Словакия желает Украине скорейшего членства в ЕС. Мы не будем создавать препятствий, - Фицо
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет создавать препятствий по пути Украины в Европейский Союз.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Словакии после межправительственных консультаций, сообщает Цензор.НЕТ.
Он уверил, что Словакия поддерживает амбиции Украины стать членом ЕС.
"Это не спекуляция. Это абсолютная полная поддержка", - подчеркнул он.
"Мы не являемся страной, которая будет вам создавать препятствия на вашем пути (в ЕС – ред.). Напротив – мы хотим помочь, поделиться с вами своим опытом, касающимся переговоров о вступлении", - заметил Фицо.
Он отметил, что Словакия желает Украине быстро стать членом Евросоюза, потому что "это гарантия для перспектив страны, для развития страны и для мирного развития".
"Мы держим кулаки за вас", – добавил словацкий премьер.
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