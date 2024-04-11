Поколение мужчин до 30 лет - самое малочисленное в Украине, это угрожает мобилизации, - NYT
Мужчины, которым сейчас от 18 до 30 лет, – это самое малочисленное поколение за всю историю независимости Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.
В издании отмечают, что демографический кризис в Украине начался в начале 1990 года. В год обретения независимости Украины в 1991 году в среднем на одну мать приходилось 1,9 ребенка. За следующие 10 лет рождаемость снизилась до 1,1 ребенка.
"В 1990-х годах сбережения исчезли, а зарплаты обесценились в условиях экономического кризиса. В воздухе зависла неопределенность и неуверенность в будущем, которая "повлияла на репродуктивное поведение населения", - рассказал изданию заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Александр Гладун.
Когда рожденные в первые годы независимости дети достигли 20-летнего возраста, из-за нехватки людей государство испытало нехватку рабочей силы. После полномасштабного вторжения России в 2022 году низкая численность людей стала краеугольным камнем в вопросе мобилизации, добавляют журналисты.
В материале говорится, что снижение призывного возраста для мужчин с 27 до 25 лет может еще сильнее сократить поколение.
На третий год полномасштабного вторжения рождаемость в Украине сократилась почти вдвое, отмечают NYT.
Среди основных причин – то, что около 800 тысяч украинок в возрасте от 18 до 34 лет уехали в страны Европейского Союза. Отсутствие женщин играет большую роль в украинской демографии, чем призыв мужчин в армию.
Журналисты добавляют, что после распада Союза Советских Социалистических Республик во многих странах, которые были его частями, наблюдался демократический кризис, в частности в России.
Но демографическая проблема Украины во время войны гораздо более серьезная, чем российская.
Поскольку у России почти в четыре раза больше населения, это, соответственно, обеспечивает ей большее количество мужчин.
При этом NYT отмечают, что призывной возраст, начиная с 25 лет, остается высоким по сравнению с другими европейскими странами и, в частности, США, где мужчины могут быть призваны в армию с 18 лет.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.
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одні дивані патріоти патріоти на цензору які все розказують що ми переможемо, ми звільнимо
Призивати в армію і відправляти на війну, то є зовсім різні речі, чи американці не бачать в цьому різниці?
путін не підпише з україною мирний договір, в якому не буде відмови україни від нато. тому що він це оголошував причиною війни. і він буде виглядати для своїх громадян програвшим, якщо він цього не доб'ється.
ну допустимо, ми погоджуємося не вступати в нато, тоді які для нас будуть гарантії безпеки?
чим можна замінити нато?
росія постійно говорить про гарантії безпеки для неї. що невступ україни до нато - це буде для неї гарантіями безпеки.
а як же гарантії безпеки для україни? що нас застрахує від повторного вторгнення росії?
то хай ті 100 країн, які зараз мають збиратися в Швейцарії на конференцію по безпеці щодо України, дадуть нам гарантії, що, у випадку повторного нападу росії - вони введуть свої армії в Україні і допоможуть нам вигнати росію. І Китай і Індія і Європа і США. І, що у випадку повторного нападу росії на україну, Захід буде мати право предати Україні ракети для нанесення ударів по росії.
Така заміна нато нас би влаштувала? Яка нам різниця нато чи не нато, нам потрібні просто гарантії безпеки.
А як путін помре, і до влади в росії прийдуть демократи, тоді з ними можна буде вже і інші договора підписати. Тоді можна буде і в нато вступити. Але якщо росія буде вже нормальна і демократична, то нам і нато вже ніяке не треба буде. Нам гарантії захисту потрібні поки в росії диктаторський імперський агресивний режим при владі.
З криму і донбасу росія вже навряд чи вийде, а з херсонщини і запоріжчини потрібно вимагати щоб вони виходили внаслідок переговорів. коли навіть їхні волонтери кажуть, що в тих областях 70% людей за Україну. Хай Захід спитає росію на переговорах: "чому ви маєте залишатися в тих областях, якщо там 70% людей за Україну?"
а якщо відмовлятися від нато, то чим замінити? повинна бути рівноцінна заміна!
от самміт в Швейцарії, на якому збереться аж 100 країн це нагода! Щоб підловити ці країни і заставити надати нам такі гарантії безпеки.
Вони ж хочуть завершити війну в Європі.
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навіть якщо ми вийдемо на кордони 1991, без мирного договору з росією нас ніхто в нато не візьме.
росія продовжить нас обстрілювати з-за кордону. і це буде вважатися продовженням війни. а під час війни - ніякого нато.
Ти хочеш так служити ?
На слушаниях в Конгрессе конгрессмен задает вопрос представительнице министерства обороны: Это правда, что вы призываете Украину не наносить удары по нефтезаводам России? Итс коррект, отвечает дама, и продолжает: Мы крайне озабочены ударами по гражданским объектам.
Конгрессмен, как видно, слегка удивлен и уточняет: Но Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины? (Как раз вчера снесли две теплоэлектростанции). Итс коррект, снова отвечает дама. Конгрессмен снова удивляется: То есть, они могут бомбить Украину, а Украина их не может? Итс коррект, как заведенная повторяет чиновница. И почему же? - пытается разобраться законодатель.
Потому что, торжественно, но несколько смущенно (видимо, осознавая, какую несет херню), отвечает сотрудница минобороны, Украина должна соблюдать высокие стандарты европейской демократии.
Конгрессмен, как нынче принято говорить, в ****.
Это не голливудское кино и не новый роман Пелевина, а самые что ни на есть, реальные события.
"Да ты *******", как всегда в таких случаях говорит один мой друг.
Впрочем, наличие такого конгрессмена говорит о том, что в структурах власти в Соединенных Штатах есть не только циничные мудаки, но и полно приличных людей.
Крилаті високоточні ракети, дальність стрільби - 2500 км.
Вони найбільш демократично зможуть винести все сміття у Россії.
Комахи та дикі звірі не постраждають
У цієї мамзелі треба було спитати як вона, щоб передати Томагавки для більш демократичних ударів по кацапстану?
https://www.radiosvoboda.org/a/news-ekzyt-pol-zelenskyi-vybortsi-do-39-rokiv/29868087.html
З.І. а якщо серйозно то просто треш, коли здорові 28-мирічні хлопаки тягнуть в буси 52-річних дідів ...
я тобі кажу про те шо фізичне здоров"я, реакція, зір, сустави в 52 річного набагато гірші ніж навіть у 42 річного ... а не про те коли в ньогго онуки народилися.
З універу толку 0,01%, за обладнання в сирому приміщені їх не загониш, війна буде ще дуже довго, якраз є час навчитися бути профі в військовій справі, поки хроники на таблетосах тащать. Чі війна якась не війна?
Вже якось виберіть ,або війна для всіх, або ідіть усі в дупу.
З 21 року можна стати депутатом верховної ради та вчити всіх жити і писати " закони".
Можна пити горілку та сидіти по кабаках.
Можна служити в поліції.
Але в війську захищати країну, своїх батьків, дітей Не можна?
Ми за 2 роки фактично можемо втратити країну фізично !Бо людського ресурсу невистачає.А саме головне не вистачає вже зброї.Не вистачає зброї гонять людей,гонять людей перебивають армію і населення яке може тримати зброю.Це вже ******* очевидним геноцидом.
На даний момент Європа дає нам крохи зі столу а штати і того меньше.Вихід з положення захід армій союзників і розміщення необхідної зброї навіть ядерної.Ці всі балачки і рамштайни потрібно припинити це балабольство і туфта.Зброї необхідної як не було так і немає. а пішов 3 рік,
Далі 3 рік наш ВПК мертвий.Я не бачу щоб країна перейшла в умовах виживання на воєнні рейки промисловості.Бізнес живе своїм життям підприємства своїм життям.Люди збирають на авто дрони донати.Що це за нах на 3 рік війни?Кожен фоп кожна фірма кожне підприємство повинно бути задіянно для ЗСУ ! КОЖНЕ !Не грошима а предметно хтось щось повинен робити виробляти випускати ,або діставати.,або ремонтувати.Цей цирк тупих бронювань і іншого мобілізаційного лайна і страшилок потрібно припинити.Людини і країна повинна працювати на ЗСУ. іНАКШЕ В ОДИН ДЕНЬ ПІДРОЗДІЛИ ЗНІМУТЬСЯ З ПОЗИЦІЙ І МАРШЕМ ПІДУТЬ НА СТОЛИЦЮ БО ЇХ ВЖЕ ЗА"ЬАЛИ ! В країні тотальний хаос,народ заганяють під плінтус ці собаки з тцк виконують роль нквд каральних якихось груп.Завалили весь бізнесТотальна корупція і схеми.Із за цього недомірка який не розуміє що творить і привів країну до диктаторсьбкого режиму.Люди вже злі і вкрай негативні.Може статися соціальний вибух.Бо людям по факту ось ось вже не буде що втрачати..Плювати на штирафи на тюрьму люди візьмуть зброю в руки бо влада дістала.
Мабуть тому, що нема ані можливості, ані стимула жити заради себе.