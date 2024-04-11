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Внимание, мошенники: в ГМС предупреждают о "посредниках", перепродающих места в электронной очереди для оформления документов

Украинцы в разных странах выкладывают в интернет скриншоты переписки, свидетельствующие о возможных мошеннических схемах по продаже якобы свободных слотов в электронных очередях для оформления паспортов и других документов за рубежом.

Об этом сообщила глава Государственной миграционной службы Украины Наталья Науменко на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

ДМС шахрайство з чергами
ДМС шахрайство з чергами

Как отмечают граждане, столкнувшиеся с подобными случаями, так называемые посредники заранее выкупают места в электронных очередях, после чего предлагают перепродать их по более высокой цене тем, кто хочет оформить документы. Иногда эти перекупщики выдают себя сотрудниками Государственной миграционной службы или дипломатических учреждений.

Настоятельно рекомендуем: если вы стали свидетелем того, что инспектор ГМС или сотрудник посольства предлагает так называемые "посреднические" услуги, чтобы ускорить оформление документов или перепродать слот в электронной очереди, звоните по телефону на горячую линию ГМС и сообщите об этом.

Это противозаконно, и Государственная миграционная служба серьезно относится к таким случаям, увольняя непорядочных сотрудников и инициируя начало соответствующих уголовных производств.

"Мы знаем, что проблемы с "бесконечными" е-очередями – неотложные, и мы работаем над их решением", – подчеркивают в ДМС Украины.

Государственная миграционная служба пристально следит за тем, как операторы за рубежом предоставляют услуги по оформлению документов и улучшает безопасность системы. В прошлом месяце служба ответила на жалобы людей о проблемах с системой и сейчас тестирует нового потенциального оператора.

"Мы еще раз предупреждаем: не пользуйтесь предложениями посредников. Их обещания о якобы более быстром оформлении украинских паспортов и других документов противозаконны. Пользуйтесь исключительно достоверной и актуальной информацией, которая 24/7 доступна на официальном сайте ГМС Украины и на действующих страницах службы в социальных сетях Facebook и Instagram", – подчеркивают в службе.

Если вы столкнулись с такими ситуациями, звоните на горячую линию по номеру (044) 363 22 50. График работы: с понедельника по четверг с 9 до 18, в пятницу до 16:45. В выходные, а также во время воздушных тревог линия не работает.

"Мы работаем для граждан и обязательно учитываем все обращения и замечания для дальнейшего усовершенствования наших услуг", – резюмируют представители ГМС Украины.

В настоящее время за границей действуют 13 центров "Паспортный сервис", где за два года оказали более 870 тысяч услуг. Эти сервисы доступны украинским гражданам Германии, Польши, Испании, Чехии, Словакии, Италии и Турции.

Автор: 

загранпаспорт (199) мошенничество (1220) паспорт (1179) ГМС (49) Науменко Наталья (13)


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В електронну чергу в посольство записатися неможливо. Місць просто нема. Все занято на два роки вперед.
Зато в ДП "Документ" записатися можна і зробити все втричі дорожче, зате швидко.
І як так виходить?
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11.04.2024 17:00 Ответить
так завжди було, з моменту створенні цієї годівнички...стосовно втричі думаю ти перебільшуєш, пам'ятаю я в 2016 році "закордонний" робив то заплативши +200 грн був шокований високим рівнем сервісу в порівнння з міграційним відділом...
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11.04.2024 17:09 Ответить
До сервісу ніяких претензій. Більше того, велика дяка персоналу ДП "Документ" в Кельні, що пахають як трактори.
А щодо ціни.. точні цифри не памʼятаю, але в посольстві оформити паспорт набагато дешевше виходить. Ліньки зараз лізти шукати ціни.
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11.04.2024 17:17 Ответить
але в посольстві оформити паспорт набагато дешевше виходить.
-------------------
отожбо
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11.04.2024 19:55 Ответить
що пахають як трактори.
-------------
бгг
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11.04.2024 19:57 Ответить
я стикався лише раз і думаю що вибір сервісанта залежить від платоспроможності клієнта... бо "набагато дешевше" це все ж суб'єктивна характеристика...
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11.04.2024 22:38 Ответить
Співробітники амбасад самі і заздалегідь формують електронні черги до своїх послуг. Роками можете намагатися записатися - не вдасться. Це і є держава Україна - якщо не виходить щось вкрасти напряму, поставлять тисячі співгромадян раком перед собою і будуть нещадно драти. Гроші з повітря, кожен крок. Це Україна так "заохочує" своїх громадян до повернення...
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11.04.2024 18:05 Ответить
ДМС відписується від скарг. До цього мають бути причетні співробітники, які мають доступ до системи, бо можуть видавати записи на ім'я, яке просиш. Для цього теоретично треба скасувати запис і в той же час оформити новий. Але враховуючи той факт, що дуже багато людей постійно моніторять сайт на наявність вільних записів, зробити це можливо тільки при втручанні в систему.
Особисто подавав скаргу в ДМС за продаж вільних місць, з вказанням данних правопорушників - отримав відписку, що ще не наші співробітники!
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11.04.2024 18:07 Ответить
 
 