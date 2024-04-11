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Венгрия хочет ввести новые ограничения на импорт продукции из Украины, - министр сельского хозяйства Надь

Міністр сільського господарства Угорщини Іштван Надь

Правительство Венгрии намерено ввести новые ограничения на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, чтобы оградить отечественных фермеров от рыночных колебаний.

Об этом в четверг заявил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, передает Цензор.НЕТ со ссылкойна Укринформ.

Надь заявил, что решение ЕС разрешить беспошлинный импорт из Украины в 2022 году, чтобы помочь удержать экономику страны после вторжения России, привело к "значительному избытку предложения и значительно более низким ценам" на европейском сельскохозяйственном рынке.

Он обвинил ЕС и его исполнительную комиссию в неспособности защитить европейских фермеров, которые не смогли конкурировать с более дешевым импортом, и заявил, что Венгрия будет принимать дополнительные защитные меры "в пределах своей национальной компетенции".

По его словам, правительство приняло план из пяти пунктов для помощи фермерам, включая требование к продавцам и логистическим компаниям отчитываться правительству о запрещенных продуктах, ввезенных через Украину, независимо от страны происхождения.

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Надь добавил, что под ограничения также будут подпадать продукты переработки, изготовленные из украинского зерна.

Как сообщалось, в прошлом году Венгрия ввела запрет на импорт 24 украинских сельскохозяйственных продуктов, но заявила, что разрешит их перемещение через свою территорию. Запрет касался зерновых, масличных культур, муки, растительного масла и некоторых мясных продуктов. В прошлом месяце правительство изъяло из списка украинский натуральный мед.

Страны ЕС и Европарламент 8 апреля предварительно согласовали более жесткие ограничения на импорт некоторых видов сельскохозяйственной продукции из Украины, включая мясо птицы, сахар и кукурузу.

Также читайте: В ЕС согласовали ограничения на импорт агропродукции из Украины

Автор: 

Венгрия (1936) сельское хозяйство (332) эмбарго (226)


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Топ комментарии
+8
"Минулого місяця уряд вилучив зі списку український натуральний мед."

тому що йібані ******* наш мед тупо перепаковують і барижать ним далі по ЄС.

вважаю що в якості відповідних санкцій варто обмежети йовбакам постачання нашого меду.

"хай сечу п'ють"(с)
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11.04.2024 17:15
+4
шакали збіглися рвати шматки з тіла пораненої України
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11.04.2024 18:00
+3
Щоб ви потруїлися продуктами своїх фермерів!!
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11.04.2024 18:12
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Правила форума Совет форумчан
"Минулого місяця уряд вилучив зі списку український натуральний мед."

тому що йібані ******* наш мед тупо перепаковують і барижать ним далі по ЄС.

вважаю що в якості відповідних санкцій варто обмежети йовбакам постачання нашого меду.

"хай сечу п'ють"(с)
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11.04.2024 17:15 Ответить
Їх законне право визначати що і скільки купувати. Торгівля - це взаємовигідне співробітництво, вигідно, то купуєш і навпаки. Не бачу проблеми.
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11.04.2024 17:26 Ответить
Якась асоціація виробників с\г\продукції гучно заявила, що Україна втратить ярд зелені від правил 8 квітня. Втратять тільки сірі експортери від обірваного експорту.
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11.04.2024 17:38 Ответить
шакали збіглися рвати шматки з тіла пораненої України
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11.04.2024 18:00 Ответить
Ник твой вроде как должен указывать на то, что ты что-то шаришь в рынке, знаешь как это работает, ну и т.д.
Если украинские фермеры используют предоставленные им льготы, может быть снижение или вообще отсутствие ввозной пошлины, лишь для того чтобы демпинговать на рынке страны пускающей на свой рынок, то при чем тут "тіло пораненої України"?
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11.04.2024 18:23 Ответить
Дякуємо партнерам з ЄС!
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11.04.2024 18:07 Ответить
Щоб ви потруїлися продуктами своїх фермерів!!
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11.04.2024 18:12 Ответить
Пора рассмотреть вопрос: Почему не перекрыт нефтепровод из России в Венгрию? Пора вводить санкци
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11.04.2024 18:29 Ответить
Надь!
Нам таких сусідів нах не надь!
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11.04.2024 18:31 Ответить
кругом засада и выхода не видно о слова вообще
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11.04.2024 20:43 Ответить
 
 