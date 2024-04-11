Передача газовой компании Коломойского в управление "Укрнафты": Акционеры готовят иски в международные инстанции, - экс-глава Бакуненко

Экс-галва "Укрнефтебурения" Михаил Бакуненко о своей позиции относительно отчуждения компании и планов акционеров по обжалованию соответствующего решения.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина рассказал глава Совета директоров компании JKX Oil&Gas, экс-председатель "Укрнефтебурения" Михаил Бакуненко, передает Цензор.НЕТ.

В 2023 году "Укрнефтебурению" (УНБ) было запрещено пользоваться недрами ее главного Сахалинского месторождения и арестованы акции самой компании. По мнению экс-председателя компании, происходившее с середины 2023 года "выходит за пределы понимания верховенства права".

"О безосновательности ареста акций, как известно, Печерский суд Киева вопреки уголовно-процессуальному законодательству и по абсолютно идентичному представлению от ГБР дважды наложил арест на корпоративные права УНБ и передал их в управление АРМА. Первый арест состоялся 7 апреля 2023 года, а передача в управление - 11 апреля 2023 г., повторный арест и передача в управление - 4 мая того же года. Акционеры и менеджмент впервые узнали о решении суда только через 10 дней после первого ареста от представителей СМИ. Передача права собственности на частный актив, вопреки условиям решения Печерского суда о повторном аресте и передаче в управление, проходила по так называемой упрощенной процедуре, которую применяют, "если есть риск сбоя или прерывания поставок природного газа". Но это не соответствовало действительности, потому что такого риска на самом деле не было. До перехода УНБ к государственной "Укрнафте" в июле 2023 года компания работала непрерывно, накопила 1,2 млрд грн денежных средств (с учетом заключенных договоров) и 74,6 млн кубометров газа для прохождения осенне-зимнего периода. За время войны мы построили и подготовили для ввода в эксплуатацию дожимную компрессорную станцию и пробурили новую скважину №88. На момент смены менеджмента УНБ даже были предоплачены налоги на сумму 1,5 млрд грн, в том числе 0,7 млрд грн рентной платы и 0,2 млрд грн налога на прибыль. В 2023 году по нашему плану добыча должна была вырасти на 30% по сравнению с 2022 годом. О каком риске прерывания поставок газа шла речь? Никакого риска не было. Пока его фактически не сделали реальностью, но уже другие люди", – заявил Бакуненко.

Читайте также: На Западе Украины начали бурить новую нефтяную скважину глубиной 1211 метров

"Пункт первый и сейчас самый важный: компания потеряла лицензию на добычу и с 1 декабря 2023 г. фактически не функционирует, добыча углеводородов - ноль. А до этого только за три месяца внешнего управления среднесуточный дебит газа снизился с 1550 до 1300 тысяч куб м. Пункт второй : проект дожимной компрессорной станции, о котором почему-то отчитывается новое руководство, начала, инвестировала и почти на 100% реализовала предыдущая команда.

После назначения нового руководства реальные результаты работы предприятия следующие: ежемесячные потери собственной добычи газа – 42 млн кубометров, нефти – 5 тыс. тонн; ежемесячные потери государственного бюджета - 0,35 млрд грн (т.е. недополученные налоги на утраченной добыче). Кроме того, на пике рынка не было реализовано 243,7 млн кубометров газа, что привело к недополучению 365 млн грн доходов от разницы цен и неуплате в бюджет 267 млн грн рентной платы (без учета авансового платежа в размере 555 млн грн) и 572 млн грн НДС (в текущих ценах).

Полная остановка добычи с технической точки зрения отрицательно сказывается на состоянии скважин. Восстановить предыдущий уровень добычи будет как минимум очень сложно, если вообще возможно, - оценил он текущую ситуацию в компании.

"Позиции акционеров однозначны – арест корпоративных прав УНБ, дальнейшая передача компании в управление и непосредственно текущее управление являются незаконными. Такие действия относительно УНБ являются временными и существуют только в условиях войны и текущей ситуации, в которой оказалась Украина".

Акционеры используют весь доступный правовой инструментарий для защиты прав на управление УНБ. Но они не питают надежд на успех в защите своих интересов именно в Украине, однако должны пройти этот путь до конца, прежде чем подавать иски в международные инстанции. В настоящее время юристы разрабатывают позицию для дальнейших действий путем использования различных международно-правовых механизмов защиты инвестиций", - подчеркнул Бакуненко.

Смотрите также: Получил подозрение директор департамента "Укрнафты", незаконно передавший в аренду участок предприятия и требовавший 160 тыс. грн за оформление договора, – прокуратура. ФОТО

Отвечая на вопрос, как оценивает Бакуненко риски попадания в подобную ситуацию Полтавской газонефтяной компании, он сказал: "Нынешняя практика показала, что ожидать можно чего угодно. Система дала сбой. Как оказалось, можно игнорировать законодательство, делать "упрощенные" процедуры отчуждения частных активов и останавливать прибыльные компании. Объективных оснований для таких действий в отношении ПГНК нет. ПГНК эффективно функционирует, за 2023 год уплатила 1,4 млрд грн налогов в бюджеты всех уровней. А с начала полномасштабного вторжения – перечислила на нужды ВСУ более 200 млн грн. На постоянной основе закупает необходимую одежду и оборудование по отдельным военным запросам.

С другой стороны, в последнее время мы видим, что давление на бизнес со стороны госорганов растет. Об этом свидетельствуют и недавние громкие аресты, и то, что бизнес начал громко отстаивать свои права. Поэтому мы готовы к разным сценариям развития событий".

Напомним, в начале мая 2023 года суд арестовал и передал в управление АРМА корпоративные права указанных четырех предприятий - ЧАО "ПК "Укрнефтебурение", ООО "Сириус - 1", ООО "Сахалинское" и ООО "Ист Юроуп Петролеум" - в рамках расследования уголовного производство по промышленной разработке крупнейшего в Украине разведанного Сахалинского месторождения газа на Харьковщине. Кабмин поручил передать арестованные активы в управление "Укрнафты". ЧАО "Укрнефтебурение" связано с Игорем Коломойским, Павлом Фуксом и Виталием Хомутынником. Компания входила в перечень самых прибыльных компаний Украины. Сам Виталий Хомутынник заявлял, что его инвестиционный фонд Cascade Investment Fund продал все акции газодобывающей компании "Укрнефтебурение" до их ареста и передачи в управление государства.