Поколение мужчин до 30 лет - самое малочисленное в Украине, это угрожает мобилизации, - NYT

Мужчины, которым сейчас от 18 до 30 лет, – это самое малочисленное поколение за всю историю независимости Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

В издании отмечают, что демографический кризис в Украине начался в начале 1990 года. В год обретения независимости Украины в 1991 году в среднем на одну мать приходилось 1,9 ребенка. За следующие 10 лет рождаемость снизилась до 1,1 ребенка.

"В 1990-х годах сбережения исчезли, а зарплаты обесценились в условиях экономического кризиса. В воздухе зависла неопределенность и неуверенность в будущем, которая "повлияла на репродуктивное поведение населения", - рассказал изданию заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Александр Гладун.

Когда рожденные в первые годы независимости дети достигли 20-летнего возраста, из-за нехватки людей государство испытало нехватку рабочей силы. После полномасштабного вторжения России в 2022 году низкая численность людей стала краеугольным камнем в вопросе мобилизации, добавляют журналисты.

В материале говорится, что снижение призывного возраста для мужчин с 27 до 25 лет может еще сильнее сократить поколение.

На третий год полномасштабного вторжения рождаемость в Украине сократилась почти вдвое, отмечают NYT.

Среди основных причин – то, что около 800 тысяч украинок в возрасте от 18 до 34 лет уехали в страны Европейского Союза. Отсутствие женщин играет большую роль в украинской демографии, чем призыв мужчин в армию.

Журналисты добавляют, что после распада Союза Советских Социалистических Республик во многих странах, которые были его частями, наблюдался демократический кризис, в частности в России.

Но демографическая проблема Украины во время войны гораздо более серьезная, чем российская.

Поскольку у России почти в четыре раза больше населения, это, соответственно, обеспечивает ей большее количество мужчин.

При этом NYT отмечают, что призывной возраст, начиная с 25 лет, остается высоким по сравнению с другими европейскими странами и, в частности, США, где мужчины могут быть призваны в армию с 18 лет.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.

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