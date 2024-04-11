Украина имеет право наносить ответные удары по объектам на территории России, - президент Латвии Ринкевичс

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Украина имеет законное право наносить ответные удары по объектам на территории России.

Об этом он написал в соцсети Х, комментируя очередную атаку на украинскую критическую инфраструктуру, передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает разрушать украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру. Украине нужно больше средств ПВО. В то же время Украина имеет законное право наносить ответные удары по нефтеперерабатывающим заводам, военным и энергетическим объектам на российской территории, поскольку российские атаки продолжаются", - подчеркнул лидер Латвии.

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