Макрон призывает ускорить переход к экономике войны и помогать Украине: Это геополитическая реальность, в которой мы еще долго будем жить

Президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул необходимость признать новую геополитическую реальность и ускорить переход к "экономике войны", чтобы и дальше поддерживать Украину и укреплять обороноспособность Европы.

Об этом он заявил, закладывая первый камень завода по производству пороха в Бержераке, близ Бордо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это необходимо, чтобы выстоять, чтобы поставлять оружие Украине, чтобы она могла сопротивляться. Я убежден, что это геополитическая реальность, в которой мы будем жить в долгосрочной перспективе. И важно помнить, что мир не остановится, если война закончится завтра", – сказал Макрон.

По его словам, массовое перевооружение в России будет продолжаться, военные расходы будут расти и по всей Европе.

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"Итак, мы на пути к долгосрочным геополитическим и геостратегическим изменениям, где оборонная промышленность будет играть все более важную роль. Вот почему усилия, которые мы прилагаем здесь, насущны. Мы должны действовать быстро, решительно и массово", - заявил французский президент.

По планам правительства, завод по производству порохов и взрывчатых веществ в Бержераке должен начать работу в 2025 году и сможет производить 1200 тонн пороха в год. У предприятия уже есть план заказов до 2030 года.

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