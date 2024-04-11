Федеральное бюро расследований обеспокоено возможностью в США организованной атаки, подобной теракту, который ИГИЛ совершил в российском "Крокус Сити Холле".

Об этом директор ФБР Кристофер Рэй предупреждает в заявлении, которое он подготовил для Палаты представителей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Рост озабоченности вызывает "возможность скоординированной атаки здесь, у нас, подобной атаке ИГИЛ-К, которую мы видели в концертном зале "Россия" пару недель назад", – отметил Рей.

Он хочет, чтобы законодатели продлили американскую программу наблюдения, срок действия которой истекает в этом месяце. Директор ФБР называет его незаменимым инструментом против противников США. Пересмотр этой программы был заблокирован Палатой представителей на фоне опасений членов обеих партий, что он не зашел достаточно далеко в ограничение полномочий правительства по надзору.

Читайте также: РФ не является объектом терроризма для исламских фундаменталистов. В нашей стране - межконфессиональное согласие и единство, - Путин

"Это имеет решающее значение для безопасности нашей страны, и мы переживаем кризис", – планирует сообщить Конгрессу США Рэй.

Теракт в Crocus City Hall

Напомним, вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье. Впоследствии в здании вспыхнул пожар. Утром 23 марта глава ФСБ доложил Путину о задержании 11 человек, в том числе "всех 4 террористов". По последним данным, в результате стрельбы в "Крокус Сити Холл" в Подмосковье погибли 143 человека.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что террористы, устроившие стрельбу в концертном зале "Крокус Сити Холл", собирались скрыться в Украине. Впоследствии Путин признал, что теракт в "Крокус Сити холле" 22 марта совершили "радикальные исламисты", но заказчиками считает "тех, кто воюет с Россией руками киевского режима".

Иранские СМИ сообщили, что террористы ИГИЛ анонсировали новый теракт в России "очень скоро".

Министерство иностранных дел России обвинило Украину в терактах на территории РФ и требует арестовать и выдать "всех причастных к терактам лиц", в том числе, арестовать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка.

Директор ФСБ РФ Бортников также заявил, что за терактом в Подмосковье стоит Украина, США и Великобритания.

Смотрите также: Российский священник заявил, что россиянам необходимо смиренно привыкать к терактам. ВИДЕО