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Новости Агрессия России против Украины
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В течение суток на фронте зафиксировано 53 боевых столкновения. На Бахмутском направлении отражены 15 вражеских атак, - Генштаб

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Идут семьсот семьдесят восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. В течение суток зафиксировано 53 боевых столкновения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 11 апреля.

Обстрелы Украины

В общем враг нанес 53 ракетных и 84 авиационных удара, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.

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Обстановка на севере

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Хреновка и Леоновка Черниговской области; Марчихина Буда, Вольная Слобода, Кучеровка, Студенок и Мирополье Сумской области.

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Боевые действия на востоке

На Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Твердохлебово Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Макеевка, Терны, Ямполевка, Заречное Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 15 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Клещиевка, Верхнекаменное и Ивановское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка и Пивденное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.

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На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Уманское и Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Бердичи Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Нетайлово, Семеновка Донецкой области.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка и Водяное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.

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Ситуация на юге

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и с. Работино Запорожской области. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области и Новоданиловка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Белогорье, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток совершено 2 атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстреламы подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Антоновка, Понятовка Херсонской области.

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Удары по врагу

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.

Автор: 

Генштаб ВС (6234) боевые действия (3990)


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Первомайське і Бердичі вже не атакують і не обстрілюють...
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11.04.2024 21:09 Ответить
11.‎04.‎2024 777 доба війни

Десята доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу.

Міноритарні інвестори 4 з 6 конфіскованих по рішенню ліквідованого Печерського суду м. Києва активів, що пов'язують з Коломойським подають в суд на Україну з приводу незаконних дій і незаконного відчуження майна. Сума збитків в районі $1млрд. Це така "боротьба з олігархами" в виконанні Зеленського і "арештованого" Коломойського.

Національне агентство з питань запобігання корупції повідомило, що Петро Порошенко за 2023 рік задекларував 1 мільярд 440 мільйонів гривень доходу. Незрозуміло лише те, де тут корупція... Корупція - це коли про доходи керівництва держави повідомляють судові органи інших держав шляхом конфіскації активів

НАЗК також згадало задекларовані 18 млн. доларів виведених Порошенко за межі України шляхом купівлі цінних паперів. Забуло НАЗК згадати з цього приводу 2.85 млрд. гривен гуманітарної допомоги переданої Порошенко Україні за 2023 . Для повноти картини НАЗК забуло оголосити скільки коштів передав Україні нинішній мільйонер-президент. Оголошуємо - НІЧОГО!!!
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11.04.2024 21:24 Ответить
 
 