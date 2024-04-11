Гросси: Прямые атаки на Запорожскую АЭС значительно повысили риск ядерной аварии
Прямые атаки на Запорожскую АЭС ознаменовали серьезную эскалацию угроз ядерной безопасности Украины, значительно повысив риск ядерной аварии.
Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Мариано Гросси, сообщается на сайте МАГАТЭ, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Атака на Запорожскую АЭС означает угрозу ядерной безопасности. Среди тех, кто напрямую может пострадать, работающие на станции люди и эксперты МАГАТЭ", – сказал Гросси во время встречи Совета директоров.
Глава агентства призвал лиц, принимающих военные решения, воздерживаться от любых действий, нарушающих пять конкретных принципов МАГАТЭ по предотвращению ядерной аварии и обеспечению целостности Запорожской АЭС.
Гросси также призвал международное сообщество "активно работать над деэскалацией этой серьезнейшей ситуации".
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як приклад, підірвана каховська гес.
або ми виб'ємо їх звідти, швидко і жорстко, як з чаес, або вони влаштують брудну атомну бомбу!
Тобто, захоплення атомного об'єкту військами агресора не порушує жодного з п'яти конкретних принципів МАГАТЕ і не викликає жодного занепокоєння?
Цікаво, хтось вже готує обгрунтування для шостого конкретного принципу МАГАТЕ - робоча назва "Відповідальне захоплення"?