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Новости Война
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"Слуга народа" Здебский о демобилизации: "Не время рассматривать роспуск армии, когда в стране война"

Військовий квиток

Сейчас невозможно проводить демобилизацию, поскольку Украина должна быть готова к новому наступлению российских оккупационных войск.

Об этом в комментарии LIGA.net заявил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский, передает Цензор.НЕТ.

"<...> Сейчас проводить демобилизацию невозможно. Россия собирается мобилизовать до лета 300 000, и будет где-то наступать. Нам нужно готовиться срочно", – сказал он.

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По его словам, войску нужен человеческий ресурс, и "не время рассматривать роспуск армии, когда в стране война".

"Армии нужны резервы. И вот тогда логично, что через три месяца будет ротация", - добавил нардеп.

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В целом положение о демобилизации вызвало больше споров: сначала эту норму не поддержал комитет по нацбезопасности, а впоследствии 227 нардепов проголосовали за исключение, заявил Здебский.

Напомним, 11 апреля Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.

Автор: 

мобилизация (2748) демобилизация (154) Здебский Юрий (4)


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Топ комментарии
+44
а бюджет дерибанити під час війни на часі? чи це інше?
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11.04.2024 22:49
+43
"Слуга урода" - далі можна не читати. Бо буде брехня, лицемірство, і гниль.
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11.04.2024 22:51
+30
І не кажи. Коли в країні війни час :

1) Марадерити

2) Усувати ефективних генералів і замінювати їх на рашиських пасіпак

3) Кидати гроші на Марафон замість дронів
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11.04.2024 22:51
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а бюджет дерибанити під час війни на часі? чи це інше?
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11.04.2024 22:49 Ответить
Це він з окопу строчить такі перли?
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11.04.2024 22:50 Ответить
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11.04.2024 22:50 Ответить
Та це ж тупа торпєда від ОП
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11.04.2024 23:04 Ответить
"Слуга урода" - далі можна не читати. Бо буде брехня, лицемірство, і гниль.
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11.04.2024 22:51 Ответить
Який розпуск,дебіл зелений.
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11.04.2024 22:51 Ответить
І не кажи. Коли в країні війни час :

1) Марадерити

2) Усувати ефективних генералів і замінювати їх на рашиських пасіпак

3) Кидати гроші на Марафон замість дронів
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11.04.2024 22:51 Ответить
І знов про Залужного... Звідки ти знаєш, що там було? Може сам Залужний попросив перевести його за кордон, коли побачив, що більше ніякої допомоги не буде. Чи він повинен був сидіти з голими руками і чекати смерті?
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11.04.2024 22:59 Ответить
а де, в кого тут про Залужного?
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11.04.2024 23:24 Ответить
Кампанія по усуненню Залужного тяглась десь пів року.
Залужний не злякався 24.02.2022 то чому б це він зляався зараз ?
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11.04.2024 23:25 Ответить
Так я й не кажу, що він злякався. Просто втомився і зрозумів, до чого все йде. Вирішив врятуватися і врятувати сім'ю. Він людина розумна і перспективна. Може собі це дозволити
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11.04.2024 23:29 Ответить
Типа съ..ля, а вы тут тупые и не перспективные дохните?
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11.04.2024 23:45 Ответить
І не кажи , від цього макса так і смердить методичкою Ze-шапіто

Бо для них кожен патріот України - ворог
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12.04.2024 02:33 Ответить
Переведите меня за границу,я тоже видел,что никакой помощи не будет.Я тоже не хочу сидеть с голыми руками и ждать смерти.На "0" многие хотят, как Залужный,хотя бы комиссоваться по состоянию здоровья и посолом в уютные страны.
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11.04.2024 23:43 Ответить
Крейда, ти вже за кордоном
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11.04.2024 23:56 Ответить
VPN шановний,всего лишь проклятый VPN дает иллюзию свободы.)
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12.04.2024 00:04 Ответить
))
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12.04.2024 00:10 Ответить
Видос посмотрим. Все узнаем
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11.04.2024 22:51 Ответить
70% Ради
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11.04.2024 22:54 Ответить
пздебольський, а ви в каком полку служілі? то закрийте пздебало
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11.04.2024 22:52 Ответить
Боится влада військових тому і вилучила норму про демобілізацію із закону

‼️Серед представників "Батьківщини" "за" ВИЛУЧЕННЯ проголосували "лише" два депутати . Однак вони, як відзначали депутати від "Європейської Солідарності", фактично стали вирішальними та дозволили набрати достатню кількість голосів:

Олександр Абдуллін

Костянтин Бондарєв

Сім депутатів фракції утрималися, шість не голосували, дев'ять були відсутні - жоден не проголосував проти.
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11.04.2024 22:53 Ответить
Думаю, частка правди в цьому теж є. Демобілізованих солдатів не налякаєш нарядами ТЦК або ментів на вулицях. Тим більше якщо толпою зберуться завдати кілька неприємних запитань чинному уряду. А тепер запитань стало ще більше. Бо за базар треба відповідати. Ніхто цю норму не змушував вписувати в початковий законопроект. І взагалі його розробку мотивували саме потребою ротації (люди втомились, два роки в окопах, тощо). А тепер виявилося, що військовим просто «поводили по губах», і цивільним до компанії.
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11.04.2024 23:10 Ответить
100%
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11.04.2024 23:38 Ответить
****, де вони беруться??! я навіть вперше чую його прізвище.

Слуги реально думають, що вони отримали собі кріпаків?
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11.04.2024 22:57 Ответить
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11.04.2024 22:57 Ответить
Комаровський?
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12.04.2024 00:08 Ответить
тобто якщо ти пішов воювати то повернешся або скаліченим або на щиті. інших варіантів немає.

це безумовно мотивує...
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11.04.2024 22:58 Ответить
А якщо не підеш, то будеш просто страчений окупантами без спротиву. Це тебе мабуть більше мотивує?
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11.04.2024 23:01 Ответить
так.
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11.04.2024 23:42 Ответить
При однакових підходах до кріпаків виграє той пан,який буде краще годувати.
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12.04.2024 07:12 Ответить
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11.04.2024 22:58 Ответить
Якщо кожен депутат своїх помічників візьме з демобілізованих, можна поповнити армію на 1000 вмотивованих людей. Чи ето другоє?
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11.04.2024 22:59 Ответить
І авто в них вилучати не будуть
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11.04.2024 23:24 Ответить
Якмй розсудливий слуга
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11.04.2024 23:00 Ответить
У 2022 році його помічник випадково виявився російським шпіоном.
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12.04.2024 01:39 Ответить
Если ты не стоишь в очереди в ТЦК, то о демобилизации вякать не имеешь права.
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11.04.2024 23:01 Ответить
"ресурс", далі можна не читати.
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11.04.2024 23:02 Ответить
Зла не хватает. Ти оружие имеешь, ты противодействия ракетам, кабам и танкам имеешь. Вы даже сраные дроны не можете наладит выпуск. Все на волонтерах держится.
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11.04.2024 23:02 Ответить
І вони тим волонтерам палки в колеса вставляють регулярно, до того ж.
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11.04.2024 23:04 Ответить
Скажу простіше. Всі хто мав сміливість піти проти росії мають померти. Має лишитися тупа амфорна маса, котрій по фіг як називається вулиця, аби вона була освітлена і асфальтована.
Відбувається деонацілізація. Зрештою... 73% українців за це проголосувало.
Вантаж 200, чи стаття? Що хто порадить? З 24.02.22 на ліміт везіння , що відрве ногу і ще поживу, надії мало, він не безкінечний.
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11.04.2024 23:12 Ответить
Війна з 2014 в Україні йде З 2019 було на часі армію скорочувати, розміновувати, оборонку гробити, бітум і електрику у бацкі купувати та дороги вкладати? То чому тепер не на часі ротація і де мобілізація може тому що у владі повна дебілізація
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11.04.2024 23:12 Ответить
Тут дуже просто. І навіть зрзуміло...Я чудово розумію що влада боїться військових. Ну, не знаю. Врешті, можна встановити за кожним нагляд, заборонити ветеранам збиратися більше трьох, примусити щотижня відмічатися в поліції та позбавити права голосувати. Але навіщо 100% вбивати?
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11.04.2024 23:24 Ответить
Нєт чєловєка - нєт проблеми.
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12.04.2024 02:46 Ответить
Какое количество копов сейчас? Он знает? А ведь это обученные люди. Если 50% из них на фронт - не? А почему?
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11.04.2024 23:22 Ответить
Ну так рабство... спочатку вони все розікрали-приватизували, і їм була потрібна лише дешева раб сила, а тепер це ще треба і охороняти від конкурентів, а народ це лише - м'ясо...
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11.04.2024 23:27 Ответить
А здебський в окопі чи не на часі? На часі сходити на виставу "пересувного цирку".
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11.04.2024 23:56 Ответить
Це як?? З 14го року і до смерті? Кріпаком? Як депутати в воєнний час - до гробовой доски?
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12.04.2024 00:10 Ответить
Ой, ну як же невдобно получилось. Людський ресурс їм потрібен...
У березні 2022 року, під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) повномасштабного вторгнення РФ до України, помічника Здебського, відставного ветерана військової служби Ігоря Гармашоваhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 , було затриманоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 . Його в лютому 2014 року було завербовано представниками https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ФСБ РФ, і він до лютого 2022 року допомагав ворожій розвідці у здійсненні підривної діяльності проти Україниhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 .

За словами нардепа Гармашов працював на громадських засадах, робочого місця в комітеті й допуску до держтаємниці не мав. За даними Здебського, Гармашов був секретарем групи з прикордонної діяльності та працював із відкритими даними, пов'язаними з кордоном.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12
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12.04.2024 01:38 Ответить
Кацапи ведуть наступ вже більше 2 років. А воюють з нами більше 10. За останні 2 роки Україна ніколи не була готова до наступу кацапів. А те що оце постійне не на часі говорить про те що жодна структура в Україні на теперішній час не може вирішити жодну із задач. Галімі відмазки про війну не розумію на кого розраховані. Ну чому не можна сказати чесно, що я такий то, такий то не можу зробити мобілізацію, не можу зробити демобілізацію, не можу зробити оборону, не готовий до наступу кацапів. Бо не вмію, не знаю, не хочу. До чого тут війна? Ха ха ха.
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12.04.2024 05:51 Ответить
І що значить розпуск? Розпуск проводиться після капітуляції. Чи вже зелені гниди обговорюють капітуляцію? Ха ха ха.
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12.04.2024 05:57 Ответить
"Росія збирається мобілізувати до літа 300 000, і буде десь наступати. Нам треба готуватися терміново", -

Таке море конкретики.
Майже як у папєрєдніка: "я...і мая *******....маладая...что-то делаем....для Кієва....очень важноє".
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12.04.2024 06:08 Ответить
ВСІХ!! членів Слуги наріду з помічниками НА ФРОНТ!! ТЕРМІНОВО!! Включно з дупататами
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12.04.2024 08:26 Ответить
Брехлива зелена курва. Справа не у розпуску армії, а у тому, щоби дати передих людям, які третій рік, а деякі більше, б'ються з кацапами, в той час, коли такі підари, грабують бюджет...
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12.04.2024 10:52 Ответить
 
 