"Центрэнерго" о восстановлении Трипольской ТЭС: Мы знаем, как восстанавливать с нуля и ориентировочные сроки
В "Центрэнерго" рассказали, что им известно уже об ориентировочных сроках, необходимых для восстановления Трипольской ТЭС, но назвать их пока не могут.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом в эфире телемарафона рассказал глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго" Андрей Гота.
По словам Гота, сейчас ситуация в энергосистеме, несмотря на уничтожение ТЭС, остается стабильной.
"Я надеюсь, что киевляне не почувствуют сегодня (последствий - ред.). Но это уже вопрос не только к нам, а всей энергосистемы Украины. На сегодня я имею информацию, что ситуация стабильна", - отметил он.
"Это тепловая генерация, это маневренная генерация. То есть мы это почувствуем в пиках потребления электроэнергии", - рассказал глава наблюдательного совета ПАО "Центрэнерго".
Он отметил, что маневренная генерация работает во время пика и удовлетворяет спрос в те моменты, когда другие генерации не могут этого сделать.
"Не ветер, не солнце, не гидро, а вот теплогенерация это может делать. Ну, к сожалению, на сегодня уже не может", - отметил Гота.
Уроме того, он рассказал, что сейчас сроки восстановления станции есть. Он отметил, что в августе 2023 года команда имела похожую "картину". Тогда же блоки не были разрушены, но были остановлены и не способны к работе.
"И мы за несколько месяцев уже входили в зиму почти с максимальной мощностью. Поэтому мы знаем как восстанавливать с нуля и ориентировочные сроки. Но назвать эти сроки не могу в силу объективных причин",- пояснил он.
Напомним, сегодня, 11 апреля, российские оккупанты полностью разрушили Трипольскую ТЭС, которая была важным поставщиком электроэнергии в Киевской, Черкасской и Житомирской областях.
Как сообщалось, в ночь на 11 апреля российские военные атаковали дронами и ракетами объекты энергетической инфраструктуры в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской и Одесской областях.
За ночь враг выпустил по Украине 82 воздушные цели: 20 крылатых ракет, 6 "Кинжалов", 12 ракет С-300, 4 КАР Х-59 и 40 "Шахедов". Силам ПВО удалось сбить 57 воздушных целей.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"Для відновлення, ремонтів та захисту об'єктів енергетики лише Держагентству з відновлення виділили 10 млрд грн. Також отримуємо допомогу США у розмірі 897 млн доларів - це кошти на генератори, газотурбінні електростанції, трансформатори. Працює європейський Фонд енергетичної підтримки України, в межах якого отримано вже 166 млн євро".
https://www.kmu.gov.ua/news/premier-ministr-uriad-vydilyv-koshty-na-vidnovlennia-enerhetyky-do-opaliuvalnoho-sezonu-postavleni-zavdannia-vchasno-provesty-zaplanovani-zakhody
Я тупий, я цю "зелену мову" не розумію.
Спишуть на ракетно-дронові обстріли
Тобто, усе як зазвичай у зелених
Та ще є коштовність ПВО - типу "patriot" або дешевше - типу "гепард".
Ця "арифметика" й повинна була б діяти - але це для професіоналів, а не для кварталу95.