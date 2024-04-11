"Слуга народа" Здебский о демобилизации: "Не время рассматривать роспуск армии, когда в стране война"

Сейчас невозможно проводить демобилизацию, поскольку Украина должна быть готова к новому наступлению российских оккупационных войск.

Об этом в комментарии LIGA.net заявил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский, передает Цензор.НЕТ.

"<...> Сейчас проводить демобилизацию невозможно. Россия собирается мобилизовать до лета 300 000, и будет где-то наступать. Нам нужно готовиться срочно", – сказал он.

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По его словам, войску нужен человеческий ресурс, и "не время рассматривать роспуск армии, когда в стране война".

"Армии нужны резервы. И вот тогда логично, что через три месяца будет ротация", - добавил нардеп.

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В целом положение о демобилизации вызвало больше споров: сначала эту норму не поддержал комитет по нацбезопасности, а впоследствии 227 нардепов проголосовали за исключение, заявил Здебский.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.