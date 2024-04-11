Зеленский: Июнь – это время, когда будет правильным начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

Президент Владимир Зеленский считает, что Европейский Союз должен официально начать переговоры о вступлении Украины в июне этого года, чтобы показать России, что Европа не проявляет слабости.

Об этом он заявил по итогам саммита Инициативы трех морей (Триморья) в Вильнюсе 11 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Зеленский рассказал, что на саммите Триморья говорил о необходимости подтверждения европейского единства.

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"Каждая демократическая нация в Европе, которая разделяет и защищает общие ценности Европы и евроатлантического пространства, заслуживает быть членом Европейского Союза и Североатлантического Альянса. И это факт. Этот факт нужно подтвердить реальными действиями", - пояснил он.

"Июнь - это время, когда будет правильным фактически начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европе нужен этот сигнал ее собственной силы, чтобы у Путина не было соблазна подумать, что Европа проявляет слабость", - добавил глава государства.

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