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В городе-спутнике Трипольской ТЭС введены графики аварийных отключений электричества и подачи воды

Трипільська ТЕС

В Украинке, городе-спутнике Трипольской ТЭС, введены графики аварийного отключения электричества и графики подачи воды. В то же время, горсовет Украинки и все местные службы работают над устранением последствий ракетной атаки на станцию.

Об этом сообщила секретарь Украинского городского совета Екатерина Проценко, передает Цензор.НЕТ.

"Екатерина Проценко, секретарь Украинского городского совета от "Слуги Народа": "Украинский городской совет и все службы слаженно работают, чтобы устранить последствия атаки. Введены графики аварийного отключения электроэнергии. Также планово отключают лифты и вводят график подачи воды. Горячая вода будет отсутствовать до стабилизации ситуации".

Секретарь горсовета добавила, что в городе будут круглосуточно работать "Пункты Несокрушимости".

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"Сегодня там консультируют психологи, есть вода, возможность зарядить устройства, перекусить. Так что все нуждающиеся в помощи – обращайтесь!", - призвала Проценко.

Сейчас ситуация в городе контролируемая, горожан призывают следить за сообщениями местных властей", - говорится в сообщении.

Секретарь Украинского городского совета Екатерина Проценко о ситуации в городе

Секретар Української міської ради Катерина Проценко про ситуацію у місті

В результате массированной ракетной атаки россияне ранним утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС. НЭК "Укрэнерго" призывает украинцев ограничить использование мощных электрических приборов с 19:00 до 21:00. В результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 11 апреля повредила подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Запорожской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.

Автор: 

Киевская область (4120) обстрел (27016) ТЭС (280)


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Топ комментарии
+12
Мабуть це перемога по зебільному ?
Шапки від недорогеньких
@nFvaB
·
8 год
Літаки не падають, штормшедоу не літають, з бєлгорода артилерія безнаказано працює, фортеці одна за другою мовчки здаються, теци, теси, геси потрохи добивають, у Харкові вже як на нулі, в криму нічого не палає...

Причинно-наслідкові в вкраїнчиків увімкнуться?
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11.04.2024 17:23
+11
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11.04.2024 17:15
+6
Українка (правильно наголос на першу А) це місто , поряд з Трипіллям.
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11.04.2024 17:47
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11.04.2024 17:15 Ответить
Мабуть це перемога по зебільному ?
Шапки від недорогеньких
@nFvaB
·
8 год
Літаки не падають, штормшедоу не літають, з бєлгорода артилерія безнаказано працює, фортеці одна за другою мовчки здаються, теци, теси, геси потрохи добивають, у Харкові вже як на нулі, в криму нічого не палає...

Причинно-наслідкові в вкраїнчиків увімкнуться?
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11.04.2024 17:23 Ответить
"Причинно-наслідкові в вкраїнчиків увімкнуться?" - Ні ! Їх вже навіть могила не виправить , тілімарахвон їм тільки додав впевненості у власній правоті , послухайте як вони слиною бризкають щодо " у 2014 по Криму не били " , їм , виходить, це важливіше аніж життя сотень тисяч українців і зруйновані міста і села .
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11.04.2024 20:07 Ответить
А чому так грубо, може щось не смішно?
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11.04.2024 17:23 Ответить
Йому ж каву в Криму обіцяли. Напевно винні дописувачі "Цензора"
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11.04.2024 17:25 Ответить
Цікаво, а що то за "українська міська рада", ще й на чолі з куркою з слуги наріда? Який інтересний орган, а в якому розділі Конституції України прописано його створення, цікаво було б почитати? Де статут, обов'язки його членів?
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11.04.2024 17:23 Ответить
Населенный пункт Украинка. Не знаю город или поселок, не не село.
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11.04.2024 17:32 Ответить
Українка (правильно наголос на першу А) це місто , поряд з Трипіллям.
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11.04.2024 17:47 Ответить
міська рада міста Українка , щось складного коли написано українська міська рада ? Київська міська рада , вінницька чи черкаська - вас таке словосполучення в ступор не вводить
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11.04.2024 20:10 Ответить
Так, я вже зрозумів. Очевидно, що про такий населений пункт і його міську раду не знав.
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12.04.2024 09:19 Ответить
Минулого року москалі бомбили розподілення, цього - генерацію. Кацап ненав'язливо підказує, що всі енергооб'єкти на території кацапії вже є легітимними цілями. У межах досяжності, звісно. Виносити все, під нуль, до дідькової матері.
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11.04.2024 18:19 Ответить
Чим? Дронами ТЕС не зруйнувати.
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11.04.2024 18:26 Ответить
тес не зруйнують, але підстанції і трансформатори блочні можуть руйнують, а без передачи електрики з генератора на трансформатор і потім на підстанцію, то тес вже не тес. кожні 2 тижні по цим об'єктам. можна ще у димохід під ноль, то тес ще довше стоятиме без діла, бо цей димохід чи димохіди важлива конструкція в тес.
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11.04.2024 20:09 Ответить
Той димар "під нуль" при його діаметрові та міцності стінок - легше генераторний корпус розбити.
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11.04.2024 20:12 Ответить
це я так вважаю. не знаю. як димарь зруйнувати, але це важлива деталь у тес і тому треба бити рашистів усюди.
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11.04.2024 20:19 Ответить
Судячи з проблем які виникають потрібно в першу чергу лупити по розподільчих трансформаторах , їх ніде немає запасних , а виготовляють роками ((
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11.04.2024 20:56 Ответить
де поділись наші ракети- Вільха, грім-2, нептун? доповідаю- в АСФАЛЬТІ по якому їздять танки і бмп орків.
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11.04.2024 20:14 Ответить
Гімном ЗЕЛЕНИМ !
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11.04.2024 21:03 Ответить
Ви так захистили об'єкти енргоструктури???БРЕХУНИ,ВАС НА ВИЛА БРАТИ.
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11.04.2024 21:22 Ответить
Так найвеличнішого лідора знову обманули, надулі (когось це мені нагадує): https://republic.com.ua/article/zelenskomu-postijno-brehali-shhodo-budivnicztva-zahistu-energoob%D1%94ktiv-ta-fortifikaczij.html. А корупції в Україні ж нема. Гарант гарантував.
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12.04.2024 10:40 Ответить
 
 