Украина и Словакия договорились отменить ограничения на украинскую агропродукцию, - Шмыгаль

Украина договорилась со Словакией обработать скорейшую отмену односторонних ограничений на украинскую аграрную продукцию.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам украино-словацких переговоров в Михайловцах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Договорились также со словацкой стороной проработать скорейшую отмену односторонних ограничений на украинскую агропродукцию. Работа в этом направлении продолжается интенсивно и надеемся скоро получить результаты. Также сегодня уделили этому значительное внимание и время", - заявил глава правительства.

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По его словам, в целом межправительственные консультации были результативными и конструктивными.