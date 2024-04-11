Внимание, мошенники: в ГМС предупреждают о "посредниках", перепродающих места в электронной очереди для оформления документов

Украинцы в разных странах выкладывают в интернет скриншоты переписки, свидетельствующие о возможных мошеннических схемах по продаже якобы свободных слотов в электронных очередях для оформления паспортов и других документов за рубежом.

Об этом сообщила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.





Как отмечают граждане, столкнувшиеся с подобными случаями, так называемые посредники заранее выкупают места в электронных очередях, после чего предлагают перепродать их по более высокой цене тем, кто хочет оформить документы. Иногда эти перекупщики выдают себя сотрудниками Государственной миграционной службы или дипломатических учреждений.

Настоятельно рекомендуем: если вы стали свидетелем того, что инспектор ГМС или сотрудник посольства предлагает так называемые "посреднические" услуги, чтобы ускорить оформление документов или перепродать слот в электронной очереди, звоните по телефону на горячую линию ГМС и сообщите об этом.

Это противозаконно, и Государственная миграционная служба серьезно относится к таким случаям, увольняя непорядочных сотрудников и инициируя начало соответствующих уголовных производств.

"Мы знаем, что проблемы с "бесконечными" е-очередями – неотложные, и мы работаем над их решением", – подчеркивают в ДМС Украины.

Государственная миграционная служба пристально следит за тем, как операторы за рубежом предоставляют услуги по оформлению документов и улучшает безопасность системы. В прошлом месяце служба ответила на жалобы людей о проблемах с системой и сейчас тестирует нового потенциального оператора.

"Мы еще раз предупреждаем: не пользуйтесь предложениями посредников. Их обещания о якобы более быстром оформлении украинских паспортов и других документов противозаконны. Пользуйтесь исключительно достоверной и актуальной информацией, которая 24/7 доступна на официальном сайте ГМС Украины и на действующих страницах службы в социальных сетях Facebook и Instagram", – подчеркивают в службе.

Если вы столкнулись с такими ситуациями, звоните на горячую линию по номеру (044) 363 22 50. График работы: с понедельника по четверг с 9 до 18, в пятницу до 16:45. В выходные, а также во время воздушных тревог линия не работает.

"Мы работаем для граждан и обязательно учитываем все обращения и замечания для дальнейшего усовершенствования наших услуг", – резюмируют представители ГМС Украины.

В настоящее время за границей действуют 13 центров "Паспортный сервис", где за два года оказали более 870 тысяч услуг. Эти сервисы доступны украинским гражданам Германии, Польши, Испании, Чехии, Словакии, Италии и Турции.