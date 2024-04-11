Глава МИД Эстонии Цахкна призвал "не драматизировать" удары по российским НПЗ: "Единственное, что должны сделать сторонники Украины – это обеспечить ее средствами ПВО"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал западных партнеров предоставить Украине системы ПВО.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

В частности, эстонский министр призвал "не драматизировать чрезмерные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, пока Россия ежедневно проводит массированные авиаудары, систематически разрушает украинскую энергетическую инфраструктуру и продолжает оккупацию Запорожской АЭС". По его словам, российские атаки, оставившие тысячи людей без электричества, газа и отопления, доказывают, что Россия воюет не с украинской армией, а с украинским обществом.

"То, что делает Украина – это самооборона. Украина наносит удары по военным целям, которые непосредственно обеспечивают горючим военную технику, которая уничтожает людей и дома", – подчеркнул Цахкна.

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Он отметил, что доходы от нефти и газа позволяют России продолжать агрессию против Украины, и "если удары по военным целям на территории России помогают уменьшить российские прибыли и усложняют для РФ ведение войны, то они служат правильной цели".

"Единственное, что должны сделать сторонники Украины, - обеспечить ее средствами противовоздушной обороны для защиты своих граждан, городов и объектов инфраструктуры", - подчеркнул Цахкна.