Принятый Радой закон о мобилизации усилит контроль за уклонистами и поможет военному руководству, - Зеленский

Принятый Верховной Радой закон о мобилизации усилит контроль за уклонистами и поможет военному руководству.

Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Вильнюсе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мобилизация идет согласно срокам соответствующего законодательства, продолжается каждые 3 месяца. Много всего, много манипуляций, российского нарратива по срыву мобилизации в Украине и т.д. Обратите внимание на факты. Мобилизация постоянно идет, как это и должно быть, согласно законодательству, в военное время, во время войны.

Что касается закона, или одного из законов, касающихся изменений в мобилизации, того, что было проголосовано сегодня утром, по запросу наших войск, военного руководства, есть некоторые изменения в мобилизации. И согласно этой мобилизации, да, есть усиление контроля уклоняющихся", - сказал президент.

Но, отметил Зеленский, "любой человек даже без этого закона, который нарушал закон мобилизации, и был в мобилизационном возрасте, и он был уклоняющимся или еще что-то делал вне закона, он и так нарушал то или иное законодательство".

"Здесь зафиксированы некоторые изменения в некоторые нормы, которые помогут военному руководству. Отпуска, улучшение ротаций и т.д.", - отметил Зеленский.

Читайте также: Из-за отсутствия демобилизации и ротации законопроект о мобилизации опасен для страны и армии, - Порошенко