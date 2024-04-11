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Зеленский: ПВО сейчас - первый приоритет. Они есть в мире и должны защищать жизнь

Президент Володимир Зеленський

Президент Владимир Зеленский в очередной раз призвал помочь с поставкой Украине средств противовоздушной обороны, необходимой для защиты городов от постоянных российских ударов.

Об этом он заявил по итогам саммита Инициативы трех морей (Триморья) в Вильнюсе 11 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Глава государства призвал уже в этом году сконцентрировать весь потенциал "на том, чтобы защитить и Украину, и независимость каждого народа, который граничит с Россией", поскольку угрозы Москвы "охватывают все пространство от Европы до Казахстана".

"Сегодня я говорил именно об этом на нашем саммите. И первое – это ПВО. Мы имеем насущную потребность в защите Харькова, Одессы, Николаева, Запорожья и всех других наших городов от российских ударов", – подчеркнул Зеленский.

Он поблагодарил лидеров, которые выразили готовность помочь с получением систем ПВО.

"Они есть в мире и должны защищать жизнь. ПВО – это первый приоритет сейчас. Путин уже третий год пытается уничтожить нашу энергетику. У него абсолютно гражданские мишени, он пытается сломать жизни людей. Мы хотим сломать его намерения", – подытожил президент.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20271) ПВО (2727)


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Топ комментарии
+4
звичайно..
клістрони хто знімав, бо бариги?
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11.04.2024 18:48
+4
Ккількі Зе не дай, толку немає. Результ черговий раз ми сьогодні побачили на прикладі Тріпільської ТЕС.
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11.04.2024 18:52
+3
Продажне злодюжне ******** сикливе падло, зеленський - будь ти проклят зі своїм кодлом!
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11.04.2024 18:55
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Немає в світі стільки ппо щоб стримувати ***** якому щодня дають 1 млрд $
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11.04.2024 18:48 Ответить
А знищувати заводи у росі - не пробували?
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11.04.2024 19:14 Ответить
так це інша справа, але шашличник проти бо буде хайп
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11.04.2024 19:41 Ответить
звичайно..
клістрони хто знімав, бо бариги?
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11.04.2024 18:48 Ответить
Вини і захищають життя. Така техніка на складах "штабелями" не лежить, як костюми у костюмерці
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11.04.2024 18:51 Ответить
Ккількі Зе не дай, толку немає. Результ черговий раз ми сьогодні побачили на прикладі Тріпільської ТЕС.
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11.04.2024 18:52 Ответить
Продажне злодюжне ******** сикливе падло, зеленський - будь ти проклят зі своїм кодлом!
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11.04.2024 18:55 Ответить
Я вам розкажу про game changer цієї війни: восени 2022- го будується багато підземних заводів на яких виробляється сумарно мінімум 50 тисяч ударних бпла на рік з дальністю 1000 км. На протязі 2023-2024 виноситься нахєр вся цивільна інстраструктура у європейській частині росії (військові частини, заводи, фабрики, тец, аеропорти, вокзали, порти, елеватори, гес, нпз і тд). Просто уявіть собі це божевілля коли 120-150 дронів щоночі(!) знищують щось на росії! І зараз росія не думала як наступати на Харків чи Дніпро, а думала, як з'******* з України...
Однак Україною керує самовпевнений дегенерат для якого власне збагачення значно важливіше, а ніж якісна перемога у війні. тому Україну і її громадян чекає тільки найгірший сценарій, бо вибори 2019-го мають свою ціну.
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11.04.2024 19:12 Ответить
ППОзахищають ті країни які їх виробили самі чи придбали своїм коштом, от ми клали асфальт маємо те що маємо
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11.04.2024 19:17 Ответить
Перший пріоритет для України - асфальт. Це 5 років свого правління показував Президент Зеенський. Це нагадує басню Крилова "Бабка та мурашка".
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11.04.2024 19:33 Ответить
Воно то правильно, але ж, чому раніше про це не говорити і не займатися; минулі твердження Зелі про відкриття аеропорту Бориспіль, при недостатності ППО для захисту міст і енергетики, виглядають як абсурд.
Невже Вовік думав і говорив абсурд?
(звісно запитання риторичне).
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11.04.2024 19:46 Ответить
Зеленський приймає з усіх напрямків і в будь якій кількості, як особа з низькою соціальною відповідальністю. Мені соромно дивитись на цього блазня. Коли він почне щось робити?
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11.04.2024 20:24 Ответить
 
 