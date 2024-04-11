На Закарпатье пограничники задержали пятерых мужчин, которые пытались попасть в Румынию как волонтеры благотворительной организации "Красный Крест"

На Закарпатье пограничники обнаружили пятерых граждан Украины, которые собирались пересекать границу по сфальсифицированным документам благотворительной организации "Красный Крест".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Западное региональное управление ГНСУ.

В ходе реализации информации, предоставленной оперативниками отряда, на контрольном посту недалеко от границы с Румынией наряд остановил для проверки пятерых мужчин.

Двое жителей Донетчины и трое выходцев из Киевской, Херсонской и Николаевской областей сообщили, что едут в пункт пропуска "Дьяково" с целью пересечения границы с Румынией. В качестве основания для выезда за границу в период действия правового режима военного положения мужчины предоставили волонтерские удостоверения и сказали, что следуют за гуманитарной помощью. В ходе проверки документов пограничники обнаружили, что предоставленные удостоверения поддельные.

По факту выявления признаков преступлений, предусмотренных ст. 358, 332 и 445 УКУ, пограничники сообщили сотрудникам Нацполиции и передали им "волонтеров".

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