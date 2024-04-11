Заморозка войны и отказ от ядерного оружия: Турция предлагает Украине и РФ проект нового "мирного договора"
Турция при посредничестве Реджепа Тайипа Эрдогана подготовила проект "мирного договора" по переговорам между Украиной и Россией, цель которого - заморозить войну до 2040 года. "Мирный план" Анкары уже получили президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Новая-Европа"
Редакции удалось узнать о существовании нового проекта договора, который, по мнению Турции, заморозит войну между Россией и Украиной. Согласно источнику, познакомившемуся с документом, он продвигается при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана и является инициативой турецкой стороны.
Источник утверждает, что текст документа в данный момент есть у всех трех сторон, то есть у Турции, России и Украины.
Проект основан на документах первых переговоров в Стамбуле, также часть формулировок мая 2022 года вошла в новый текст.
Мирную инициативу может поддержать ряд европейских политиков, ее также будут предлагать для поддержки отдельным странам Глобального Юга.
"Мирный план" Турции
Согласно документу "мирный план" Турции предполагает:
- Взаимное обязательство США и России о неприменении ни при каких условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3), причем при невозможности одностороннего выхода из него в будущем.
- Запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства.
- Замораживание войны по существующей линии фронта.
- Обязательства провести в 2040 году референдумы: общеукраинский о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумы под международным контролем во всех украинских территориях, аннексированных на момент заморозки войны Россией.
- Гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.
- Обмен пленными по формуле "всех на всех"
- Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз.
Издание "Новая-Европа" считает, что вероятность принятия этого проекта договора остается невысокой. Это уже минимум девятый проект подобного рода.
Издание напомнило, что украинская "формула мира", разработанная в 2022 году, включала в себя 10 пунктов. Многие из них не совпадают с новым проектом мирного договора. К примеру, в "формуле" есть обязательства вывести российские войска и зафиксировать окончание войны.
Также президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году называл два основных условиях для мира: возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе и вывод российских войск, включая Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года.
В поддержку продвижения украинской "формулы мира" в 2023–2024 годах были организованы несколько саммитов в странах т. н. Глобального Юга. Очередное такое мероприятие должно состояться в Швейцарии в середине июня.
В китайском мирном плане тоже были пункты, не предусмотренные в новом проекте: уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета Холодной войны, прекращение односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, а создают новые.
"Тем не менее, сам факт его появления свидетельствует о том, что международное сообщество и отдельные страны продолжают предпринимать усилия для того, чтобы найти способ закончить войну", - добавляет издание "Новая Европа".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Реджеп, іди на ..уй.
А не йшов би ти зі своїми ініціативами.
От турок.