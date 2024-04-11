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Новости Помощь Украине
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Глава МИД Эстонии Цахкна призвал "не драматизировать" удары по российским НПЗ: "Единственное, что должны сделать сторонники Украины – это обеспечить ее средствами ПВО"

Наслідки російських ударів по Україні

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал западных партнеров предоставить Украине системы ПВО.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

В частности, эстонский министр призвал "не драматизировать чрезмерные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, пока Россия ежедневно проводит массированные авиаудары, систематически разрушает украинскую энергетическую инфраструктуру и продолжает оккупацию Запорожской АЭС". По его словам, российские атаки, оставившие тысячи людей без электричества, газа и отопления, доказывают, что Россия воюет не с украинской армией, а с украинским обществом.

"То, что делает Украина – это самооборона. Украина наносит удары по военным целям, которые непосредственно обеспечивают горючим военную технику, которая уничтожает людей и дома", – подчеркнул Цахкна.

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Он отметил, что доходы от нефти и газа позволяют России продолжать агрессию против Украины, и "если удары по военным целям на территории России помогают уменьшить российские прибыли и усложняют для РФ ведение войны, то они служат правильной цели".

"Единственное, что должны сделать сторонники Украины, - обеспечить ее средствами противовоздушной обороны для защиты своих граждан, городов и объектов инфраструктуры", - подчеркнул Цахкна.

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна про ППО для України

Автор: 

ПВО (2727) Цахкна Маргус (43)


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Закликають, закликають один одного, але ппо не дають,
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11.04.2024 18:42 Ответить
Європа нам не дає ППО, особливо Германія щоб збільшити міграцію в свою країну.
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11.04.2024 18:45 Ответить
А когда россия бьет по газовым хранилищам - это нормально?
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11.04.2024 18:46 Ответить
Воно то так, але каци роздовбали майже всю нашу енергетику.
Зебілля всіляко замовчує вірогідну відсутність електроенергії і опалення взимку.
Бо ж для рейтингу погано, тим паче, мустафа хвастався що вони захистили всі об'єкти під надійної трьохшаровою бронею чи чимось таким дорогим. Споглядаючи розбиті споруди після рясного бомбардування стає ясно що кошти списали собі в кишені.. Прикрити факт розкрадання намагались роботою ППО, яке на жаль почало лажати, бо західні партнери відмовляють у допомозі.
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11.04.2024 18:48 Ответить
Пусть Германия и другие страны, где изготавливают снаряды, пустят на работу наших работников.
Они будут работать в 3 смены.
2 смены - на ВС Украины, а 3-ю смену на склады стран НАТО
Все будут довольны
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11.04.2024 18:49 Ответить
 
 