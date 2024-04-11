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Новости Война
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Макрон призывает ускорить переход к экономике войны и помогать Украине: Это геополитическая реальность, в которой мы еще долго будем жить

Президент Франції Емманюель Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул необходимость признать новую геополитическую реальность и ускорить переход к "экономике войны", чтобы и дальше поддерживать Украину и укреплять обороноспособность Европы.

Об этом он заявил, закладывая первый камень завода по производству пороха в Бержераке, близ Бордо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это необходимо, чтобы выстоять, чтобы поставлять оружие Украине, чтобы она могла сопротивляться. Я убежден, что это геополитическая реальность, в которой мы будем жить в долгосрочной перспективе. И важно помнить, что мир не остановится, если война закончится завтра", – сказал Макрон.

По его словам, массовое перевооружение в России будет продолжаться, военные расходы будут расти и по всей Европе.

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"Итак, мы на пути к долгосрочным геополитическим и геостратегическим изменениям, где оборонная промышленность будет играть все более важную роль. Вот почему усилия, которые мы прилагаем здесь, насущны. Мы должны действовать быстро, решительно и массово", - заявил французский президент.

По планам правительства, завод по производству порохов и взрывчатых веществ в Бержераке должен начать работу в 2025 году и сможет производить 1200 тонн пороха в год. У предприятия уже есть план заказов до 2030 года.

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Автор: 

Макрон Эмманюэль (1300)


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Топ комментарии
+5
Тому Франція рекордно закуповує газ у кацапів.
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11.04.2024 17:43
+3
Макрон уведи. війська допоможи Україні. не слухай того боневтік
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11.04.2024 17:46
+2
Чим допомагати, розмовами?
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11.04.2024 17:42
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ємануєль! ти, мій герой!
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11.04.2024 17:27 Ответить
Ви то будете жити. А ми - питання.
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11.04.2024 17:34 Ответить
Чим допомагати, розмовами?
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11.04.2024 17:42 Ответить
Тому Франція рекордно закуповує газ у кацапів.
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11.04.2024 17:43 Ответить
А як виробляти зброю щоб потім Україні передавати?

без газу ніяк така реалії буття
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11.04.2024 17:58 Ответить
Макрон уведи. війська допоможи Україні. не слухай того боневтік
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11.04.2024 17:46 Ответить
Не увєді, а ввєді Їх тут ще не бло
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11.04.2024 20:40 Ответить
Підприємство вже має план замовлень до 2030 року.

От кацапорылых.
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11.04.2024 18:08 Ответить
Макроша, тут уже ж*па, а вы все *издите, обсуждаете -

Журналіст Bild: В України закінчилися ракети до Patriot та Iris-T
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11.04.2024 18:12 Ответить
Журналіст Bild Юліан Рьопке, який відслідковує бойові дії в Україні.

https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/11/7450815/
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11.04.2024 18:14 Ответить
 
 