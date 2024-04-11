К 15 годам приговорен предатель, стрелявший в бойцов ВСУ под Работино, - СБУ
Благодаря доказательной базе Службы безопасности реальный срок заключения получил еще один предатель, воевавший против Сил обороны на юге Украины.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что злоумышленник входил в 810-ю отдельную бригаду морской пехоты Черноморского флота страны-агрессора. В рядах захватчиков он строил укрепрайоны рашистов и обстреливал позиции ВСУ на передовой в Запорожской области.
Украинские защитники захватили его в плен во время упорных боев под Работино в августе 2023 года. По материалам СБУ суд назначил злоумышленнику 15 лет тюрьмы.
Как установило следствие, осужден житель временно захваченного Симферополя. В ноябре 2022 года он добровольно "мобилизовался" в оккупационные группировки России. Там ему выдали автоматическое оружие с боеприпасами и назначили на должность стрелка. Впоследствии его подразделение передислоцировали на левобережную Херсонщину, где он обустраивал фортификационные сооружения. Затем предателя направили в Пологовский район Запорожской области для сдерживания контрнаступления ВСУ.
На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).
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