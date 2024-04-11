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Новости Помощь Украине
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Украина продолжает истекать кровью. Мы должны усилить поддержку Киева, - глава МИД Польши Сикорский

сікорський,радослав

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что в войне России против Украины "обе стороны истощены". Именно поэтому необходимо усилить поддержку Киева.

Об этом он сказал во время Экономического форума в Дельфах, Греции, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Многое зависит от американского пакета военной поддержки, который застрял в Конгрессе. Похоже, что Украина мобилизует новых людей, а мы как НАТО демонстрируем настойчивость и способность помочь Украине в долгосрочной перспективе", - подчеркнул Сикорский.

"Да, Украина очень истекает кровью, но и Путин не добивается успеха", - добавил польский министр.

На вопрос о возможном возвращении Дональда Трампа в Белый дом и возможных последствиях его президентства для Украины и НАТО Сикорский ответил, что "не решится ответить на эти вопросы".

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Министр отметил, что США соревнуются с Китаем, а Путин позиционировал себя нашим врагом, "поэтому нужно взять на себя большую долю бремени, когда речь идет об обороне".

"Такие страны как Польша и Греция годами тратят значительные проценты своего ВВП на оборону, поэтому мы имеем право об этом говорить", - отметил Сикорский.

Он добавил, что идея о европейской обороне давно назрела.

Автор: 

Польша (8405) помощь (7784) Сикорский Радослав (401)


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Топ комментарии
+21
Фермери польські то найкраща підтримка
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11.04.2024 15:39
+14
Ох і лицемірні тварини .🤬
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11.04.2024 15:39
+10
Ай паразіт лицемірний!
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11.04.2024 15:40
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Фермери польські то найкраща підтримка
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11.04.2024 15:39 Ответить
А блокада про кацапських «фермерів» все ще йде?

А заяви Дуди про те що « Україна тоне, та тягне нас за собою» вже спростовані?
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11.04.2024 16:04 Ответить
Пан Сікорський « досвадченний політик» як і Туск.

Ми помятаемо, як у 2014 він приїздив до Київа
та переконував Майдановців ( Клічка та інших) підти на договорняк з Януковичем:

» В іншому випадку ви будите розстріляні…»!
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11.04.2024 16:11 Ответить
Ох і лицемірні тварини .🤬
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11.04.2024 15:39 Ответить
Ай паразіт лицемірний!
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11.04.2024 15:40 Ответить
Крім пустих балачок і зітхання , нічого не відбувається зі сторони
деяких іноземних політиків , які взмозі допомогти нашій краіні ,
але страх пепед кацапнею бере верх 😠
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11.04.2024 15:41 Ответить
Може б оті "фермери" пішли повоювали? Але вони краще на стороні кацапів повоюють, курви.
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11.04.2024 15:42 Ответить
А кордони розблокувати слабо?
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11.04.2024 15:42 Ответить
Коли пункти перетину кордону між Польщею та Україною будуть повністю розблоковані, отоді слова Сікорського будуть звучати якось переконливіше та правдивіше!!!
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11.04.2024 15:44 Ответить
Україна стікає кров'ю ,а ми ,тим часом в НАТО В ЄС,РАЗОМ ІЗ США (потираємо руки від задоволення ,котре отримуємо від побаченої повільної смерті України,котру жере скажений рашистський вбивця і кровопивця)
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11.04.2024 15:45 Ответить
В західних куколдів триває розмірене життя: зустрічі, меморандуми, спічі, декларації
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11.04.2024 15:45 Ответить
Цікава така підтримка, коли просто спостерігають за ракетою, що летить через їхню територію у Львів... про кордон взагалі мовчу...
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11.04.2024 15:46 Ответить
Вони мають на увазі почати підтримку? Не можна продовжувати того, чого нема.
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11.04.2024 15:53 Ответить
Лишилось вам цинічним брехунам подивитись на коврові бомбардування дніпра запоріжжя і того ж харкова,думаю з вашим підходом до справ ви це побачите.Уроди!Я розумію що наша влада кончені дибі..и,але влада не сидить в окопах і не живе в звичайних будинках.І якщо б ви хотіли ви б притиснули пару підара...в з опу!
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11.04.2024 15:54 Ответить
Парадокс в тому що в нас народ воює,а той же народ в європі куй буде воювати,хоча йому є що втрачати,навіть більше чим нам.І якщо там народ не розуміє що потрібно дати зброю щоб самим у 25 році не воювати,то велика біда і для нас і для них,бо так як наші військові премелюють русню,там у євросоюзі все порозбігається..
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11.04.2024 20:10 Ответить
Рашиська наволоч відчула свою безкарність, світ мовчить завдяки і нашій бездарній дипломатії і інформаційній політиці ,американські когресмени залякані Трампом ніяк не проголосують про допомогу,а ворог тим часом безжально знищує Україну.
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11.04.2024 15:57 Ответить
Волоння в пустелі - це крок в її бархани, тобто в нікуди.
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11.04.2024 16:01 Ответить
"Україна продовжує стікати кров'ю. Ми маємо посилити підтримку Києва" Сікорський.А як посилити,заблокувати всі пункти пропуску?
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11.04.2024 16:33 Ответить
должны усилить и никогда не открывать. границ для украины- вот что стоит за словами
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11.04.2024 16:33 Ответить
У рази збільшити кількість фермерів на кордоні ?!!!
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11.04.2024 16:48 Ответить
Еще сильнее будете блокировать границу?
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11.04.2024 16:52 Ответить
Galina_W_

@galadriel999

Слухайте, тут якісь чутки нехороші йдуть. І я щось розпереживалася, і у мене питання. Куди дівся Залужний?! Хто знає?!
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11.04.2024 18:12 Ответить
 
 