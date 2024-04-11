Венгрия хочет ввести новые ограничения на импорт продукции из Украины, - министр сельского хозяйства Надь

Правительство Венгрии намерено ввести новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы оградить отечественных фермеров от рыночных колебаний.

Об этом в четверг заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает Цензор.НЕТ со ссылкойна Укринформ.

Надь заявил, что решение ЕС разрешить беспошлинный импорт из Украины в 2022 году, чтобы помочь удержать экономику страны после вторжения России, привело к "значительному избытку предложения и значительно более низким ценам" на европейском сельскохозяйственном рынке.

Он обвинил ЕС и его исполнительную комиссию в неспособности защитить европейских фермеров, которые не смогли конкурировать с более дешевым импортом, и заявил, что Венгрия будет принимать дополнительные защитные меры "в пределах своей национальной компетенции".

По его словам, правительство приняло план из пяти пунктов для помощи фермерам, включая требование к продавцам и логистическим компаниям отчитываться правительству о запрещенных продуктах, ввезенных через Украину, независимо от страны происхождения.

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Надь добавил, что под ограничения также будут подпадать продукты переработки, изготовленные из украинского зерна.

Как сообщалось, в прошлом году Венгрия ввела запрет на импорт 24 украинских сельскохозяйственных продуктов, но заявила, что разрешит их перемещение через свою территорию. Запрет касался зерновых, масличных культур, муки, растительного масла и некоторых мясных продуктов. В прошлом месяце правительство изъяло из списка украинский натуральный мед.

Страны ЕС и Европарламент 8 апреля предварительно согласовали более жесткие ограничения на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины, включая мясо птицы, сахар и кукурузу.

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