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Новости Война
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Заморозка войны и отказ от ядерного оружия: Турция предлагает Украине и РФ проект нового "мирного договора"

зеленський,ердоган

Турция при посредничестве Реджепа Тайипа Эрдогана подготовила проект "мирного договора" по переговорам между Украиной и Россией, цель которого - заморозить войну до 2040 года. "Мирный план" Анкары уже получили президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Новая-Европа"

Редакции  удалось узнать о существовании нового проекта договора, который, по мнению Турции, заморозит войну между Россией и Украиной. Согласно источнику, познакомившемуся с документом, он продвигается при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана и является инициативой турецкой стороны.

Источник утверждает, что текст документа в данный момент есть у всех трех сторон, то есть у Турции, России и Украины.

Проект основан на документах первых переговоров в Стамбуле, также часть формулировок мая 2022 года вошла в новый текст.

Мирную инициативу может поддержать ряд европейских политиков, ее также будут предлагать для поддержки отдельным странам Глобального Юга.

"Мирный план" Турции

Согласно документу "мирный план" Турции предполагает:

  •  Взаимное обязательство США и России о неприменении ни при каких условиях ядерного оружия, а также возобновление договора об ограничении стратегических вооружений (СНВ-3), причем при невозможности одностороннего выхода из него в будущем.
  •  Запрет на вмешательство во внутренние дела другой страны любым способом, который может вызвать дестабилизацию ее правительства.
  •  Замораживание войны по существующей линии фронта.
  •  Обязательства провести в 2040 году референдумы: общеукраинский о внешнеполитическом курсе страны, а также референдумы под международным контролем во всех украинских территориях, аннексированных на момент заморозки войны Россией.
  •  Гарантии внеблокового статуса Украины до 2040 года.
  • Обмен пленными по формуле "всех на всех"
  •  Россия не возражает против вступления Украины в Евросоюз.

Издание "Новая-Европа" считает, что вероятность принятия этого проекта договора остается невысокой. Это уже минимум девятый проект подобного рода.

Издание напомнило, что украинская "формула мира", разработанная в 2022 году, включала в себя 10 пунктов. Многие из них не совпадают с новым проектом мирного договора. К примеру, в "формуле" есть обязательства вывести российские войска и зафиксировать окончание войны.

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Также президент Украины Владимир Зеленский в 2023 году называл два основных условиях для мира: возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Черном и Азовском морях и Керченском проливе и вывод российских войск, включая Черноморский флот, со всей территории Украины в пределах границ 1991 года.

В поддержку продвижения украинской "формулы мира" в 2023–2024 годах были организованы несколько саммитов в странах т. н. Глобального Юга. Очередное такое мероприятие должно состояться в Швейцарии в середине июня.

В китайском мирном плане тоже были пункты, не предусмотренные в новом проекте: уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета Холодной войны, прекращение односторонних санкций, которые не решают текущие проблемы, а создают новые.

"Тем не менее, сам факт его появления свидетельствует о том, что международное сообщество и отдельные страны продолжают предпринимать усилия для того, чтобы найти способ закончить войну", - добавляет издание "Новая Европа".

Автор: 

россия (95420) Турция (3376) Украина (44927) Эрдоган Реджеп Тайип (894) переговоры с Россией (954)


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Топ комментарии
+63
"Гарантії позаблокового статусу України до 2040 року."

Реджеп, іди на ..уй.
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11.04.2024 17:05
+43
Договір передбачає взаємні поступки, цікаво, а на які поступки має піти рабсія? Бо з даного тексту, Україна має погодитись майже на всі вимоги
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11.04.2024 17:06
+29
По лінії розмежування ?
А не йшов би ти зі своїми ініціативами.
От турок.
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11.04.2024 17:05
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додайте в цей план референдум за незалежний Курдистан на території всіх держав де проживають курди .
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11.04.2024 22:20 Ответить
Эрдоган - это троянский конь.... сидит на двух стульях.
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11.04.2024 23:15 Ответить
Всем желающим воевать до победного конца ( особенно, кто пишет под иностранными флагами и пенсам после 60 которые бурятов бояться),, канистру бензина в руки и на площадь ( не буду писать про посольство это уже терроризм), и докажите преданность своим идеалам! На Цензоре патриотов много, но все хотят чтобы воевал вместо него Петя!
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12.04.2024 03:14 Ответить
Я так розумію,що Ви також підтримуєте цей проект? Є ще один,який передбачає відведення всіх українських військ на правобережжя,а також визнання Закарпаття угорським,я думаю,що і цей проект Вас влаштовує,якби не стріляли,іще не забутись подивитись всім уйо...м в ОЧІ!!!
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03.07.2024 20:59 Ответить
А каністру з бензином можете взяти самі і не забутись прихватити з собою 73% **якби не порохів**!!!
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03.07.2024 21:01 Ответить
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