В течение суток на фронте зафиксировано 53 боевых столкновения. На Бахмутском направлении отражены 15 вражеских атак, - Генштаб
Идут семьсот семьдесят восьмые сутки широкомасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации против нашего государства. В течение суток зафиксировано 53 боевых столкновения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на вечернюю сводку Генштаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 11 апреля.
Обстрелы Украины
В общем враг нанес 53 ракетных и 84 авиационных удара, совершил 61 обстрел из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты инфраструктуры.
Обстановка на севере
На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Хреновка и Леоновка Черниговской области; Марчихина Буда, Вольная Слобода, Кучеровка, Студенок и Мирополье Сумской области.
Боевые действия на востоке
На Купянском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 15 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Петропавловка, Степная Новоселовка Харьковской области.
На Лиманском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Твердохлебово Луганской области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Макеевка, Терны, Ямполевка, Заречное Донецкой области.
На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 15 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Выемка, Раздолевка, Клещиевка, Верхнекаменное и Ивановское Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Спорное, Андреевка и Пивденное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказалось более 10 населенных пунктов, в том числе Григоровка, Калиновка, Часов Яр Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак противника в районах населенных пунктов Новокалиново, Уманское и Нетайлово Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался выбить наши подразделения из занимаемых рубежей. Нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Бердичи Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Новокалиново, Нетайлово, Семеновка Донецкой области.
На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка, Урожайное, где враг при поддержке авиации 15 раз пытался прорвать оборону наших войск. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Константиновка и Водяное Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались более 10 населенных пунктов, среди них Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка, Угледар Донецкой области.
Ситуация на юге
На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 2 раза атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области и с. Работино Запорожской области. Также нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Времовка Донецкой области и Новоданиловка Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов, среди них Белогорье, Новоданиловка и Щербаки Запорожской области.
На Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. В частности, в течение суток совершено 2 атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Артиллерийским и минометным обстреламы подверглись более 15 населенных пунктов, среди них Антоновка, Понятовка Херсонской области.
Удары по врагу
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 зенитно-ракетному комплексу противника.
Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 2 районам сосредоточения личного состава противника.
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