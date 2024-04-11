Словакия готова сотрудничать с Украиной в военной сфере "на коммерческой базе" - Фицо

Словакия готова к сотрудничеству с Украиной в военной сфере "на коммерческой базе".

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы говорили и о сотрудничестве в военной сфере, где мы предлагаем большую помощь в сфере разминирования. И здесь речь не об экспертизе, а о конкретных машинах разминирования. Идет большая дискуссия о специальных машинах, которые могут использоваться именно с такой целью. Мы хотим помогать. Помогать также и в обучении, в подготовке персонала, обслуживающего такие машины", - пояснил премьер.

Также, по его словам, "на коммерческой базе" Словакия готова сотрудничать с Украиной и в военной сфере.

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