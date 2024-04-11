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Словакия желает Украине скорейшего членства в ЕС. Мы не будем создавать препятствий, - Фицо

роберт,фіцо

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что его страна не будет создавать препятствий по пути Украины в Европейский Союз.

Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Словакии после межправительственных консультаций, сообщает Цензор.НЕТ.

Он уверил, что Словакия поддерживает амбиции Украины стать членом ЕС.

"Это не спекуляция. Это абсолютная полная поддержка", - подчеркнул он.

"Мы не являемся страной, которая будет вам создавать препятствия на вашем пути (в ЕС – ред.). Напротив – мы хотим помочь, поделиться с вами своим опытом, касающимся переговоров о вступлении", - заметил Фицо.

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Он отметил, что Словакия желает Украине быстро стать членом Евросоюза, потому что "это гарантия для перспектив страны, для развития страны и для мирного развития".

"Мы держим кулаки за вас", – добавил словацкий премьер.

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Автор: 

Словакия (976) членство в ЕС (1004) Фицо Роберт (179)


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Топ комментарии
+7
чого це так фіцо зайорзав?
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11.04.2024 16:24
+4
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11.04.2024 16:24
+3
я это с украиной покинчено уже 3 год слышу,а кацапы так и продолжают утилизироваться)плачьте ******* дальше
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11.04.2024 16:43
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дволикий анус
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11.04.2024 16:15 Ответить
Ну видно же, что врёт, а глаза такие честные! И понимаешь - от души врёт!!!
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11.04.2024 20:03 Ответить
Фіца не впізнати, був дуже приязний, незвична, як на нього, риторика
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11.04.2024 16:23 Ответить
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11.04.2024 16:24 Ответить
чого це так фіцо зайорзав?
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11.04.2024 16:24 Ответить
знає чим війна закінчиться
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11.04.2024 16:25 Ответить
Шмигаль напхав мабуть, а може таким чином у ***** чемодан просить. А може знає що з Україною вже на його думку покінчено тому і ляпає
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11.04.2024 16:30 Ответить
я это с украиной покинчено уже 3 год слышу,а кацапы так и продолжают утилизироваться)плачьте ******* дальше
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11.04.2024 16:43 Ответить
Перевзувся, чи лицемірить?
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11.04.2024 16:34 Ответить
Як то каждуть - зміна політ-декорацій. Цього разу, мабуть, на користь України. Чи надовго?
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11.04.2024 16:40 Ответить
словацький п..дор на двох стільцях
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11.04.2024 16:53 Ответить
Сходіть хтось перевірте чи не зірвався з ланцюга Мєльнік. Може зірвався та покусав цю Фіцю, шо воно тепер несвоїм голосом розмовляє?
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11.04.2024 17:23 Ответить
Та ти шо? Ще й поділиться досвідом? Ну ми знаємо, про який досвід він говорить - це як вивести інвестиції ЄС в своїї кишені. Вони були нищебродами як ми, от тільки в них не було Кравчука і Кучми, то й встигли вскочити в ЄСовського човна.
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11.04.2024 18:23 Ответить
Може у правільний бік контузило??!!
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11.04.2024 18:37 Ответить
Я ще у восени 2022-го року казав тут на сайті, що найбільше проблем зі вступом до Євросоюзу буде від тих, від кого ви не чекаєте - від польщі. Саме вона найбільш потужно блокуватиме нашу євроінтеграцію усіма способами. За ці коменти, мене тут матюхали, банили адміни. А пройшло з тих пір лише 1.5 роки, а доказів моїх слів вже цілий вагон. Навіть Портніков десь рік тому неодноразово підтверджував мою думку. Так що думайТЕ
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11.04.2024 18:42 Ответить
хоче грошей з ЄС..
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11.04.2024 18:50 Ответить
як ми не встоімо тоді ці суки разом з Орбаном всеруться як кацапи станут на іх кордонах
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11.04.2024 19:41 Ответить
Активні 47% людей кусають його
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11.04.2024 23:01 Ответить
 
 