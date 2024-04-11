В 47 прифронтовых населенных пунктах Харьковщины объявлена принудительная эвакуация семей с детьми
Речь идет о населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.
"Только что на Совете обороны области приняли решение о принудительной эвакуации семей с детьми в 47 прифронтовых населенных пунктах", - отметил он.
Речь идет только о близких к границе с РФ населенных пунктах Харьковского, Богодуховского и Изюмского районов.
По информации ОВА, в этих населенных пунктах проживают 182 ребенка.
"Города Харькова это решение не касается. Уже определены маршруты эвакуации и забронированы места временного проживания людей", - добавил Синегубов.
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