 17:01 Ответить
ты че не зрячий ?
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11.04.2024 17:02 Ответить
В офіційному повідомленні сказано, що роботи із облаштування захисту виконано на 100%. А про якість цих захисних споруд не сказано
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11.04.2024 17:49 Ответить
Все елементарно просто: щоб Україна не програла у війні Захід має надати нам озброєння в тій же кількості та якості (зокрема в далекобійності та потужності), які має мокша; для того, щоб Україна перемогла, наданого озброєння має бути більше та вищої якості (зокрема дальності, точності, потужності). Але поки що Захід і близько цього не робить. Хоча може й бути альтернатива -- перехід до дуже асиметричної відповіді (коли від гри у "військові шахи", де наразі перевага у росіянців, перейти до гри у "військового чапаєва", тобто відкинути жодні правила). Досвід "крокуса" та "хусидів" на Близькому Сході показав, що ******* супер-держави безсилі проти ДРГ, які складаються з 2-4 осіб (адже проти них не застосуєш ані "кинджали", ані КАБи). А якщо таких груп з психологією камікадзе буде не одна, а, скажімо, 20 тис., і почнуть вони діяти одночасно? Через скільки держава, що піддалася їхній атаці припинить своє існування, фізично припинить?
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11.04.2024 17:11 Ответить
ті довбні відбудують а москалі знову влуплять і все згорить знову о то кончені
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11.04.2024 17:35 Ответить
Є коштовність відбудови, та є коштовність ракетної атаки.
Та ще є коштовність ПВО - типу "patriot" або дешевше - типу "гепард".

Ця "арифметика" й повинна була б діяти - але це для професіоналів, а не для кварталу95.
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11.04.2024 21:16 Ответить
Ото хто знає ,як відновити перший навідник ракет неї
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12.04.2024 07:26 Ответить
 
 