Принятый Радой закон о мобилизации усилит контроль за уклонистами и поможет военному руководству, - Зеленский
Принятый Верховной Радой закон о мобилизации усилит контроль за уклонистами и поможет военному руководству.
Об этом сказал президент Украины Владимир Зеленский на брифинге в Вильнюсе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мобилизация идет согласно срокам соответствующего законодательства, продолжается каждые 3 месяца. Много всего, много манипуляций, российского нарратива по срыву мобилизации в Украине и т.д. Обратите внимание на факты. Мобилизация постоянно идет, как это и должно быть, согласно законодательству, в военное время, во время войны.
Что касается закона, или одного из законов, касающихся изменений в мобилизации, того, что было проголосовано сегодня утром, по запросу наших войск, военного руководства, есть некоторые изменения в мобилизации. И согласно этой мобилизации, да, есть усиление контроля уклоняющихся", - сказал президент.
Но, отметил Зеленский, "любой человек даже без этого закона, который нарушал закон мобилизации, и был в мобилизационном возрасте, и он был уклоняющимся или еще что-то делал вне закона, он и так нарушал то или иное законодательство".
"Здесь зафиксированы некоторые изменения в некоторые нормы, которые помогут военному руководству. Отпуска, улучшение ротаций и т.д.", - отметил Зеленский.
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Створення такого стану країни, де захист Країни е високий обовьязок та честь.
Мобілізація це тільки частина заходів.
Потріьно створити атмосферу довіри до «влади».
Прозору та зрозумілу систему дій уряду. Величезну повагу до воїнів, та забезпечення їх усім у разі поранення.
Реальну підтримку кожного захістника та соціальний захіст.
У часи WWII у Великої Британії кожен член родини «єліти» країни ( як і усі інші) служили у військах Її Величності…
Украіні потрібно зробити у цему напрямку ще дуже та дуже багато.
Не можуть одні воювати, а другі бухати.
Це війна за виживання всіеі країни та кожного.
І в першу чергу це завдання для Президента.
Коли закінчуються повноваження цього пана і п'ятирічного демонтування держави ?
Автобіографія найвеличнішого.
А возможно и другой вариант - закон незаконен и будет по тихому отменен, но об этом никому не скажут, что бы послушное стало само на себя заявляло...
Явка з повинною ?
Отправят его наконец-то на фронт?
"Ап, і ухилянти у ніг моїх сіли."
А тигри нехай відпочинуть!