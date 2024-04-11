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Новости
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В США возможен теракт, подобный теракту в Подмосковье, - директор ФБР Рэй

рей,крістофер

Федеральное бюро расследований обеспокоено возможностью в США организованной атаки, подобной теракту, который ИГИЛ совершил в российском "Крокус Сити Холле".

Об этом директор ФБР Кристофер Рэй предупреждает в заявлении, которое он подготовил для Палаты представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Рост озабоченности вызывает "возможность скоординированной атаки здесь, у нас, подобной атаке ИГИЛ-К, которую мы видели в концертном зале "Россия" пару недель назад", – отметил Рей.

Он хочет, чтобы законодатели продлили американскую программу наблюдения, срок действия которой истекает в этом месяце. Директор ФБР называет его незаменимым инструментом против противников США. Пересмотр этой программы был заблокирован Палатой представителей на фоне опасений членов обеих партий, что он не зашел достаточно далеко в ограничение полномочий правительства по надзору.

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"Это имеет решающее значение для безопасности нашей страны, и мы переживаем кризис", – планирует сообщить Конгрессу США Рэй.

Теракт в Crocus City Hall

Напомним, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 143 человека.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы, устроившие стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл", собирались скрыться в Украине. Впоследствии Путин признал, что теракт в "Крокус Сити холле" 22 марта совершили "радикальные исламисты", но заказчиками считает "тех, кто воюет с Россией руками киевского режима".

Иранские СМИ сообщили, что террористы ИГИЛ анонсировали новый теракт в России "очень скоро".

Министерство иностранных дел России обвинило Украину в терактах на территории РФ и требует арестовать и выдать "всех причастных к терактам лиц", в том числе, арестовать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортников также заявил, что за терактом в Подмосковье стоит Украина, США и Великобритания.

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Автор: 

США (26513) терроризм (18689) Исламское государство (599) Рэй Кристофер (10)


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Топ комментарии
+9
Бойовики Буданова ніяк не можуть дочекатися. Не знаю, правда, як вони потім на рено через океан в сторону українського кордону зможуть втікати
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11.04.2024 15:32
+9
А ЛІДОР дЖОНСОН ТАМ БУДЕ?
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11.04.2024 15:33
+5
То це буде ескалація? А після такого бити по кацапських НПЗ не заборонятимете?
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11.04.2024 15:48
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українці
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11.04.2024 15:29 Ответить
А ЛІДОР дЖОНСОН ТАМ БУДЕ?
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11.04.2024 15:33 Ответить
"сценарист" теракту Трамп?
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11.04.2024 16:21 Ответить
Вони не розуміють що США вже мае велечезну шпигунську сітку російських агентів. Не агентів ІГІЛ, а деверсантів із РФ.

99% імігрантів із РФ підтримують Путлера та РФ. Плюс багаторічна робота розвідки рф…

Вони не розуміють що коли рф це требо бути зробити то у різних кінціях США будуть « спонтанні» взриби « домашнього газу» у будівлях, то що. Як це вже було…

Бо ніякоі профілактичної роботи не проводиться.
Останній хто боровся з «красними агентами» був Гувер, десятки років тому. Але потім ліві демократи назвали це «охота на відьм».

Даремно. Бо работи тут дуже багато ( починаючи з адміністрації, парламенту, та нижче).
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11.04.2024 16:27 Ответить
таджики, без вух с повними кішенями срублів
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11.04.2024 19:14 Ответить
Бойовики Буданова ніяк не можуть дочекатися. Не знаю, правда, як вони потім на рено через океан в сторону українського кордону зможуть втікати
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11.04.2024 15:32 Ответить
Підводне Рено
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11.04.2024 15:37 Ответить
С таким бездейственным конгрессом США и бездейственным президентом Байденом даже не удивительно, что ожидаются теракты. Интересно, сейчас депутаты конгресса США снова пойдут на каникулы, кинув США, как они кинули Украину, на произвол судьбы.
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11.04.2024 15:33 Ответить
в америці може і не прокатить там в людей є зброя
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11.04.2024 15:33 Ответить
Ви що, не знаєте як відреагує на подібне Москва?! Скажуть що то навмисно в себе зробили теракт аби "відвести очі"! З цих рашистських покидьків станеться. Тож успіхів ФБР у протидії терактам ІГІЛУ та інших терористичних організацій. У разі чого нехай сповістять в Вашингтоні що то московські нацисти організували теракт та зробили для терористів два коридори через Берингову протоку очікуючи у Москві з млн баксів кожному а все сплачувалось через рахунки Газпрому!
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11.04.2024 15:35 Ответить
До відома ФБР та ЦРУ: якщо знищити фізично лубянку на мацкві, то буде відвернено 99% терактів у всьому світі
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11.04.2024 15:42 Ответить
в сша школярі можуть розстріляти пів школи, не плануючи ніякого теракту!
просто прийти і розстріляти, як помсту за погану оцінку.
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11.04.2024 15:44 Ответить
То справа не небезпеці терактів, а в тому, щоб продовжити програму спостереження.
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11.04.2024 15:47 Ответить
То це буде ескалація? А після такого бити по кацапських НПЗ не заборонятимете?
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11.04.2024 15:48 Ответить
Открыли ворота , миллионы мигрантов всех мастей прошли в США, террористы в том числе.
О возможных терактах в США, писали 3 года тому назад ....
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11.04.2024 23:19 Ответить
 
 