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Гросси: Прямые атаки на Запорожскую АЭС значительно повысили риск ядерной аварии

Директор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Маріано Гроссі

Прямые атаки на Запорожскую АЭС ознаменовали серьезную эскалацию угроз ядерной безопасности Украины, значительно повысив риск ядерной аварии.

Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси, сообщается на сайте МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Атака на Запорожскую АЭС означает угрозу ядерной безопасности. Среди тех, кто напрямую может пострадать, работающие на станции люди и эксперты МАГАТЭ", – сказал Гросси во время встречи Совета директоров.

Глава агентства призвал лиц, принимающих военные решения, воздерживаться от любых действий, нарушающих пять конкретных принципов МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии и обеспечению целостности Запорожской АЭС.

Гросси также призвал международное сообщество "активно работать над деэскалацией этой серьезнейшей ситуации".

Читайте также: Произошло по меньшей мере 3 прямых попадания в основные конструкции защиты реактора ЗАЭС, - гендиректор МАГАТЭ Гросси

Автор: 

Запорожская АЭС (702) Рафаэль Гросси (172)


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Топ комментарии
+8
доки кацапи на станції, ми всі заручники!
як приклад, підірвана каховська гес.
або ми виб'ємо їх звідти, швидко і жорстко, як з чаес, або вони влаштують брудну атомну бомбу!
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11.04.2024 21:28
+5
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11.04.2024 21:29
+5
Это чмо Гросси есть спикер российских террористов.
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11.04.2024 21:39
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Правила форума Совет форумчан
доки кацапи на станції, ми всі заручники!
як приклад, підірвана каховська гес.
або ми виб'ємо їх звідти, швидко і жорстко, як з чаес, або вони влаштують брудну атомну бомбу!
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11.04.2024 21:28 Ответить
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11.04.2024 21:29 Ответить
Это чмо Гросси есть спикер российских террористов.
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11.04.2024 21:39 Ответить
І що ти зробиш?
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11.04.2024 21:39 Ответить
Та і куй з нею! Хай вже бахне на радість цивілізованому світові
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11.04.2024 21:40 Ответить
Эта гнида даже не назвала кто автор этих атак.Денежки ж не дадут.
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11.04.2024 21:41 Ответить
"Очільник агентства закликав осіб, які ухвалюють військові рішення, утримуватися від будь-яких дій, які порушують п'ять конкретних принципів МАГАТЕ щодо запобігання ядерній аварії та забезпечення цілісності Запорізької АЕС." Джерело:

Тобто, захоплення атомного об'єкту військами агресора не порушує жодного з п'яти конкретних принципів МАГАТЕ і не викликає жодного занепокоєння?
Цікаво, хтось вже готує обгрунтування для шостого конкретного принципу МАГАТЕ - робоча назва "Відповідальне захоплення"?
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11.04.2024 21:46 Ответить
І буде бада-бум, аби вітер на мордор все відніс. А *уйло заявить що це Україна винна,
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11.04.2024 22:03 Ответить
ото америку відкрив, а то ж ми тупі хахли ******* з арти по своєму енергоблоку і нічьо
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11.04.2024 22:13 Ответить
Та ***..е то ***..е,може нарешті почнете щось робити з тими маньяками!
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11.04.2024 22:24 Ответить
 
 