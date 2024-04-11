Украина имеет право наносить ответные удары по объектам на территории России, - президент Латвии Ринкевичс
Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что Украина имеет законное право наносить ответные удары по объектам на территории России.
Об этом он написал в соцсети Х, комментируя очередную атаку на украинскую критическую инфраструктуру, передает Цензор.НЕТ.
"Россия продолжает разрушать украинскую гражданскую энергетическую инфраструктуру. Украине нужно больше средств ПВО. В то же время Украина имеет законное право наносить ответные удары по нефтеперерабатывающим заводам, военным и энергетическим объектам на российской территории, поскольку российские атаки продолжаются", - подчеркнул лидер Латвии.
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Раптом що: нагадаю, що позавчора https://www.ponomaroleg.com/chto-govoril-i-chego-ne-govoril-ministr-oborony-ostin/ Остін говорив, що ЗСУ краще зосередитись на ударах по військовій інфраструктурі на території ворога; а удари по НПЗ можуть некритично підвищити ціни на енергоносії .
Але що ж ти доведеш упоротим зебілам? Чи трампістам? Хоча: і ті, і ті - споживачі популізму.
Дронами багато не відповіси
@PulseOfUkraine
Россия разрушила полностью Трипольскую ТЭС. Все работники живы, это главное. Многие задаются вопросами почему не зимой разрушали, а когда на улице стала плюсовая температура, для себя я нашел несколько версий: 1. Самое банальное показать превосходство и бессилия от дальнейшего сопротивления. 2. Спровоцировать мирное населения Украины бежать в Европу, с целью создать там дополнительные проблемы и нагрузки на страны от потока беженцев. 3. Когда они это делали зимой со всех утюгов были крики про Акт геноцида и нарушения конвенций, сейчас же на западе все язык засунули в одно место. Молчу уже про импотентные организации типо ООН... P.s Отдельный привет администрации США, ну что там по гражданским объектам?