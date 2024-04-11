Макрон призывает ускорить переход к экономике войны и помогать Украине: Это геополитическая реальность, в которой мы еще долго будем жить
Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул необходимость признать новую геополитическую реальность и ускорить переход к "экономике войны", чтобы и дальше поддерживать Украину и укреплять обороноспособность Европы.
Об этом он заявил, закладывая первый камень завода по производству пороха в Бержераке, близ Бордо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Это необходимо, чтобы выстоять, чтобы поставлять оружие Украине, чтобы она могла сопротивляться. Я убежден, что это геополитическая реальность, в которой мы будем жить в долгосрочной перспективе. И важно помнить, что мир не остановится, если война закончится завтра", – сказал Макрон.
По его словам, массовое перевооружение в России будет продолжаться, военные расходы будут расти и по всей Европе.
"Итак, мы на пути к долгосрочным геополитическим и геостратегическим изменениям, где оборонная промышленность будет играть все более важную роль. Вот почему усилия, которые мы прилагаем здесь, насущны. Мы должны действовать быстро, решительно и массово", - заявил французский президент.
По планам правительства, завод по производству порохов и взрывчатых веществ в Бержераке должен начать работу в 2025 году и сможет производить 1200 тонн пороха в год. У предприятия уже есть план заказов до 2030 года.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
без газу ніяк така реалії буття
От кацапорылых.
Журналіст Bild: В України закінчилися ракети до Patriot та Iris-T
https://www.pravda.com.ua/news/2024/04/11/7450815/