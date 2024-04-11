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Новости Помощь Украине
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Если финансирования от США не будет, ЕС придется увеличить помощь Украине, - Макрон

макрон

Европейский Союз, возможно, будет вынужден предоставить Украине более 50 млрд евро помощи, утвержденных по программе Ukraine Facility.

Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

По мнению президента Франции, если финансирования от США не будет, Европа должна мобилизоваться и строить новые финансовые инструменты. Макрон считает, что в таком случае придется принять дополнительное финансирование и предоставить Украине более 50 миллиардов евро, предусмотренных программой Ukraine Facility.

"Мы не можем покинуть Украину. Потому что Украина — это в 1500 километрах отсюда. То есть это наша личная безопасность, это возможность для Европы быть в мире", — пояснил французский президент.

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Автор: 

США (26513) Франция (3500) Евросоюз (17089) Макрон Эмманюэль (1300)


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Топ комментарии
+5
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11.04.2024 21:47
+3
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11.04.2024 21:43
+2
Макрон Де ГОЛЬ

а щось Джонсона не відно .
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11.04.2024 21:37
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Макрон Де ГОЛЬ

а щось Джонсона не відно .
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11.04.2024 21:37 Ответить
Джонсон вкотре довів, що він - дешевий популіст, хайпожер
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11.04.2024 21:43 Ответить
Нееть, він працює у тилу
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11.04.2024 21:45 Ответить
Давайте вже, не стримуйте себе! Чи рано?
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11.04.2024 21:42 Ответить
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11.04.2024 21:43 Ответить
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11.04.2024 21:45 Ответить
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11.04.2024 21:47 Ответить
Ой як ти Макрон ще у 2019 р. вляпався у зелене лайно ...коли на Єлісейських плях приймав ще до виборів фсбешника вову 🤡...він не сказав вам дятлам в ЄС ,шо війна буде у вашу потилицю дмухати ...і от ОЙ... як неочикуванно ...з вашої підстави ,ми тут передок тримаємо , а ви свій зад прикривайте в ЄС...корисні ід*оти
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11.04.2024 22:51 Ответить
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11.04.2024 23:44 Ответить
Євросоюз зі Штатами граються у кішки-мишки. А тим часом Україна висить на краю прірви...
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12.04.2024 08:07 Ответить
 
 