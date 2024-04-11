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Новости Помощь Украине
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Боррель хочет от министров ЕС "смелых решений" для Украины: "Одними словами Путина не остановить"

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что ждет "смелого решения" для Украины от совместной встречи министров иностранных дел и обороны страны ЕС, которая состоится 22 апреля.

Об этом Боррель заявил в четверг вечером, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Главный дипломат ЕС отметил, что накануне Россия снова варварски ударила по украинскому населению и критической инфраструктуре.

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"Одними словами Путина не остановить. Мы должны оказать больше военной поддержки. Сегодня я написал министрам иностранных дел и обороны ЕС перед заседанием Совета иностранных дел 22 апреля. Мы должны ускорить и расширить военную поддержку Украины", – отметил Боррель.

Он добавил, что ЕС должен предоставить Украине системы противовоздушной обороны для перехвата российских ракет, защиты городов и критической инфраструктуры.

"Украине нужны ракетные батареи "земля-воздух". Мы многое делаем. 31 миллиард евро на военную помощь Украине, и мы поддерживаем нашу оборонную промышленность для увеличения производства ракет и боеприпасов в Европе. Мы сделаем больше", – пообещал Боррель.

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"Я ожидаю смелых решений на совместной встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 22 апреля с Дмитрием Кулебой и Рустемом Умеровым. ЕС поддержит Украину всеми силами", - добавил он.

Автор: 

Евросоюз (17089) помощь и поддержка (867) Боррель Жозеп (784)


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Топ комментарии
+8
Боррелю в нотатки
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11.04.2024 22:19
+6
Поки сонце зійде, роса очі виїсть, Всі чекають,
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11.04.2024 22:12
+5
Из-за таких как , Баррель, идут разговоры о помощи от ЕС, идет капельная помощь: не победить и не проиграть. Под эти бесполезные призывы, уничтожается Украина ...
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11.04.2024 22:34
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Поки сонце зійде, роса очі виїсть, Всі чекають,
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11.04.2024 22:12 Ответить
Мільйон снарядів вже доїхав чи ні?
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11.04.2024 22:13 Ответить
а боррель, все говорив говорив говорив.....
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11.04.2024 22:15 Ответить
Боррелю в нотатки
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11.04.2024 22:19 Ответить
Як би ж Україною керував хочаб на 60% хтось як Сер Вінстон Черчіль !
А так.....
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11.04.2024 22:47 Ответить
Захаркали б Уінстона. Тут навіть Ісуса захаркали б...
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11.04.2024 22:51 Ответить
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11.04.2024 23:33 Ответить
Одна Україна проти рашки нічого не змогла б, хоч господа Бога постав керувати нею. А у західного світу свої інтереси, свої пріоритети, свої погляди, свій електорат, який не треба гнівити підвищенням цін на пальне. Світ вже не той, що 80 років тому.
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11.04.2024 22:54 Ответить
Так й Засрашка одна б нічого не змогла. Онь їм Північна Корея, Іран, Китай допомогають. Не кажучи про компоненти з ЄС та США в обхід санкцій для виготовлення зброї.
Ваш коментар нідочого.
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12.04.2024 00:18 Ответить
"Одними словами Путіна не зупинити" - Спасибо, Кэп, что бы мы без тебя делали...
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11.04.2024 22:20 Ответить
в 2014 рашисти почали 3-тю свытову війну з першими двома полеглими українцями через 10 років найдемократніші демократи тремтячої європи шукають " сміливих рішень" проти ядерного терориста . рішення були - занепокення іт.д. тепер чекайте 3-4 і Н корпус суслопатова із знекровленої України.
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11.04.2024 22:28 Ответить
в нато з маленької здається є 6000 ф-16 \спеціалісти заперечте\ і ви шукаєте " сміливих рішень"
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11.04.2024 22:45 Ответить
Окрім як балаболити ви ніхріна не робите.Боягузи і сцикуни.
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11.04.2024 22:28 Ответить
Змагання риторів триває
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11.04.2024 22:29 Ответить
хай не пи%дить .бабла вони хочуть від путіна
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11.04.2024 22:31 Ответить
Из-за таких как , Баррель, идут разговоры о помощи от ЕС, идет капельная помощь: не победить и не проиграть. Под эти бесполезные призывы, уничтожается Украина ...
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11.04.2024 22:34 Ответить
***... всі закликають, всі стурбовані, всі підтримують, всі співчувають а віз і досі не рушив...
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11.04.2024 22:41 Ответить
Трохи рушив але небагато..... нажаль.
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11.04.2024 22:48 Ответить
Слова про те, що словами ***** не зупинити.
Молодець, *****!
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11.04.2024 22:59 Ответить
На спільній зустрічі міністри сміливо висловлять україні найглибокіше співчуття.
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11.04.2024 23:22 Ответить
Вибачаюсь, Україні
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11.04.2024 23:46 Ответить
Молодець Боррель. Дав ***** черговий карт-бланш.
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11.04.2024 23:41 Ответить
Надіслав "потужний сигнал".
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11.04.2024 23:47 Ответить
Вони стурбовані. А шо не так?
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12.04.2024 00:12 Ответить
 
 