В ВСУ нехватка личного состава на фронте, враг превышает нас в 7-10 раз, - командующий Объединенными силами Содоль
Вооруженным Силам Украины не хватает личного состава на фронте, армия РФ имеет преимущество в 7-10 раз.
Об этом заявил командующий Объединенными силами ВСУ Юрий Содоль в Верховной Раде перед голосованием за закон об усилении мобилизации, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.
"Противник превышает нас в 7-10 раз, у нас нехватка личного состава. В некоторых отделениях у нас осталось по два, в некоторых - по три-четыре человека, тогда как по уставам их должно было быть 8-10. По тактическим нормативам, это отделение должно гарантированно оборонять 100 метров фронта. Если есть двое, они могут оборонять 20 метров фронта", - сказал генерал.
По словам командующего ОС, эта ситуация приводит к тому, что бригада, которая должна оборонять до 15 километров фронта, с такой укомплектованностью может держать только пять, а иногда и меньше километров.
"Поэтому вместо одной бригады мы вынуждены ставить три. А эти две бригады могли бы быть в тыловой полосе, где личный состав мог отдохнуть, доукомплектоваться, получить оружие, пройти нормальную подготовку, чтобы заменить ту бригаду или создать ударную группировку. Поэтому я очень прошу, примите этот закон – он нам очень нужен. Мы держим оборону из последних сил", - отметил Содоль.
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Це означає, що в нас безпосередньо на фронті воює тільки 100 тисяч?
Проти 500 тисяч москалів .
Ще донедавна, з ОП говорили, що в нас воює на фронті 300 тисяч а в тилу сидить 700 тисяч.
Саме тому, зняли Залужного і поставили Сирського, щоб розібрався з цим. Так було сказано з ОП Зеленського.
Виходить, Сирський розібрався в цій ситуації.
І тепер у нас на фронті воює 100 тисяч а в тилу сидить вже 1 мільйон військовослужбовців, судячи з цієї новини.
І далі буде ще гірше.
На фронті буде воювати 50 тисяч а в тилу буде сидіти 5 млн.
Зелена кремлівська влада визнала наявність більше 5млн. ветеранів, отже обілечування і збір їхніх зарплат у свою брудну кишеню.
Якщо кількість не близька хоча б до кількості супротивника, ми не можемо втримати лінію фронту щоб ми не використовували. Так, може збережеться співвідношення втрат в нашу користь, але вони будуть продавлювати.
А при критичній кількості військ на певних ділянках вони прорвуть і далі пройдуть окопи без солдат на наступних лініях оборони, бо резервів не буде.
І якщо росіяни ще мобілізують з декілька сот тисяч, ми ПОВИННІ мобілізувати у відповідь стільки ж. Щоб тримати паритет і не давати числу виграти у якості.
Во-вторых, проблема в том, что мало именно пехотинцев, и потому в самой отдельной бригаде 3000+ людей, а в отделениях пехоты 3-4 человека и некомплект.
В-третьих, можно хоть сто законов принять, но в месяц больше 20 тысяч не набрать, а их еще обучать надо месяца два хотя бы. Но мобилизация и не прекращалась никогда. Просто если 1 и 2 не изменить, но новых людей армия впитает как губка и будет там полтора миллиона людей, а пехоты снова нехватка.
Як знівелювати багатомільйонну армію супротивника щоб вона не становила жодної загрози на лінії бойових дій? - Перетворити на звичайне стадо баранів (даруйте якщо реальний стан справ ображає чиїсь почуття).
А тому що там багато (ідейних)кацапів які згодні їхати за тисячі км аби відродити СРСР, але багато і тих хто мріє про гроші
А повертаються вбитими і без грошей
Спочатку обладнання, потім персонал для застосування обладнання. Спочатку зброя, потім особовий склад для застосування зброї. Спочатку засоби ураження, метал, технології, потім люди.
Воєнно-політичне керівництво, парламент та уряд демонстративно будують СПА-готелі в Сатанові, купують джипи та автозаки для тилу, асфальтують та прикрашають міста, зливають по 2 млрд грн в день на "духовний та фізичний розвиток", збільшують витрати на освіту та відновлюють на лінії фронту школи - про яку мобілізацію йдеться?
За минулий рік держапарат витратив 4,5 трлн грн. З них тільки 2 трлн на оборону. Це катастрофічно мало. Терміново необхідно виділити ще один трильйон на зброю - на дрони та антидронові системи.
Чому ГШ та МО не купують зброю? Незрозуміло! Чому уряд та парламент не виділяють кошти на зброю? Незрозуміло. Чому не скорочують держапарат? Незрозуміло. Чому не закривають схеми в НБУ та ДПС? Незрозуміло.
Що повинно статися, щоб держапарат прокинувся і спрямував ресурси з мирних цілій на війну?"
ФБ
Сейчас по этому заявлению, "ворог перевищує нас у 7-10 разів".
Вопрос, разве в результате контрнаступления численность армии Украины сократилась в 10 раз?
Даже мобилизация в россии не могла сделать такой разрыв в 10 раз.
Хотілисьте голобородька - жида? Отримуйте: гримуча суміш хахла і жида то смерть всьому навколо.
https://www.youtube.com/watch?v=XLClhQXddE0
Збройні Сили України мають брак особового складу на фронті, армія РФ має перевагу у 7-10 разів.
Про це заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Юрій Содоль у Верховній Раді перед голосуванням за закон про посилення мобілізації.
Втрати ЗСУ у п'ять разів менші, аніж втрати російської армії. На кожного загиблого українського захисника припадає п'ять російських загарбників.
Про це заявив Володимир Зеленський в інтерв'ю американському телеканалу https://www.foxnews.com/video/6347413768112 Fox News .
Або ж наші старші офіцери не можуть рахувати.
Тут два путя...
"Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявляє, що вже немає потреби у https://www.unian.ua/war/chi-svitit-ukrajincyam-mobilizaciya-z-18-rokiv-chitka-vidpovid-minoboroni-12586359.html мобілізації 500 тисяч людей. Про це він сказав в інтерв'ю https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3845632-oleksandr-sirskij-golovnovnokomanduvac-zsu.html "Укрінформу" .
"Після перегляду наших внутрішніх ресурсів та уточнення бойового складу Збройних сил ця цифра була суттєво зменшена. Ми очікуємо, що у нас буде достатньо людей, здатних захищати Батьківщину. Йдеться не лише про мобілізованих, але й про добровольців", - зазначив Сирський. https://www.unian.ua/war/mobilizaciya-v-ukrajini-sirskiy-vidpoviv-chi-potribno-prizivati-shche-500-tisyach-12587643.html
У нас ВВП 160 миллиардов, у них 2,2 триллиона долларов. Тоже можете посчитать.
Территорию даже сравнивать не хочу, можно очки не одевать.
Добавьте ЯО и ссыкливость всяких Салливанов
Просто надо понимать, сколько ты можешь вести войну и хотя бы попытаться пообщаться с "чертом лысым". Не можешь сам пообщаться, пусть Петя пообщается. Лучше плохо жить, чем красиво умереть
А от про ЯЗ цілком погоджуся. Я навіть впевнений у тому, що саме це стримує європейців та американців від того, щоб нарешті "помножити на нуль "радянського монстра".
Так что утверждениями что мы этой войной якобы обескровливаем их, а там через год у них закончился X или Y и будет перемога - можно подтереть зад.