Заморозка войны и отказ от ядерного оружия: Турция предлагает Украине и РФ проект нового "мирного договора"

Турция при посредничестве Реджепа Тайипа Эрдогана подготовила проект "мирного договора" по переговорам между Украиной и Россией, цель которого - заморозить войну до 2040 года. "Мирный план" Анкары уже получили президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Новая-Европа"

Редакции удалось узнать о существовании нового проекта договора, который, по мнению Турции, заморозит войну между Россией и Украиной. Согласно источнику, познакомившемуся с документом, он продвигается при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана и является инициативой турецкой стороны.

Источник утверждает, что текст документа в данный момент есть у всех трех сторон, то есть у Турции, России и Украины.

Проект основан на документах первых переговоров в Стамбуле, также часть формулировок мая 2022 года вошла в новый текст.

Мирную инициативу может поддержать ряд европейских политиков, ее также будут предлагать для поддержки отдельным странам Глобального Юга.

"Мирный план" Турции

Согласно документу "мирный план" Турции предполагает:

Взаимное обязательство США и России о неприменении ни при каких условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3), причем при невозможности одностороннего выхода из него в будущем.

Запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства.

Замораживание войны по существующей линии фронта.

Обязательства провести в 2040 году референдумы: общеукраинский о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумы под международным контролем во всех украинских территориях, аннексированных на момент заморозки войны Россией.

Гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.

Обмен пленными по формуле "всех на всех"

Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз.

Издание "Новая-Европа" считает, что вероятность принятия этого проекта договора остается невысокой. Это уже минимум девятый проект подобного рода.

Издание напомнило, что украинская "формула мира", разработанная в 2022 году, включала в себя 10 пунктов. Многие из них не совпадают с новым проектом мирного договора. К примеру, в "формуле" есть обязательства вывести российские войска и зафиксировать окончание войны.

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Также президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году называл два основных условиях для мира: возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе и вывод российских войск, включая Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года.

В поддержку продвижения украинской "формулы мира" в 2023–2024 годах были организованы несколько саммитов в странах т. н. Глобального Юга. Очередное такое мероприятие должно состояться в Швейцарии в середине июня.

В китайском мирном плане тоже были пункты, не предусмотренные в новом проекте: уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета Холодной войны, прекращение односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, а создают новые.

"Тем не менее, сам факт его появления свидетельствует о том, что международное сообщество и отдельные страны продолжают предпринимать усилия для того, чтобы найти способ закончить войну", - добавляет издание "Новая Европа".