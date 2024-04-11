Глава МИД Эстонии Цахкна призвал "не драматизировать" удары по российским НПЗ: "Единственное, что должны сделать сторонники Украины – это обеспечить ее средствами ПВО"
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал западных партнеров предоставить Украине системы ПВО.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
В частности, эстонский министр призвал "не драматизировать чрезмерные атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы, пока Россия ежедневно проводит массированные авиаудары, систематически разрушает украинскую энергетическую инфраструктуру и продолжает оккупацию Запорожской АЭС". По его словам, российские атаки, оставившие тысячи людей без электричества, газа и отопления, доказывают, что Россия воюет не с украинской армией, а с украинским обществом.
"То, что делает Украина – это самооборона. Украина наносит удары по военным целям, которые непосредственно обеспечивают горючим военную технику, которая уничтожает людей и дома", – подчеркнул Цахкна.
Он отметил, что доходы от нефти и газа позволяют России продолжать агрессию против Украины, и "если удары по военным целям на территории России помогают уменьшить российские прибыли и усложняют для РФ ведение войны, то они служат правильной цели".
"Единственное, что должны сделать сторонники Украины, - обеспечить ее средствами противовоздушной обороны для защиты своих граждан, городов и объектов инфраструктуры", - подчеркнул Цахкна.
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Бо ж для рейтингу погано, тим паче, мустафа хвастався що вони захистили всі об'єкти під надійної трьохшаровою бронею чи чимось таким дорогим. Споглядаючи розбиті споруди після рясного бомбардування стає ясно що кошти списали собі в кишені.. Прикрити факт розкрадання намагались роботою ППО, яке на жаль почало лажати, бо західні партнери відмовляють у допомозі.
Они будут работать в 3 смены.
2 смены - на ВС Украины, а 3-ю смену на склады стран НАТО
Все будут довольны