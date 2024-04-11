В городе-спутнике Трипольской ТЭС введены графики аварийных отключений электричества и подачи воды

В Украинке, городе-спутнике Трипольской ТЭС, введены графики аварийного отключения электричества и графики подачи воды. В то же время, горсовет Украинки и все местные службы работают над устранением последствий ракетной атаки на станцию.

Об этом сообщила секретарь Украинского городского совета Екатерина Проценко, передает Цензор.НЕТ.

"Екатерина Проценко, секретарь Украинского городского совета от "Слуги Народа": "Украинский городской совет и все службы слаженно работают, чтобы устранить последствия атаки. Введены графики аварийного отключения электроэнергии. Также планово отключают лифты и вводят график подачи воды. Горячая вода будет отсутствовать до стабилизации ситуации".

Секретарь горсовета добавила, что в городе будут круглосуточно работать "Пункты Несокрушимости".

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"Сегодня там консультируют психологи, есть вода, возможность зарядить устройства, перекусить. Так что все нуждающиеся в помощи – обращайтесь!", - призвала Проценко.

Сейчас ситуация в городе контролируемая, горожан призывают следить за сообщениями местных властей", - говорится в сообщении.

Секретарь Украинского городского совета Екатерина Проценко о ситуации в городе

В результате массированной ракетной атаки россияне ранним утром 11 апреля полностью уничтожили Трипольскую ТЭС. НЭК "Укрэнерго" призывает украинцев ограничить использование мощных электрических приборов с 19:00 до 21:00. В результате массированной ракетной атаки РФ в ночь на 11 апреля повредила подстанции "Укрэнерго" и объекты генерации в Одесской, Запорожской, Львовской, Харьковской и Киевской областях.