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Украина и Словакия договорились отменить ограничения на украинскую агропродукцию, - Шмыгаль

Прем’єр-міністр Денис Шмигаль

Украина договорилась со Словакией обработать скорейшую отмену односторонних ограничений на украинскую аграрную продукцию.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам украино-словацких переговоров в Михайловцах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Договорились также со словацкой стороной проработать скорейшую отмену односторонних ограничений на украинскую агропродукцию. Работа в этом направлении продолжается интенсивно и надеемся скоро получить результаты. Также сегодня уделили этому значительное внимание и время", - заявил глава правительства.

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По его словам, в целом межправительственные консультации были результативными и конструктивными.

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сельское хозяйство (332) Словакия (976) экспорт (876) Шмыгаль Денис (2680)


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А, десь тут завили від зради уйопіщні поляки, які так старалися сколотити антиукраїнську аграрну коаліцію у ЄС, і щось пішло не так: то країни Балтії послали їх нахєр, то Чехи, то Румуни з Болгарами, а тепер і Словаки.
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11.04.2024 18:46 Ответить
Та бреше він: брехня у шмигалів-зеленських уведена в ранг державної політики. Завтра буде заперечення словацької сторони, що нічого подібного погоджено не було.
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11.04.2024 20:43 Ответить
ось вам і ФІцо....
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11.04.2024 22:45 Ответить
 
 