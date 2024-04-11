Зеленский: Июнь – это время, когда будет правильным начать переговоры о вступлении Украины в ЕС
Президент Владимир Зеленский считает, что Европейский Союз должен официально начать переговоры о вступлении Украины в июне этого года, чтобы показать России, что Европа не проявляет слабости.
Об этом он заявил по итогам саммита Инициативы трех морей (Триморья) в Вильнюсе 11 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Зеленский рассказал, что на саммите Триморья говорил о необходимости подтверждения европейского единства.
"Каждая демократическая нация в Европе, которая разделяет и защищает общие ценности Европы и евроатлантического пространства, заслуживает быть членом Европейского Союза и Североатлантического Альянса. И это факт. Этот факт нужно подтвердить реальными действиями", - пояснил он.
"Июнь - это время, когда будет правильным фактически начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европе нужен этот сигнал ее собственной силы, чтобы у Путина не было соблазна подумать, что Европа проявляет слабость", - добавил глава государства.
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потрібно повноцінно робити своє..
Толік, ти дурак. У 2004-му році у румунії була корупція ще страшніша за нинішню українську.
Ці падлюки довели Україну до "прірви". Ви ще не зрозуміли, що скоро держава може перестати існувати?
А не сидіти та мекати про те, що має робити ЄС.
Україну можуть спасти тільки самі українці, на чолі з сильним, розумним та відданим президентом. А для цього пора вже зрозуміти, що далі може бути дуже погано!!!
В червні будуть вибори до Європарламенту.
Формула Моисея.
Никто не повесит себе на холку корумпированное стадо, с убитой экономикой и батальоном Монако