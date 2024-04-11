Зеленский: ПВО сейчас - первый приоритет. Они есть в мире и должны защищать жизнь
Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал помочь с поставкой Украине средств противовоздушной обороны, необходимой для защиты городов от постоянных российских ударов.
Об этом он заявил по итогам саммита Инициативы трех морей (Триморья) в Вильнюсе 11 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Глава государства призвал уже в этом году сконцентрировать весь потенциал "на том, чтобы защитить и Украину, и независимость каждого народа, который граничит с Россией", поскольку угрозы Москвы "охватывают все пространство от Европы до Казахстана".
"Сегодня я говорил именно об этом на нашем саммите. И первое – это ПВО. Мы имеем насущную потребность в защите Харькова, Одессы, Николаева, Запорожья и всех других наших городов от российских ударов", – подчеркнул Зеленский.
Он поблагодарил лидеров, которые выразили готовность помочь с получением систем ПВО.
"Они есть в мире и должны защищать жизнь. ПВО – это первый приоритет сейчас. Путин уже третий год пытается уничтожить нашу энергетику. У него абсолютно гражданские мишени, он пытается сломать жизни людей. Мы хотим сломать его намерения", – подытожил президент.
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клістрони хто знімав, бо бариги?
Однак Україною керує самовпевнений дегенерат для якого власне збагачення значно важливіше, а ніж якісна перемога у війні. тому Україну і її громадян чекає тільки найгірший сценарій, бо вибори 2019-го мають свою ціну.
Невже Вовік думав і говорив абсурд?
(звісно запитання риторичне).