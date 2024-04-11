Украина и Словакия договорились отменить ограничения на украинскую агропродукцию, - Шмыгаль
Украина договорилась со Словакией обработать скорейшую отмену односторонних ограничений на украинскую аграрную продукцию.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль по результатам украино-словацких переговоров в Михайловцах, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Договорились также со словацкой стороной проработать скорейшую отмену односторонних ограничений на украинскую агропродукцию. Работа в этом направлении продолжается интенсивно и надеемся скоро получить результаты. Также сегодня уделили этому значительное внимание и время", - заявил глава правительства.
По его словам, в целом межправительственные консультации были результативными и конструктивными.
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Super Gut
показать весь комментарий11.04.2024 18:46 Ответить Мне нравится 2
Ярема Стогін #518708
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MrStepanovM
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