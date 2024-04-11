Венгрия хочет ввести новые ограничения на импорт продукции из Украины, - министр сельского хозяйства Надь
Правительство Венгрии намерено ввести новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы оградить отечественных фермеров от рыночных колебаний.
Об этом в четверг заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает Цензор.НЕТ со ссылкойна Укринформ.
Надь заявил, что решение ЕС разрешить беспошлинный импорт из Украины в 2022 году, чтобы помочь удержать экономику страны после вторжения России, привело к "значительному избытку предложения и значительно более низким ценам" на европейском сельскохозяйственном рынке.
Он обвинил ЕС и его исполнительную комиссию в неспособности защитить европейских фермеров, которые не смогли конкурировать с более дешевым импортом, и заявил, что Венгрия будет принимать дополнительные защитные меры "в пределах своей национальной компетенции".
По его словам, правительство приняло план из пяти пунктов для помощи фермерам, включая требование к продавцам и логистическим компаниям отчитываться правительству о запрещенных продуктах, ввезенных через Украину, независимо от страны происхождения.
Надь добавил, что под ограничения также будут подпадать продукты переработки, изготовленные из украинского зерна.
Как сообщалось, в прошлом году Венгрия ввела запрет на импорт 24 украинских сельскохозяйственных продуктов, но заявила, что разрешит их перемещение через свою территорию. Запрет касался зерновых, масличных культур, муки, растительного масла и некоторых мясных продуктов. В прошлом месяце правительство изъяло из списка украинский натуральный мед.
Страны ЕС и Европарламент 8 апреля предварительно согласовали более жесткие ограничения на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины, включая мясо птицы, сахар и кукурузу.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тому що йібані ******* наш мед тупо перепаковують і барижать ним далі по ЄС.
вважаю що в якості відповідних санкцій варто обмежети йовбакам постачання нашого меду.
"хай сечу п'ють"(с)
Если украинские фермеры используют предоставленные им льготы, может быть снижение или вообще отсутствие ввозной пошлины, лишь для того чтобы демпинговать на рынке страны пускающей на свой рынок, то при чем тут "тіло пораненої України"?
Нам таких сусідів нах не надь!