Боррель хочет от министров ЕС "смелых решений" для Украины: "Одними словами Путина не остановить"

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ждет "смелого решения" для Украины от совместной встречи министров иностранных дел и обороны страны ЕС, которая состоится 22 апреля.

Об этом Боррель заявил в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Главный дипломат ЕС отметил, что накануне Россия снова варварски ударила по украинскому населению и критической инфраструктуре.

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"Одними словами Путина не остановить. Мы должны оказать больше военной поддержки. Сегодня я написал министрам иностранных дел и обороны ЕС перед заседанием Совета иностранных дел 22 апреля. Мы должны ускорить и расширить военную поддержку Украины", – отметил Боррель.

Он добавил, что ЕС должен предоставить Украине системы противовоздушной обороны для перехвата российских ракет, защиты городов и критической инфраструктуры.

"Украине нужны ракетные батареи "земля-воздух". Мы многое делаем. 31 миллиард евро на военную помощь Украине, и мы поддерживаем нашу оборонную промышленность для увеличения производства ракет и боеприпасов в Европе. Мы сделаем больше", – пообещал Боррель.

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"Я ожидаю смелых решений на совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля с Дмитрием Кулебой и Рустемом Умеровым. ЕС поддержит Украину всеми силами", - добавил он.