В США возможен теракт, подобный теракту в Подмосковье, - директор ФБР Рэй
Федеральное бюро расследований обеспокоено возможностью в США организованной атаки, подобной теракту, который ИГИЛ совершил в российском "Крокус Сити Холле".
Об этом директор ФБР Кристофер Рэй предупреждает в заявлении, которое он подготовил для Палаты представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Рост озабоченности вызывает "возможность скоординированной атаки здесь, у нас, подобной атаке ИГИЛ-К, которую мы видели в концертном зале "Россия" пару недель назад", – отметил Рей.
Он хочет, чтобы законодатели продлили американскую программу наблюдения, срок действия которой истекает в этом месяце. Директор ФБР называет его незаменимым инструментом против противников США. Пересмотр этой программы был заблокирован Палатой представителей на фоне опасений членов обеих партий, что он не зашел достаточно далеко в ограничение полномочий правительства по надзору.
"Это имеет решающее значение для безопасности нашей страны, и мы переживаем кризис", – планирует сообщить Конгрессу США Рэй.
Теракт в Crocus City Hall
Напомним, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 143 человека.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы, устроившие стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл", собирались скрыться в Украине. Впоследствии Путин признал, что теракт в "Крокус Сити холле" 22 марта совершили "радикальные исламисты", но заказчиками считает "тех, кто воюет с Россией руками киевского режима".
Иранские СМИ сообщили, что террористы ИГИЛ анонсировали новый теракт в России "очень скоро".
Министерство иностранных дел России обвинило Украину в терактах на территории РФ и требует арестовать и выдать "всех причастных к терактам лиц", в том числе, арестовать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.
Директор ФСБ РФ Бортников также заявил, что за терактом в Подмосковье стоит Украина, США и Великобритания.
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99% імігрантів із РФ підтримують Путлера та РФ. Плюс багаторічна робота розвідки рф…
Вони не розуміють що коли рф це требо бути зробити то у різних кінціях США будуть « спонтанні» взриби « домашнього газу» у будівлях, то що. Як це вже було…
Бо ніякоі профілактичної роботи не проводиться.
Останній хто боровся з «красними агентами» був Гувер, десятки років тому. Але потім ліві демократи назвали це «охота на відьм».
Даремно. Бо работи тут дуже багато ( починаючи з адміністрації, парламенту, та нижче).
просто прийти і розстріляти, як помсту за погану оцінку.
О возможных терактах в США, писали 3 года тому назад ....