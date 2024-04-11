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Словакия готова сотрудничать с Украиной в военной сфере "на коммерческой базе" - Фицо

роберт,фіцо

Словакия готова к сотрудничеству с Украиной в военной сфере "на коммерческой базе".

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы говорили и о сотрудничестве в военной сфере, где мы предлагаем большую помощь в сфере разминирования. И здесь речь не об экспертизе, а о конкретных машинах разминирования. Идет большая дискуссия о специальных машинах, которые могут использоваться именно с такой целью. Мы хотим помогать. Помогать также и в обучении, в подготовке персонала, обслуживающего такие машины", - пояснил премьер.

Также, по его словам, "на коммерческой базе" Словакия готова сотрудничать с Украиной и в военной сфере.

Читайте также: Словакия хочет быть доброй и дружественной страной-соседкой Украины, - Фицо

Автор: 

международное сотрудничество (70) Словакия (976) Украина (44927)


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Топ комментарии
+3
Словаччина бажає тільки наживатись на війні..
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11.04.2024 18:41
+3
Лучшие друзья девушек - бриллианты, курва !
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11.04.2024 18:50
+3
Фіца, люди кажуть, у чехів зброярка на порядок краща.
Та ще й за ті самі 💸💰

Замовлення для ЗСУ мають одержувати тільки країни-друзі України!
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11.04.2024 18:55
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Словаччина бажає тільки наживатись на війні..
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11.04.2024 18:41 Ответить
Лучшие друзья девушек - бриллианты, курва !
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11.04.2024 18:50 Ответить
Фіца, люди кажуть, у чехів зброярка на порядок краща.
Та ще й за ті самі 💸💰

Замовлення для ЗСУ мають одержувати тільки країни-друзі України!
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11.04.2024 18:55 Ответить
У кредит можна
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11.04.2024 18:41 Ответить
на сто років, без процентів, наприкінці списати... 🤣
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11.04.2024 18:51 Ответить
Вас расстрелять тоже на коммерческой основе?
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11.04.2024 18:43 Ответить
Фіццо не дурний, він бачив як на комерційній базі працював Шредер з РФ і подумав що він з Україною можуть мати подібні стосунки. Інколи мул з золотом робить більше справи ніж ціле професійне військо.
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11.04.2024 18:51 Ответить
Фіца - дурний!
Зараз у світі бум ВПК і буде жорстка конкуренція, яку словацькі сюзани не витримають
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11.04.2024 18:57 Ответить
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11.04.2024 18:55 Ответить
А може перенесемо бойові дії на їх теріторію і ліпше ми будемо допомогати їм на комерційній основі?
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11.04.2024 19:10 Ответить
Давно вже потрібно було так ставити питання. Ми створюємо проблеми на 10 млрд. Але можна відкупитись зброєю на 5. Плюс ви запускаєте свій ВПК, що в принципі відіб'ється. Будуть нас матюкати, будемо нерукопожатими. Але живими. І зі зброєю.
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11.04.2024 20:00 Ответить
Похоже совковое оружие на остатке что, уже в Африку не толкнёшь---ну вот решил чуть продать. Смотря конечно что. Нужное вынуждено купим, а хлам пусть на запчасти как бонус взять.
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11.04.2024 20:51 Ответить
 
 