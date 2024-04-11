Украина продолжает истекать кровью. Мы должны усилить поддержку Киева, - глава МИД Польши Сикорский

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в войне России против Украины "обе стороны истощены". Именно поэтому необходимо усилить поддержку Киева.

Об этом он сказал во время Экономического форума в Дельфах, Греции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Многое зависит от американского пакета военной поддержки, который застрял в Конгрессе. Похоже, что Украина мобилизует новых людей, а мы как НАТО демонстрируем настойчивость и способность помочь Украине в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Сикорский.

"Да, Украина очень истекает кровью, но и Путин не добивается успеха", - добавил польский министр.

На вопрос о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом и возможных последствиях его президентства для Украины и НАТО Сикорский ответил, что "не решится ответить на эти вопросы".

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Министр отметил, что США соревнуются с Китаем, а Путин позиционировал себя нашим врагом, "поэтому нужно взять на себя большую долю бремени, когда речь идет об обороне".

"Такие страны как Польша и Греция годами тратят значительные проценты своего ВВП на оборону, поэтому мы имеем право об этом говорить", - отметил Сикорский.

Он добавил, что идея о европейской обороне давно назрела.