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Новости Война
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В 47 прифронтовых населенных пунктах Харьковщины объявлена принудительная эвакуация семей с детьми

евакуація

Речь идет о населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

"Только что на Совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах", - отметил он.

Речь идет только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.

По информации ОВА, в этих населенных пунктах проживают 182 ребенка.

"Города Харькова это решение не касается. Уже определены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей", - добавил Синегубов.

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Автор: 

Харьковщина (5577) эвакуация (2068)


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А чого примусової евакуації людей з прикордонних регіонів не було перед 24.02.2022? Де той ****, той дебіл-відосік був з його зверненням?!
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11.04.2024 17:34 Ответить
Він тоді оманське кацапське бабло відпрацьовував і зараз робить те саме...
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11.04.2024 18:36 Ответить
Ви ще спробуйте їх евакуювати !
В Авдіївці сотні людей сиділи до останнього, сім'ї з дітьми в тому числі.
Дехто таки дочекався "визволителів" і потрапив у рашаТВ ...
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11.04.2024 18:48 Ответить
Ті ще переселенці, маю вам сказати. Окрема каста і мова у них не російська, а харківська, як вони нагло заявляють.
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12.04.2024 08:13 Ответить
 
 