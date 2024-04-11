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Новости Война
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Украина имеет право наносить ответные удары по объектам на территории России, - президент Латвии Ринкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Украина имеет законное право наносить ответные удары по объектам на территории России.

Об этом он написал в соцсети Х, комментируя очередную атаку на украинскую критическую инфраструктуру, передает Цензор.НЕТ.

"Россия продолжает разрушать украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру. Украине нужно больше средств ПВО. В то же время Украина имеет законное право наносить ответные удары по нефтеперерабатывающим заводам, военным и энергетическим объектам на российской территории, поскольку российские атаки продолжаются", - подчеркнул лидер Латвии.

Читайте также: Украинцы воюют за нашу свободу и независимость. В этой войне РФ должна потерпеть стратегическое поражение, - министр обороны Латвии Спрудс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс про обстріл України

Автор: 

Латвия (1331) Ринкевичс Эдгарс (143)


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Топ комментарии
+4
Pulse of Ukraine

@PulseOfUkraine

Россия разрушила полностью Трипольскую ТЭС. Все работники живы, это главное. Многие задаются вопросами почему не зимой разрушали, а когда на улице стала плюсовая температура, для себя я нашел несколько версий: 1. Самое банальное показать превосходство и бессилия от дальнейшего сопротивления. 2. Спровоцировать мирное населения Украины бежать в Европу, с целью создать там дополнительные проблемы и нагрузки на страны от потока беженцев. 3. Когда они это делали зимой со всех утюгов были крики про Акт геноцида и нарушения конвенций, сейчас же на западе все язык засунули в одно место. Молчу уже про импотентные организации типо ООН... P.s Отдельный привет администрации США, ну что там по гражданским объектам?
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11.04.2024 18:31
+3
Сьогодні черговий раз було видно бездіяльність зевлади по захисту стратегічно надважливих інфраструктурних об 'єктів
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11.04.2024 18:17
+2
і що, Байден не спростовувтиме? А його підлеглих спитають щось на предмет права України бити по касапських НПЗ?

Раптом що: нагадаю, що позавчора https://www.ponomaroleg.com/chto-govoril-i-chego-ne-govoril-ministr-oborony-ostin/ Остін говорив, що ЗСУ краще зосередитись на ударах по військовій інфраструктурі на території ворога; а удари по НПЗ можуть некритично підвищити ціни на енергоносії .
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11.04.2024 18:20
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Правила форума Совет форумчан
Зараз зебіли та фсбешні тролі почнуть виправдовувати гнілу зелену владу фейками про те, що їй хтось забороняє бити по росії, а то б вони потужно та незламно давноби асфальтом закидали
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11.04.2024 18:13 Ответить
73% підтерлися тим, що з великими жертвами невелика частина суспільства у 2013-2014р вибила владу з рук бандитів. Тепер брати знову для тих 73%?
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11.04.2024 18:42 Ответить
Сьогодні черговий раз було видно бездіяльність зевлади по захисту стратегічно надважливих інфраструктурних об 'єктів
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11.04.2024 18:17 Ответить
і що, Байден не спростовувтиме? А його підлеглих спитають щось на предмет права України бити по касапських НПЗ?

Раптом що: нагадаю, що позавчора https://www.ponomaroleg.com/chto-govoril-i-chego-ne-govoril-ministr-oborony-ostin/ Остін говорив, що ЗСУ краще зосередитись на ударах по військовій інфраструктурі на території ворога; а удари по НПЗ можуть некритично підвищити ціни на енергоносії .
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11.04.2024 18:20 Ответить
Що має Байден спростовувати? Просто шиза якась! Може це таким як ви треба надати докази про те що існує заборона?
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11.04.2024 18:25 Ответить
Може Байден ще і Ермака з Таторовим призначив та забороняє їх звільнити?
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11.04.2024 18:32 Ответить
та отож
Але що ж ти доведеш упоротим зебілам? Чи трампістам? Хоча: і ті, і ті - споживачі популізму.
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11.04.2024 19:09 Ответить
Було б тіко чим. Нам би ATACAMSів, TAURUSів, TOMAHAWKів.
Дронами багато не відповіси
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11.04.2024 18:21 Ответить
Pulse of Ukraine

@PulseOfUkraine

Россия разрушила полностью Трипольскую ТЭС. Все работники живы, это главное. Многие задаются вопросами почему не зимой разрушали, а когда на улице стала плюсовая температура, для себя я нашел несколько версий: 1. Самое банальное показать превосходство и бессилия от дальнейшего сопротивления. 2. Спровоцировать мирное населения Украины бежать в Европу, с целью создать там дополнительные проблемы и нагрузки на страны от потока беженцев. 3. Когда они это делали зимой со всех утюгов были крики про Акт геноцида и нарушения конвенций, сейчас же на западе все язык засунули в одно место. Молчу уже про импотентные организации типо ООН... P.s Отдельный привет администрации США, ну что там по гражданским объектам?
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11.04.2024 18:31 Ответить
Чому не в зимку? Тому що ще в зимку в нас була керована військовими армія, а зараз вже ні.
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11.04.2024 18:34 Ответить
не має а зобов'язана наносити удари , цивілізації менше роботи залишиться
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11.04.2024 18:43 Ответить
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11.04.2024 19:04 Ответить
 
 