Украина продолжает истекать кровью. Мы должны усилить поддержку Киева, - глава МИД Польши Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в войне России против Украины "обе стороны истощены". Именно поэтому необходимо усилить поддержку Киева.
Об этом он сказал во время Экономического форума в Дельфах, Греции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
"Многое зависит от американского пакета военной поддержки, который застрял в Конгрессе. Похоже, что Украина мобилизует новых людей, а мы как НАТО демонстрируем настойчивость и способность помочь Украине в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Сикорский.
"Да, Украина очень истекает кровью, но и Путин не добивается успеха", - добавил польский министр.
На вопрос о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом и возможных последствиях его президентства для Украины и НАТО Сикорский ответил, что "не решится ответить на эти вопросы".
Министр отметил, что США соревнуются с Китаем, а Путин позиционировал себя нашим врагом, "поэтому нужно взять на себя большую долю бремени, когда речь идет об обороне".
"Такие страны как Польша и Греция годами тратят значительные проценты своего ВВП на оборону, поэтому мы имеем право об этом говорить", - отметил Сикорский.
Он добавил, что идея о европейской обороне давно назрела.
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А заяви Дуди про те що « Україна тоне, та тягне нас за собою» вже спростовані?
Ми помятаемо, як у 2014 він приїздив до Київа
та переконував Майдановців ( Клічка та інших) підти на договорняк з Януковичем:
» В іншому випадку ви будите розстріляні…»!
деяких іноземних політиків , які взмозі допомогти нашій краіні ,
але страх пепед кацапнею бере верх 😠
@galadriel999
Слухайте, тут якісь чутки нехороші йдуть. І я щось розпереживалася, і у мене питання. Куди дівся Залужний?! Хто знає?!