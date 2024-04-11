Если финансирования от США не будет, ЕС придется увеличить помощь Украине, - Макрон

Европейский Союз, возможно, будет вынужден предоставить Украине более 50 млрд евро помощи, утвержденных по программе Ukraine Facility.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По мнению президента Франции, если финансирования от США не будет, Европа должна мобилизоваться и строить новые финансовые инструменты. Макрон считает, что в таком случае придется принять дополнительное финансирование и предоставить Украине более 50 миллиардов евро, предусмотренных программой Ukraine Facility.

"Мы не можем покинуть Украину. Потому что Украина — это в 1500 километрах отсюда. То есть это наша личная безопасность, это возможность для Европы быть в мире", — пояснил французский президент.

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