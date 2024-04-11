"Слуга народа" Здебский о демобилизации: "Не время рассматривать роспуск армии, когда в стране война"
Сейчас невозможно проводить демобилизацию, поскольку Украина должна быть готова к новому наступлению российских оккупационных войск.
Об этом в комментарии LIGA.net заявил член комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке, нардеп от "Слуги народа" Юрий Здебский, передает Цензор.НЕТ.
"<...> Сейчас проводить демобилизацию невозможно. Россия собирается мобилизовать до лета 300 000, и будет где-то наступать. Нам нужно готовиться срочно", – сказал он.
По его словам, войску нужен человеческий ресурс, и "не время рассматривать роспуск армии, когда в стране война".
"Армии нужны резервы. И вот тогда логично, что через три месяца будет ротация", - добавил нардеп.
В целом положение о демобилизации вызвало больше споров: сначала эту норму не поддержал комитет по нацбезопасности, а впоследствии 227 нардепов проголосовали за исключение, заявил Здебский.
Напомним, 11 апреля Верховная Рада одобрила в целом законопроект о мобилизации, однако парламентарии изъяли из документа норму, которая предусматривала бы демобилизацию военнослужащих после 36 месяцев службы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
1) Марадерити
2) Усувати ефективних генералів і замінювати їх на рашиських пасіпак
3) Кидати гроші на Марафон замість дронів
Залужний не злякався 24.02.2022 то чому б це він зляався зараз ?
Бо для них кожен патріот України - ворог
‼️Серед представників "Батьківщини" "за" ВИЛУЧЕННЯ проголосували "лише" два депутати . Однак вони, як відзначали депутати від "Європейської Солідарності", фактично стали вирішальними та дозволили набрати достатню кількість голосів:
Олександр Абдуллін
Костянтин Бондарєв
Сім депутатів фракції утрималися, шість не голосували, дев'ять були відсутні - жоден не проголосував проти.
Слуги реально думають, що вони отримали собі кріпаків?
це безумовно мотивує...
Відбувається деонацілізація. Зрештою... 73% українців за це проголосувало.
Вантаж 200, чи стаття? Що хто порадить? З 24.02.22 на ліміт везіння , що відрве ногу і ще поживу, надії мало, він не безкінечний.
У березні 2022 року, під час https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B5_%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%83_(%D0%B7_2022) повномасштабного вторгнення РФ до України, помічника Здебського, відставного ветерана військової служби Ігоря Гармашоваhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-9 , було затриманоhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-10 . Його в лютому 2014 року було завербовано представниками https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B0_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97 ФСБ РФ, і він до лютого 2022 року допомагав ворожій розвідці у здійсненні підривної діяльності проти Україниhttps://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-11 .
За словами нардепа Гармашов працював на громадських засадах, робочого місця в комітеті й допуску до держтаємниці не мав. За даними Здебського, Гармашов був секретарем групи з прикордонної діяльності та працював із відкритими даними, пов'язаними з кордоном.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%AE%D1%80%D1%96%D0%B9_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-12
Таке море конкретики.
Майже як у папєрєдніка: "я...і мая *******....маладая...что-то делаем....для Кієва....очень важноє".