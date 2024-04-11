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Новости
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На Закарпатье пограничники задержали пятерых мужчин, которые пытались попасть в Румынию как волонтеры благотворительной организации "Красный Крест"

ухилянти

На Закарпатье пограничники обнаружили пятерых граждан Украины, которые собирались пересекать границу по сфальсифицированным документам благотворительной организации "Красный Крест".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Западное региональное управление ГНСУ.

В ходе реализации информации, предоставленной оперативниками отряда, на контрольном посту недалеко от границы с Румынией наряд остановил для проверки пятерых мужчин.

Двое жителей Донетчины и трое выходцев из Киевской, Херсонской и Николаевской областей сообщили, что едут в пункт пропуска "Дьяково" с целью пересечения границы с Румынией. В качестве основания для выезда за границу в период действия правового режима военного положения мужчины предоставили волонтерские удостоверения и сказали, что следуют за гуманитарной помощью. В ходе проверки документов пограничники обнаружили, что предоставленные удостоверения поддельные.

По факту выявления признаков преступлений, предусмотренных ст. 358, 332 и 445 УКУ, пограничники сообщили сотрудникам Нацполиции и передали им "волонтеров".

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Автор: 

Госпогранслужба (6395) уклонисты (816) Закарпатская область (2581)


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Топ комментарии
+1
червоні худі по 4000$ за штуку.
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11.04.2024 17:31
+1
"Червоний хрест" ж не попадає під бронь).Чому "Червоний хрест",а не "Зелений цирк"?
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11.04.2024 17:37
+1
тобто, п'ять чуваків, в тих нарядах переходили пішки кордон?
взагалі, чорти не лякані!
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11.04.2024 17:44
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Интересная задумка у тех мошенников которые продали им липовые ксивы Красного креста
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11.04.2024 17:29 Ответить
червоні худі по 4000$ за штуку.
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11.04.2024 17:31 Ответить
Хоча б якась індульгенція перед Богом. Зробили більш помітними для "рятівників".
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11.04.2024 17:47 Ответить
Червоний?...

GOOGLE - Який колір є Доповняльним до зеленого?

Доповняльним кольором до зеленого є червоний.
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11.04.2024 17:33 Ответить
"Червоний хрест" ж не попадає під бронь).Чому "Червоний хрест",а не "Зелений цирк"?
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11.04.2024 17:37 Ответить
тобто, п'ять чуваків, в тих нарядах переходили пішки кордон?
взагалі, чорти не лякані!
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11.04.2024 17:44 Ответить
Так вони ж не через Тису, а через пункт пропуску...
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11.04.2024 18:48 Ответить
Хоч би пару дівчат для маскування взяли. Думаю, питань виникло б менше. А так - п'ятеро осіб і всі призовного віку. Прямують до Румунії. Жінок, та і взагалі осіб за 60 серед них немає. Може взагалі документи були зроблені відмінно, але пацанів просто взяли на понт і розкололи. Прикордонники ж теж не лохи.
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11.04.2024 18:56 Ответить
То не волонтери, то валантьори!
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11.04.2024 18:36 Ответить


- Я дружинник. А вы?
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11.04.2024 19:16 Ответить
Пом'янемо...
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11.04.2024 20:49 Ответить
 
 