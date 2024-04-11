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Зеленский: Июнь – это время, когда будет правильным начать переговоры о вступлении Украины в ЕС

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что Европейский Союз должен официально начать переговоры о вступлении Украины в июне этого года, чтобы показать России, что Европа не проявляет слабости.

Об этом он заявил по итогам саммита Инициативы трех морей (Триморья) в Вильнюсе 11 апреля, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

Зеленский рассказал, что на саммите Триморья говорил о необходимости подтверждения европейского единства.

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"Каждая демократическая нация в Европе, которая разделяет и защищает общие ценности Европы и евроатлантического пространства, заслуживает быть членом Европейского Союза и Североатлантического Альянса. И это факт. Этот факт нужно подтвердить реальными действиями", - пояснил он.

"Июнь - это время, когда будет правильным фактически начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз. Европе нужен этот сигнал ее собственной силы, чтобы у Путина не было соблазна подумать, что Европа проявляет слабость", - добавил глава государства.

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Автор: 

Зеленский Владимир (20271) членство в ЕС (1004)


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Топ комментарии
+24
Червень - це час коли тебе винесуть з парламенту як диктатора і узурпатора влади
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11.04.2024 19:05
+18
Це одоробло ніби заклинило. Роками один й той самий набір завчених пустопорожніх фраз. Це вже реально дратує.
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11.04.2024 19:06
+14
Шо він буде робити, коли кацапи всю енергетику винесуть і електрики не буде? Для кого він буде знімати переможні відосіки?
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11.04.2024 19:08
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Якого року ?
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11.04.2024 19:02 Ответить
5783
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11.04.2024 19:05 Ответить
Червень - це час коли тебе винесуть з парламенту як диктатора і узурпатора влади
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11.04.2024 19:05 Ответить
З чого б це?
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11.04.2024 19:36 Ответить
думай-те. як є чим думати.
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11.04.2024 19:42 Ответить
Сни і сновідєнія хердідуя.
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11.04.2024 19:06 Ответить
Це одоробло ніби заклинило. Роками один й той самий набір завчених пустопорожніх фраз. Це вже реально дратує.
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11.04.2024 19:06 Ответить
Шо він буде робити, коли кацапи всю енергетику винесуть і електрики не буде? Для кого він буде знімати переможні відосіки?
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11.04.2024 19:08 Ответить
Він по ту сторону камери ніколи нікого не бачив, тому це не важливо
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11.04.2024 19:13 Ответить
А як в Дії вибори проводити?
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11.04.2024 19:28 Ответить
умови вступу до ЄС виконуються па панятіям, тому не потрібно комусь щось вказувати,
потрібно повноцінно робити своє..
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11.04.2024 19:09 Ответить
Він в своїй голові війну вже закінчив?
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11.04.2024 19:11 Ответить
Конечно не час. По европейским законам наша власть и чиновники не хотят жить. Воровать тяжело будет. И работникам надо будет зарплаты приближать к европейским и т. д.
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11.04.2024 19:13 Ответить
Добре що колишній преЗедент буде сидіти в буцегарні.
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11.04.2024 19:13 Ответить
Розмови з самим собою продовжується..
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11.04.2024 19:14 Ответить
Будуть неправильні перемовини про пусті запевняння, що у нас корупцію поборено, і здивування представників ЄС - Ну як таких казлів брати в нашу сім'ю? З нас досить Фіцо, і Орбана.
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11.04.2024 19:16 Ответить
Ти ераще запусти заводи з виробллення зброї і в першу чергу снарядів, ракет, дронів, РЕБ, бо може й не буде чому вступати з таким керівництвом країною.
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11.04.2024 19:21 Ответить
Зе вирішив, що він щось вирішує?
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11.04.2024 19:24 Ответить
біоробот
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11.04.2024 19:32 Ответить
это капец
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11.04.2024 19:33 Ответить
В ЄС та НАТО не беруть корумповані країни у яких з усіма можливими порушеннями приймаються антиконституційні закони, перетворюючи громадян на безправних рабів. Але ж саме цього ЗЕскоти і добиваються, бо насправді їм тут і близько не потрібні ні ЄС, ні НАТО.
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11.04.2024 19:38 Ответить
В ЄС та НАТО БЕРУТЬ корумповані країни, Болгарія та Румунія, наприклад
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11.04.2024 19:41 Ответить
корупція є у всіх країнах, але така, яка в Україні, ще рашка, венесуела й африканські країни, то в Болгарії і Румунії такоє немає. але влада України деребанить те, що нам дає ЄС і США. чи тобі по призвищам назвати? зеленський і далі по списку.
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11.04.2024 19:51 Ответить
Болгарії і Румунії така сама
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11.04.2024 19:54 Ответить


Толік, ти дурак. У 2004-му році у румунії була корупція ще страшніша за нинішню українську.
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11.04.2024 19:57 Ответить
А як же: "Я нікагда ні хажу в гості, єслі міня ні завут. Ні хочу чуфствавать сібя ущєрбним".
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11.04.2024 19:50 Ответить
Коли у телепросторі немає добрих новин, то саме час зепідру годувати плєбс "новими васюками".
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11.04.2024 19:55 Ответить
Надо очевидно уже, просто прекратить нам в одностороннем порядке говорить на эту тему. Вступать, куда, когда, тогда итд. Прекратить, закрыть тему и всё. Претензий не предъявлять---да смысла нет в этом. Пусть они заткнутся наконец сами. Подобного бреда в истории стран, войн, эпох не было. Уже 20 лет тему нам мусолят, ещё с Бухареста и ранее. За ту помощь что дали спасибо. Но если бы не дали, то столько бы и нашего народа не погибло бы. Во всякой войне не бывает двух победителей и двух побеждённых. Ну ведь так вышло, что воевали и гибли в надежде на помощь дальнейшую в том числе.
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11.04.2024 19:56 Ответить
Йди геть ***** потвора! Україна буде в ЕС, але без тебе, тварь проклята!
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11.04.2024 19:58 Ответить
Правильно будет послать тебя, гнусавое зе, на йух прямо сегодня!
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11.04.2024 19:59 Ответить
Спочатку арешт, слідство і справедливе покарання всім ворюгам, та їх покровителям (включно із Шмигалем) за обкрадену державу. Потім повернення всіх вкрадених грошей, в тому числі із диванів, чуланів, офшорів т.і. Арешт, слідство і справедливе покарання всім бакановим, дружбанам 95 кварталу та іншим єрмакам з татаровим.
Ці падлюки довели Україну до "прірви". Ви ще не зрозуміли, що скоро держава може перестати існувати?
А не сидіти та мекати про те, що має робити ЄС.
Україну можуть спасти тільки самі українці, на чолі з сильним, розумним та відданим президентом. А для цього пора вже зрозуміти, що далі може бути дуже погано!!!
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11.04.2024 19:59 Ответить
Хто ? Хто ! Це зробить все узурповано і подавлено
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11.04.2024 20:19 Ответить
Нужен ПОРОХ
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11.04.2024 20:40 Ответить
Що з головою погано, весняне загострення?
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11.04.2024 22:00 Ответить
Колись вже звучало: "Байден, чому ми не в НАТО?!"
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11.04.2024 20:14 Ответить
ЄС ніколи не візьме до себе корупованого недо-диктатора Орбана №2. При цій зеленій гундосій шмарклі з Дєрьмаками, нам ніколи ЄС не бачити.
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11.04.2024 20:34 Ответить
Він сам в це вірить?
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11.04.2024 20:45 Ответить
Щось забагато сьогодні зЄ, так і дійдемо до створення цитатника потужних думок як у епохумаоцзедуна
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11.04.2024 20:47 Ответить
В червні ти вже будеш висіти на мінорі.
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11.04.2024 21:05 Ответить
найшов про що ЗАРАЗ говорити! Він здоровий взагалі?
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11.04.2024 21:11 Ответить
Невже цьому кадру нема кому сказати яке воно дурнувате?
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11.04.2024 21:15 Ответить
От розхєрячать кацапи нашу всю енергетику ,тоді вступлять в ЄС всі українці ,тільки без України ,від якої нічого не залишиться.
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11.04.2024 21:22 Ответить
"Зеленський: Червень - це час, коли буде правильним почати перемовини про вступ України в ЄС ."

В червні будуть вибори до Європарламенту.
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11.04.2024 21:30 Ответить
Ждать будете 40 лет.
Формула Моисея.
Никто не повесит себе на холку корумпированное стадо, с убитой экономикой и батальоном Монако
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12.04.2024 00:36 Ответить
****, щоб тебе занімило, ******.....о! Ти війну вже виграв? Падло!
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12.04.2024 08:14 Ответить
 
 