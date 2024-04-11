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Поколение мужчин до 30 лет - самое малочисленное в Украине, это угрожает мобилизации, - NYT

зсу,армія,мобілізація

Мужчины, которым сейчас от 18 до 30 лет, – это самое малочисленное поколение за всю историю независимости Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The New York Times.

В издании отмечают, что демографический кризис в Украине начался в начале 1990 года. В год обретения независимости Украины в 1991 году в среднем на одну мать приходилось 1,9 ребенка. За следующие 10 лет рождаемость снизилась до 1,1 ребенка.

"В 1990-х годах сбережения исчезли, а зарплаты обесценились в условиях экономического кризиса. В воздухе зависла неопределенность и неуверенность в будущем, которая "повлияла на репродуктивное поведение населения", - рассказал изданию заместитель директора Института демографии и социальных исследований имени Михаила Птухи Александр Гладун.

Когда рожденные в первые годы независимости дети достигли 20-летнего возраста, из-за нехватки людей государство испытало нехватку рабочей силы. После полномасштабного вторжения России в 2022 году низкая численность людей стала краеугольным камнем в вопросе мобилизации, добавляют журналисты.

В материале говорится, что снижение призывного возраста для мужчин с 27 до 25 лет может еще сильнее сократить поколение.

На третий год полномасштабного вторжения рождаемость в Украине сократилась почти вдвое, отмечают NYT.

Среди основных причин – то, что около 800 тысяч украинок в возрасте от 18 до 34 лет уехали в страны Европейского Союза. Отсутствие женщин играет большую роль в украинской демографии, чем призыв мужчин в армию.

Журналисты добавляют, что после распада Союза Советских Социалистических Республик во многих странах, которые были его частями, наблюдался демократический кризис, в частности в России.

Но демографическая проблема Украины во время войны гораздо более серьезная, чем российская.

Поскольку у России почти в четыре раза больше населения, это, соответственно, обеспечивает ей большее количество мужчин.

При этом NYT отмечают, что призывной возраст, начиная с 25 лет, остается высоким по сравнению с другими европейскими странами и, в частности, США, где мужчины могут быть призваны в армию с 18 лет.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уменьшении мобилизационного возраста с 27 до 25 лет.

Читайте также: Без демобилизации через 36 месяцев и с е-кабинетом военнообязанного: Основные нормы законопроекта о мобилизации. ПЕРЕЧЕНЬ

Автор: 

демография (296) мобилизация (2748)


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Топ комментарии
+28
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11.04.2024 20:06
+20
Замість того щоб дати зброї пишуть "оптимістичні" статті на замовлення фсб. посил відомий ідіть на переговори і здавайте території
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11.04.2024 20:04
+16
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

На слушаниях в Конгрессе конгрессмен задает вопрос представительнице министерства обороны: Это правда, что вы призываете Украину не наносить удары по нефтезаводам России? Итс коррект, отвечает дама, и продолжает: Мы крайне озабочены ударами по гражданским объектам.

Конгрессмен, как видно, слегка удивлен и уточняет: Но Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины? (Как раз вчера снесли две теплоэлектростанции). Итс коррект, снова отвечает дама. Конгрессмен снова удивляется: То есть, они могут бомбить Украину, а Украина их не может? Итс коррект, как заведенная повторяет чиновница. И почему же? - пытается разобраться законодатель.
Потому что, торжественно, но несколько смущенно (видимо, осознавая, какую несет херню), отвечает сотрудница минобороны, Украина должна соблюдать высокие стандарты европейской демократии.

Конгрессмен, как нынче принято говорить, в ****.
Это не голливудское кино и не новый роман Пелевина, а самые что ни на есть, реальные события.

"Да ты *******", как всегда в таких случаях говорит один мой друг.

Впрочем, наличие такого конгрессмена говорит о том, что в структурах власти в Соединенных Штатах есть не только циничные мудаки, но и полно приличных людей.
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11.04.2024 20:17
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Правила форума Совет форумчан
Замість того щоб дати зброї пишуть "оптимістичні" статті на замовлення фсб. посил відомий ідіть на переговори і здавайте території
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11.04.2024 20:04 Ответить
войувати нікому,
одні дивані патріоти патріоти на цензору які все розказують що ми переможемо, ми звільнимо
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11.04.2024 20:44 Ответить
Так ті території і так окуповані рашкою , так що здавати нічого .
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11.04.2024 21:00 Ответить
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11.04.2024 20:06 Ответить
Бога або справді нема, або йому байдуже на нас.
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11.04.2024 20:08 Ответить
может он спит
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11.04.2024 20:13 Ответить
https://youtu.be/bAowkU2spnU?si=9MhsBZ2ho9XNJpv-
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11.04.2024 20:56 Ответить
якщо у "наріда" немає мізків, то тут питання не до Бога...
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11.04.2024 20:21 Ответить
Але ж він міг би дати їм ті мізки...
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11.04.2024 20:25 Ответить
Бог мізки роздав лише порохоботам, решта дивилися зе-шмарафон та за мізками не пішли, бо думати "нє прікольно"...
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11.04.2024 20:29 Ответить
Бог захтів нас покарати, тому й відібрав мізкі... принаймні, у значної частини людей.
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11.04.2024 22:24 Ответить
Бога дійсно нема, надія тільки на сильний антропний принцип 😉
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11.04.2024 20:27 Ответить
У нас зараз один БОГ - УКРАЇНСЬКА АРМІЯ. Наше Святе Христове Воїнство. Саме тому іудеї з Банкової і прагнуть передусім знищити її - нашу останню Опору і Надію. І на фронтах в котлах, і не забезпечуючи зброєю, і зриваючи мобілізацію і виплати військовим, і прибираючи кращих полководців.
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11.04.2024 20:57 Ответить
Люди ж хочуть жити по своїм законам , а не по Божим . Сказали йому - іди нахєр - ми самі тут Боги . Ну от - він виділив пісочницю , без його законів - і дивиться ,як діти луплять один одного відерками по голові ....
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11.04.2024 20:59 Ответить
По Библии Бог заботится о судьбах принцев, поручая заботу о судьбе народов принцам. А еще там же написано, что по народу и царь...
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11.04.2024 22:19 Ответить
Оскільки нема чіткого визначенря ,що таке Бог - то і нема відповіді є він чи нема. Якщо мова про старого пердуна ,який сидить на хмаринці і щось там рішає - то такого точно нема. Якщо мова про всю Інформацію Всесвіту , зібрану до купи, то напевно є.
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11.04.2024 22:59 Ответить
' При цьому, NYT зауважують, що призовний вік, починаючи з 25 років, залишається високим у порівнянні з іншими європейськими країнами та, зокрема, США, де чоловіки можуть бути призвані до армії з 18 років.'
Призивати в армію і відправляти на війну, то є зовсім різні речі, чи американці не бачать в цьому різниці?
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11.04.2024 20:09 Ответить
Как шутят в Америке - на войну отправляют в 18, а алкоголь разрешают пить с 21-го.
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11.04.2024 20:18 Ответить
путін завжди трясе тими стамбульськими договорами, по яким росія погоджувалася вийти з деяких регіонів україни в обмін на невступ україни до нато.
путін не підпише з україною мирний договір, в якому не буде відмови україни від нато. тому що він це оголошував причиною війни. і він буде виглядати для своїх громадян програвшим, якщо він цього не доб'ється.
ну допустимо, ми погоджуємося не вступати в нато, тоді які для нас будуть гарантії безпеки?
чим можна замінити нато?
росія постійно говорить про гарантії безпеки для неї. що невступ україни до нато - це буде для неї гарантіями безпеки.
а як же гарантії безпеки для україни? що нас застрахує від повторного вторгнення росії?
то хай ті 100 країн, які зараз мають збиратися в Швейцарії на конференцію по безпеці щодо України, дадуть нам гарантії, що, у випадку повторного нападу росії - вони введуть свої армії в Україні і допоможуть нам вигнати росію. І Китай і Індія і Європа і США. І, що у випадку повторного нападу росії на україну, Захід буде мати право предати Україні ракети для нанесення ударів по росії.
Така заміна нато нас би влаштувала? Яка нам різниця нато чи не нато, нам потрібні просто гарантії безпеки.
А як путін помре, і до влади в росії прийдуть демократи, тоді з ними можна буде вже і інші договора підписати. Тоді можна буде і в нато вступити. Але якщо росія буде вже нормальна і демократична, то нам і нато вже ніяке не треба буде. Нам гарантії захисту потрібні поки в росії диктаторський імперський агресивний режим при владі.
З криму і донбасу росія вже навряд чи вийде, а з херсонщини і запоріжчини потрібно вимагати щоб вони виходили внаслідок переговорів. коли навіть їхні волонтери кажуть, що в тих областях 70% людей за Україну. Хай Захід спитає росію на переговорах: "чому ви маєте залишатися в тих областях, якщо там 70% людей за Україну?"
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11.04.2024 20:10 Ответить
"ну допустимо, ми погоджуємося не вступати в нато, тоді які для нас будуть гарантії безпеки?" -ніяких. В нас вже був нейтральний статус у Конституції до 2015 року. Але Рашка все рівно вдерлася в Крим і на Донбас у 2014. Таке.
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11.04.2024 20:17 Ответить
У Портнікова є кількахвилинне відео на ці ердоганівські(читай фсбешні) хотєлкі. Там все чітко й по полицям. Коротше, дурня це все.
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11.04.2024 20:38 Ответить
ти думаєш без відмови від нато нам вдасться завершити цю війну?

а якщо відмовлятися від нато, то чим замінити? повинна бути рівноцінна заміна!

от самміт в Швейцарії, на якому збереться аж 100 країн це нагода! Щоб підловити ці країни і заставити надати нам такі гарантії безпеки.

Вони ж хочуть завершити війну в Європі.

-------------------------------------------------------------------

навіть якщо ми вийдемо на кордони 1991, без мирного договору з росією нас ніхто в нато не візьме.

росія продовжить нас обстрілювати з-за кордону. і це буде вважатися продовженням війни. а під час війни - ніякого нато.
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11.04.2024 20:46 Ответить
Біда у тому, що схоже від Заходу ми таки не дочекаємося усіх необхідних засобів, які б допомогли нам ці "хотєлки" обійти...
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12.04.2024 00:18 Ответить
Як можна загрожувати тому, чого немає? Мобілізації нема. Навіть журналісти не знайшли мобілізованих 27 років. Вони бідненькі думають, що значить мобілізації щось загрожує. Нічого не загрожує. Її просто немає. Все ок. Ха ха ха.
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11.04.2024 20:11 Ответить
ти дебіл ? Пікалов служить в іміджевому підрозділі Нацгвардії в Києві, попутно їздячи по всій Україні з концертами.

Ти хочеш так служити ?
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11.04.2024 20:16 Ответить
Пікалову 27 років?
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11.04.2024 20:18 Ответить
40
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11.04.2024 20:20 Ответить
40? Це про градуси на пляшці? Розмір голови? Чи температура тіла? Ха ха ха.
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11.04.2024 20:24 Ответить
Пікалову 27? Так як пікаліца пікалов я не вмію. Не кожен так може пікаліца. Ще й з нацгвардією по всій країні. Ха ха ха.
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11.04.2024 20:22 Ответить
Так, кордони ломилися і ломляться від патріотів, бажаючих встати на захист Батьківщини... А з кожної праски адвокати з ФСБ розповідають, як уникнути отримання повістки... Ось такий сумний "патріотизм"...
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11.04.2024 20:13 Ответить
мобілізації загрожує корупція,****** підори-корупціонери та кацапи
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11.04.2024 20:14 Ответить
І ще - велике небажання людей помирати чи калічитись в посадках без нормального озброєння і повітряного захисту від кацапських ФАБів з ракетами
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12.04.2024 00:21 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

На слушаниях в Конгрессе конгрессмен задает вопрос представительнице министерства обороны: Это правда, что вы призываете Украину не наносить удары по нефтезаводам России? Итс коррект, отвечает дама, и продолжает: Мы крайне озабочены ударами по гражданским объектам.

Конгрессмен, как видно, слегка удивлен и уточняет: Но Россия наносит удары по критической инфраструктуре Украины? (Как раз вчера снесли две теплоэлектростанции). Итс коррект, снова отвечает дама. Конгрессмен снова удивляется: То есть, они могут бомбить Украину, а Украина их не может? Итс коррект, как заведенная повторяет чиновница. И почему же? - пытается разобраться законодатель.
Потому что, торжественно, но несколько смущенно (видимо, осознавая, какую несет херню), отвечает сотрудница минобороны, Украина должна соблюдать высокие стандарты европейской демократии.

Конгрессмен, как нынче принято говорить, в ****.
Это не голливудское кино и не новый роман Пелевина, а самые что ни на есть, реальные события.

"Да ты *******", как всегда в таких случаях говорит один мой друг.

Впрочем, наличие такого конгрессмена говорит о том, что в структурах власти в Соединенных Штатах есть не только циничные мудаки, но и полно приличных людей.
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11.04.2024 20:17 Ответить
Потрібні американські ракети - Томагавки, при чому у великій кількості.
Крилаті високоточні ракети, дальність стрільби - 2500 км.

Вони найбільш демократично зможуть винести все сміття у Россії.
Комахи та дикі звірі не постраждають
У цієї мамзелі треба було спитати як вона, щоб передати Томагавки для більш демократичних ударів по кацапстану?
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11.04.2024 20:31 Ответить
Якщо 2 нєгра поставлять раком прєдставітєльніцу оборони - вона не повинна відбиватися від них ( це ж насіліє над лічностю- не відповідає стандартам дємократії ) . итс коррект ...
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11.04.2024 21:02 Ответить
Це покоління загрожує Зе-владі. Бо більш ясно тямить що відбувається, і сама менша підтримка Зеленского якраз у молодого покоління.
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11.04.2024 20:29 Ответить
Найбільш чисельна група, яка голосувала за Зеленського, це саме люди від 30 до 39 років. Вони становлять 28% всього електорату Зеленського. Тоді як молоді люди 18-29 років, все-таки дещо менше: 25%, хоча, як я вже говорив, 18-29-річні більш активно голосували за Зеленського, але їх було менше серед всіх учасників виборів.


https://www.radiosvoboda.org/a/news-ekzyt-pol-zelenskyi-vybortsi-do-39-rokiv/29868087.html
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11.04.2024 21:05 Ответить
Я не про "голосували". Останні опитування.
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11.04.2024 22:14 Ответить
Тим кому сьогодні 18-20 років, у 2019-му було 13-15 років. Як вони могли голосувати за зепідра?
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12.04.2024 06:03 Ответить
Статтю уважно читайте
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12.04.2024 07:09 Ответить
піднімайте до 65+ -пенсійний фонд не проти ...

З.І. а якщо серйозно то просто треш, коли здорові 28-мирічні хлопаки тягнуть в буси 52-річних дідів ...
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11.04.2024 20:35 Ответить
У мене є знайомий, який у 42 роки став дідом. Тобто по твоєму, якщо дід, то вже неможна служити.
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11.04.2024 20:45 Ответить
а тобі скільки
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11.04.2024 20:47 Ответить
Здогадайся, якщо я товаришую з 40-річними.
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11.04.2024 20:55 Ответить
то ти вважаєш якшо в 55 нема онуків то не дід ? )

я тобі кажу про те шо фізичне здоров"я, реакція, зір, сустави в 52 річного набагато гірші ніж навіть у 42 річного ... а не про те коли в ньогго онуки народилися.
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11.04.2024 21:02 Ответить
Ти якесь дурне. Спочатку ниєш про 52 річного діда, якого не мають забирати на фронт, а тепер розказуєш про чиїсь болячки. В Україні призовний вік до 60 років. І 52-річні також мають служити, як і 40-річні.
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12.04.2024 06:08 Ответить
по -перше дурне тебе об штору не витерло ... по- друге де я написав шо не мають служити ...
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12.04.2024 08:20 Ответить
ще не було в історії такої війни, де б середній вік у війську був 45+.
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11.04.2024 21:04 Ответить
У нас середній вік в ЗСУ 42 роки.
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11.04.2024 21:36 Ответить
Мій прадід був призваний до лав РККА під час другої світової війни у віці 49 років. Тому досить брехати 50-річний ухилянт.
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12.04.2024 06:11 Ответить
Кожному, хто розказує в Україні про необхідність мобілізації 18-25 річних, я б порадив самим сходити на фронт. А то сидять у теплих студіях 40-річні ухилянти типу Фурси і Сича і повчають нас, що треба негайно відправити на війну всіх молодих. Молоді зараз потрібні виключно для продовження української нації, а не заради комфорту зрілих ухилянтів
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11.04.2024 20:54 Ответить
Вся молодь мріє дочекатися війни та звалити навіг звідси, руснявий реп, русняві дебіли в інстаграмі, тіктоці просто задрали з кожного юнацького матюгальника, "вони дупля не відбивають" як то кажуть, в іншому світі живуть. Невже влада думає, що 40-60 поборють кацапів а потім 18-25 , аспіранти та двічі "психологи готельно-ресторанного бізнесу" та випускники університету Поплавського швиденько стануть патріотами і відбудують країну?
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11.04.2024 21:12 Ответить
Так, а що зараз заважає дівчатам звалити з України? Чому вони не валять?! Чи ти ідіот?!
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12.04.2024 06:13 Ответить
А що не так?
З універу толку 0,01%, за обладнання в сирому приміщені їх не загониш, війна буде ще дуже довго, якраз є час навчитися бути профі в військовій справі, поки хроники на таблетосах тащать. Чі війна якась не війна?
Вже якось виберіть ,або війна для всіх, або ідіть усі в дупу.
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11.04.2024 21:22 Ответить
Для продовження української нації достатньо пару сотень здорових донорів сперми.
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11.04.2024 21:37 Ответить
і 5 млн китаянок
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11.04.2024 21:55 Ответить
Китаянки теж в дефіциті.
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11.04.2024 23:13 Ответить
Тут проблема тільки в одному. В такому віці ще не сформована психіка.
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11.04.2024 22:16 Ответить
Так млять, Украина и их всех под землю загонит, и без того скудные людские ресурсы, уже можно сказать что последние. Так что потом разве что расчитывать останется на новеньких афроукраїнчиків.
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11.04.2024 20:57 Ответить
Так що повинні воювати 50 річні "діди " ? А молоді нехай гуляють ?
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11.04.2024 21:05 Ответить
В Україні на одного молодого, десь 5-6 осіб у віці 50+.
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12.04.2024 06:15 Ответить
Так за совітів 50 -річних взагалі знімали у воєнкоматі з обліку ,а тепер відправляють на фронт , а здоров"я в кого краще- у молоді чи в п"ятдесятирічних ?
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12.04.2024 17:50 Ответить
А скільки це від 73 відсотків?
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11.04.2024 21:56 Ответить
Не треба відбілюватти свій вік. Я вже писав

З 21 року можна стати депутатом верховної ради та вчити всіх жити і писати " закони".
Можна пити горілку та сидіти по кабаках.
Можна служити в поліції.

Але в війську захищати країну, своїх батьків, дітей Не можна?
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11.04.2024 22:01 Ответить
Тобі ж написали у статті, що в Україні просто немає стільки 20-річних аби закрити всі проблеми фронту. Зато є мільйони 40-50+ річних.
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12.04.2024 06:16 Ответить
Оооо тільки почало доходити.Вони думають що закон про мобілізацію народить здорових лбів по 18 років за рік.Вкотре кажу проста математика і нестача зброї.А матиматика реально проста орки кожні півроку можуть ставити під зброю 300 тис і це робити ще не меньше як 5 років !!!Ми проти них виставимо через 2 ріки вже 18 річних..Далі все !Армія закінчиться ,молодь закінчитьтся,обробляти країну економічно ,логістично і фізично буде нікому.І броні вже не буде ні вкого.І тут нависне проблема вже не тільки з рашки а ослаблена країні без армії це ласий шматок для наприклад Угорщини, або навіть інших країн.
Ми за 2 роки фактично можемо втратити країну фізично !Бо людського ресурсу невистачає.А саме головне не вистачає вже зброї.Не вистачає зброї гонять людей,гонять людей перебивають армію і населення яке може тримати зброю.Це вже ******* очевидним геноцидом.
На даний момент Європа дає нам крохи зі столу а штати і того меньше.Вихід з положення захід армій союзників і розміщення необхідної зброї навіть ядерної.Ці всі балачки і рамштайни потрібно припинити це балабольство і туфта.Зброї необхідної як не було так і немає. а пішов 3 рік,
Далі 3 рік наш ВПК мертвий.Я не бачу щоб країна перейшла в умовах виживання на воєнні рейки промисловості.Бізнес живе своїм життям підприємства своїм життям.Люди збирають на авто дрони донати.Що це за нах на 3 рік війни?Кожен фоп кожна фірма кожне підприємство повинно бути задіянно для ЗСУ ! КОЖНЕ !Не грошима а предметно хтось щось повинен робити виробляти випускати ,або діставати.,або ремонтувати.Цей цирк тупих бронювань і іншого мобілізаційного лайна і страшилок потрібно припинити.Людини і країна повинна працювати на ЗСУ. іНАКШЕ В ОДИН ДЕНЬ ПІДРОЗДІЛИ ЗНІМУТЬСЯ З ПОЗИЦІЙ І МАРШЕМ ПІДУТЬ НА СТОЛИЦЮ БО ЇХ ВЖЕ ЗА"ЬАЛИ ! В країні тотальний хаос,народ заганяють під плінтус ці собаки з тцк виконують роль нквд каральних якихось груп.Завалили весь бізнесТотальна корупція і схеми.Із за цього недомірка який не розуміє що творить і привів країну до диктаторсьбкого режиму.Люди вже злі і вкрай негативні.Може статися соціальний вибух.Бо людям по факту ось ось вже не буде що втрачати..Плювати на штирафи на тюрьму люди візьмуть зброю в руки бо влада дістала.
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11.04.2024 22:03 Ответить
військові пенси, як і мусорські з всякими себеушними отримали шанс довести свою користь країні, а не тільки ведикі пенсії отримувати іщось ще вимагати,
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11.04.2024 22:37 Ответить
Якось дивно виходить: при комунізмі було надзвичайно погано і кількість населення була біля 60 млн. І тут прийшла незалежність і народжувати стало недобре + жінки повтікали за кордон. Від чого??
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11.04.2024 23:37 Ответить
Чим менше розвинута країна, тим більша у ній народжуваність.
Мабуть тому, що нема ані можливості, ані стимула жити заради себе.
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12.04.2024 01:43 Ответить
А так на вулиці і не скажеш. Стайками між кав'ярнями бігають бородачі у кедах приблизно такого віку.
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12.04.2024 01:41 Ответить
 
 