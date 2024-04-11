В ВСУ нехватка личного состава на фронте, враг превышает нас в 7-10 раз, - командующий Объединенными силами Содоль

Вооруженным Силам Украины не хватает личного состава на фронте, армия РФ имеет преимущество в 7-10 раз.

Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль в Верховной Раде перед голосованием за закон об усилении мобилизации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

"Противник превышает нас в 7-10 раз, у нас нехватка личного состава. В некоторых отделениях у нас осталось по два, в некоторых - по три-четыре человека, тогда как по уставам их должно было быть 8-10. По тактическим нормативам, это отделение должно гарантированно оборонять 100 метров фронта. Если есть двое, они могут оборонять 20 метров фронта", - сказал генерал.

По словам командующего ОС, эта ситуация приводит к тому, что бригада, которая должна оборонять до 15 километров фронта, с такой укомплектованностью может держать только пять, а иногда и меньше километров.

"Поэтому вместо одной бригады мы вынуждены ставить три. А эти две бригады могли бы быть в тыловой полосе, где личный состав мог отдохнуть, доукомплектоваться, получить оружие, пройти нормальную подготовку, чтобы заменить ту бригаду или создать ударную группировку. Поэтому я очень прошу, примите этот закон – он нам очень нужен. Мы держим оборону из последних сил", - отметил Содоль.

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